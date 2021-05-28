ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Пирло уволен из Ювентуса

Наставник продержался в команде всего один сезон

  • 28.05.2021 12:50
  • 1842 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Пирло уволен из Ювентуса
© twitter.com/juventusfc

Официальный сайт «Ювентуса» объявил об увольнении наставника Андреа Пирло, который проработал с командой всего один сезон.

Туринцы выиграли Кубок Италии, однако в Серии A не смогли защитить титул и только в последнем туре финишировали в топ-4.

Кроме того, «Ювентус» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что новым тренером станет Массимилиано Аллегри.

Отметим большие кадровые перестановки по итогам сезона в Италии. Антонио Конте уже покинул «Интер», а в «Роме» Паулу Фонсеку заменил Жозе Моуриньо.

Из «Лацио» ушел Симоне Индзаги, а Дженнаро Гаттузо сменил «Наполи» на «Фиорентину». Роберто Де Дзерби из «Сассуоло» перебрался в «Шахтер».
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ювентус

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 28.05.2021 13:48
    0
    Ротань, заходи...
    Ссылка
    StringerBell
      StringerBell, 28.05.2021 13:34
    0
    Все мечтают истории Зидана с Реалом, что бы легендарный игрок стал легендарным тренером, но походу нужно поработать для начала помощником у какого-то топ тренера, а потом пробовать самому, Зидан помощником был у Анчелотти, Артета у Гвардиолы, это лучший опыт когда изнутри наблюдаешь и участвуешь, а Пирло вроде сразу после молодёжки, по этому всё ожидаемо.
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 28.05.2021 13:26
    +1
    Конте, заходь...
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 28.05.2021 13:17
    +2
    Знатно итальянцы колоды тасуют , - видимо до хрена бабулесов лишних...
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 28.05.2021 13:17
    +2
    Знатно итальянцы колоды тасуют , - видимо до хрена бабулесов лишних...
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 28.05.2021 13:26
    +1
    Конте, заходь...
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 28.05.2021 13:48
    0
    Ротань, заходи...
    Ссылка
    StringerBell
      StringerBell, 28.05.2021 13:34
    0
    Все мечтают истории Зидана с Реалом, что бы легендарный игрок стал легендарным тренером, но походу нужно поработать для начала помощником у какого-то топ тренера, а потом пробовать самому, Зидан помощником был у Анчелотти, Артета у Гвардиолы, это лучший опыт когда изнутри наблюдаешь и участвуешь, а Пирло вроде сразу после молодёжки, по этому всё ожидаемо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности