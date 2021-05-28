Взяла реванш у Гасановой. Завацкая пробилась в основу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) преодолела квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финале отбора украинка уверенно переиграла Анастасию Гасанову из России (№172 WTA).
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:2, 6:1
Отметим, что Завацкая второй раз в карьере играла в отборе грунтового мейджора. В 2019 году она также дошла до финала, но добыть путевку в основу не смогла.
В 2020-м Катарина дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Франции, попав туда по рейтингу. В первом круге в трех сетах проиграла восьмой ракетке мира Кики Бертенс.
Ранее в этом году Завацкая проиграла Гасановой на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
#RG21 Qualifiers:— WTA Insider (@WTA_insider) May 28, 2021
M.C. Osorio Serrano
Ana Konjuh
A.K. Schmiedlova
Aleksandra Krunic
Wang Xiyu
Ekaterina Gorgodze
Liang En-Shuo
Varvara Lepchenko
Greet Minnen
Anna Kalinina
Stefanie Voegele
Lara Arruabarrena
Hailey Baptiste
Irina Bara
Storm Sanders
Katarina Zavatska pic.twitter.com/Qk8VM6EtXM
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.