ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри – новый главный тренер Ювентуса

«Ювентус» официально сообщил о возвращении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Условия соглашения не сообщаются, но итальянские СМИ пишут, что речь идет о 4-летнем контракте с зарплатой в 9 миллионов евро в год. На посту главного тренера «Ювентуса» Аллегри заменил Андреа Пирло, который был отправлен в отставку сегодня утром.

Напомним, Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в 2014-2019 годах. С командой он 5 раз становился чемпионом Италии и дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов.