ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри – новый главный тренер Ювентуса

53-летний специалист вернулся в туринский клуб

  • 28.05.2021 16:12
  • 1160 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри – новый главный тренер Ювентуса
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

«Ювентус» официально сообщил о возвращении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Условия соглашения не сообщаются, но итальянские СМИ пишут, что речь идет о 4-летнем контракте с зарплатой в 9 миллионов евро в год. На посту главного тренера «Ювентуса» Аллегри заменил Андреа Пирло, который был отправлен в отставку сегодня утром.

Напомним, Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в 2014-2019 годах. С командой он 5 раз становился чемпионом Италии и дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Ювентус

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 16:49
    0
    Хотелось бы Зизу видеть на этой должности! Я думаю с ним, было бы поинтереснее...
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 28.05.2021 16:37
    +1
    менеджмент у ювентуса на высоте
    Ссылка
    Hassassin
    online
      Hassassin, 28.05.2021 16:24
    +2

    Для чого було влаштовувати цирк з Саррі та Пірло?

    Найсмішніша новина дня!
    Ссылка
    Hassassin
    online
      Hassassin, 28.05.2021 16:24
    +2

    Для чого було влаштовувати цирк з Саррі та Пірло?

    Найсмішніша новина дня!
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 28.05.2021 16:37
    +1
    менеджмент у ювентуса на высоте
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 16:49
    0
    Хотелось бы Зизу видеть на этой должности! Я думаю с ним, было бы поинтереснее...
    Ссылка
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