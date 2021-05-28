Взяла реванш у Гасановой. Завацкая пробилась в основу Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) преодолела квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.



В финале отбора украинка уверенно переиграла Анастасию Гасанову из России (№172 WTA).



Ролан Гаррос. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:2, 6:1



Отметим, что Завацкая второй раз в карьере играла в отборе грунтового мейджора. В 2019 году она также дошла до финала, но добыть путевку в основу не смогла.



В 2020-м Катарина дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Франции, попав туда по рейтингу. В первом круге в трех сетах проиграла восьмой ракетке мира Кики Бертенс.

Ранее в этом году Завацкая проиграла Гасановой на соревнованиях в Санкт-Петербурге.