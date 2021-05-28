Взяла реванш у Гасановой. Завацкая пробилась в основу Ролан Гаррос

В финале отбора украинка уверенно переиграла россиянку

  • 28.05.2021 17:33
  • 1758 просмотров
  • 6 комментариев
Взяла реванш у Гасановой. Завацкая пробилась в основу Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) преодолела квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В финале отбора украинка уверенно переиграла Анастасию Гасанову из России (№172 WTA). 
 
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:2, 6:1
 
Отметим, что Завацкая второй раз в карьере играла в отборе грунтового мейджора. В 2019 году она также дошла до финала, но добыть путевку в основу не смогла.
 
В 2020-м Катарина дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Франции, попав туда по рейтингу. В первом круге в трех сетах проиграла восьмой ракетке мира Кики Бертенс.

Ранее в этом году Завацкая проиграла Гасановой на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    yan2018
    online
      yan2018, 28.05.2021 18:20
    -1
    Пацан сказал, пацан сделал.Сказала возмет реванш - сделала.
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    relax-1984
      relax-1984, 28.05.2021 17:47
    +1
    relax-1984, 28.05.2021 17:46
    Уявіть Лесю в хорошій без болячок формі і Дачну без відсторонення - щось би наш жіночий десант у Франції був ))) Вітаю наших дівчат!!!
    *Даяну
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 28.05.2021 17:46
    +2
    Уявіть Лесю в хорошій без болячок формі і Дачну без відсторонення - щось би наш жіночий десант у Франції був ))) Вітаю наших дівчат!!!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 28.05.2021 17:42
    +2
    Молодець! Тепер побажаємо їй вдалого жеребу.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.05.2021 17:41
    +5
    Виявилося, що Катіни передматчеві слова не були бравадою. Вона дійсно знала, як обіграти Гасанову. В принципі, як перемагати майже всіх мордорок, зрозуміло: постійно тиснути на них і змушувати працювати за задньою лінією. Легко сказати, але складно виконати. Сьогодні у Каті все вийшло. Жодної програної власної подачі - хто подібне пам'ятає у її виконанні? Так же, як і атакуюча гра проти більш потужної суперниці. Чекаємо тепер на жеребкування основи для неї. Все-таки грунт - стихія Каті.
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    Александр Ад
      Александр Ад, 28.05.2021 17:38
    +6
    молодець!Казала що візьме реванш та зробіла це!Респект!Успіхів в наступних матчах!
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    Александр Ад
      Александр Ад, 28.05.2021 17:38
    +6
    молодець!Казала що візьме реванш та зробіла це!Респект!Успіхів в наступних матчах!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.05.2021 17:41
    +5
    Виявилося, що Катіни передматчеві слова не були бравадою. Вона дійсно знала, як обіграти Гасанову. В принципі, як перемагати майже всіх мордорок, зрозуміло: постійно тиснути на них і змушувати працювати за задньою лінією. Легко сказати, але складно виконати. Сьогодні у Каті все вийшло. Жодної програної власної подачі - хто подібне пам'ятає у її виконанні? Так же, як і атакуюча гра проти більш потужної суперниці. Чекаємо тепер на жеребкування основи для неї. Все-таки грунт - стихія Каті.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 28.05.2021 17:46
    +2
    Уявіть Лесю в хорошій без болячок формі і Дачну без відсторонення - щось би наш жіночий десант у Франції був ))) Вітаю наших дівчат!!!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 28.05.2021 17:42
    +2
    Молодець! Тепер побажаємо їй вдалого жеребу.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 28.05.2021 17:47
    +1
    relax-1984, 28.05.2021 17:46
    Уявіть Лесю в хорошій без болячок формі і Дачну без відсторонення - щось би наш жіночий десант у Франції був ))) Вітаю наших дівчат!!!
    *Даяну
    Ссылка
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