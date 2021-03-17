Завацкая в упорном матче проиграла россиянке на турнире в Санкт-Петербурге

Украинка отыграла матчбол во второй партии, но проиграла в трех сетах

  • 17.03.2021 15:24
  • 618 просмотров
  • 8 комментариев
Завацкая в упорном матче проиграла россиянке на турнире в Санкт-Петербурге
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№125 WTA) завершила борьбу в основной сетке турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.
 
В первом раунде Завацкая проиграла россиянке Анастасии Гасановой (№241 WTA), которая преодолела квалификацию.

Санкт-Петербург. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 2:6, 7:6(6), 5:7

В следующем круге Гасанова сразится против пятой сеяной россиянки Анастасии Павлюченковой (№45 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:40
    0
    alekshuzenkodem, 17.03.2021 15:34
    Дебіли! Їдуть в рашку, а потім хочуть, щоб за них вболівали?
    Начни с того, как Харлан выиграла ЧМ в Казани в июле 2014. Потом звездная украинская саблистка рассказала, как на ЧМ в России пела гимн.
    И если бы Завацкая выиграла, то ты написал бы другой готовый штамп. Про мокшей и тд...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:36
    0
    Ну теперь пусть Анастасия приезжает в Луцк на реванш.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 17.03.2021 16:33
    -1
    После посещения раши, можно смело заканчивать карьеру
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.03.2021 16:26
    +3
    как не поедут на турнир в кацапстан, в первом же матче обсераются ноунеймам. сколько ещё надо позориться и зашквариваться, чтоб понять, что ехать за поребрик не стоит
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 17.03.2021 16:03
    -2
    Молодець, матч бур дуже цікавий, з кількома моментами надії!
    Дякую дівчатам що віддали себе сьогодні повністю на корті! Три години на корті не дарма. Дякую Катя!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 17.03.2021 15:58
    +2
    Бог палицею не б'є
    Ссылка
    Aleksandr Plutakhin
    online
      Aleksandr Plutakhin, 17.03.2021 15:53
    +6
    а чому вона там? Теж "сім"ю треба годувати?" ну це вона така, як яничари...., але поручь з нею повинно бути людям з розумом. Схоже таких не вистачає.Нажаль.
    Ссылка
    alekshuzenkodem
    online
      alekshuzenkodem, 17.03.2021 15:34
    +10
    Дебіли! Їдуть в рашку, а потім хочуть, щоб за них вболівали?
    Ссылка
    alekshuzenkodem
    online
      alekshuzenkodem, 17.03.2021 15:34
    +10
    Дебіли! Їдуть в рашку, а потім хочуть, щоб за них вболівали?
    Ссылка
    Aleksandr Plutakhin
    online
      Aleksandr Plutakhin, 17.03.2021 15:53
    +6
    а чому вона там? Теж "сім"ю треба годувати?" ну це вона така, як яничари...., але поручь з нею повинно бути людям з розумом. Схоже таких не вистачає.Нажаль.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.03.2021 16:26
    +3
    как не поедут на турнир в кацапстан, в первом же матче обсераются ноунеймам. сколько ещё надо позориться и зашквариваться, чтоб понять, что ехать за поребрик не стоит
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 17.03.2021 15:58
    +2
    Бог палицею не б'є
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:40
    0
    alekshuzenkodem, 17.03.2021 15:34
    Дебіли! Їдуть в рашку, а потім хочуть, щоб за них вболівали?
    Начни с того, как Харлан выиграла ЧМ в Казани в июле 2014. Потом звездная украинская саблистка рассказала, как на ЧМ в России пела гимн.
    И если бы Завацкая выиграла, то ты написал бы другой готовый штамп. Про мокшей и тд...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:36
    0
    Ну теперь пусть Анастасия приезжает в Луцк на реванш.
    Ссылка
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