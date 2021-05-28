Ювентус подписал четырехлетний контракт с Аллегри

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернулся в туринский клуб.

По данным источника, стороны подписали контракт, который рассчитан на четыре года. Зарплата 52-летнего тренера составит 9 миллионов евро в год.

Напомним, Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в 2014-2019 годах. С командой он 5 раз становился чемпионом Италии и дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов.

Завершившийся сезон «Ювентус» провел под руководством Андреа Пирло. Туринцы взяли Кубок и Суперкубок Италии, но впервые за 10 лет не выиграли Серию А, заняв четвертое место.