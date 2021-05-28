ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Пирло уволен из Ювентуса

Официальный сайт «Ювентуса» объявил об увольнении наставника Андреа Пирло, который проработал с командой всего один сезон.

Туринцы выиграли Кубок Италии, однако в Серии A не смогли защитить титул и только в последнем туре финишировали в топ-4.

Кроме того, «Ювентус» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что новым тренером станет Массимилиано Аллегри.

Отметим большие кадровые перестановки по итогам сезона в Италии. Антонио Конте уже покинул «Интер», а в «Роме» Паулу Фонсеку заменил Жозе Моуриньо.

Из «Лацио» ушел Симоне Индзаги, а Дженнаро Гаттузо сменил «Наполи» на «Фиорентину». Роберто Де Дзерби из «Сассуоло» перебрался в «Шахтер».

