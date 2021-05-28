ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Пирло уволен из Ювентуса

Официальный сайт «Ювентуса» объявил об увольнении наставника Андреа Пирло, который проработал с командой всего один сезон.
Туринцы выиграли Кубок Италии, однако в Серии A не смогли защитить титул и только в последнем туре финишировали в топ-4.
Кроме того, «Ювентус» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ожидается, что новым тренером станет Массимилиано Аллегри.
Отметим большие кадровые перестановки по итогам сезона в Италии. Антонио Конте уже покинул «Интер», а в «Роме» Паулу Фонсеку заменил Жозе Моуриньо.
Из «Лацио» ушел Симоне Индзаги, а Дженнаро Гаттузо сменил «Наполи» на «Фиорентину». Роберто Де Дзерби из «Сассуоло» перебрался в «Шахтер».
Grazie di tutto, Mister @Pirlo_Official!— JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021
Источник — ФК Ювентус
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