Завацкая в упорном матче проиграла россиянке на турнире в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№125 WTA) завершила борьбу в основной сетке турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге.
В первом раунде Завацкая проиграла россиянке Анастасии Гасановой (№241 WTA), которая преодолела квалификацию.
Санкт-Петербург. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 2:6, 7:6(6), 5:7
В следующем круге Гасанова сразится против пятой сеяной россиянки Анастасии Павлюченковой (№45 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И если бы Завацкая выиграла, то ты написал бы другой готовый штамп. Про мокшей и тд...
Дякую дівчатам що віддали себе сьогодні повністю на корті! Три години на корті не дарма. Дякую Катя!
И если бы Завацкая выиграла, то ты написал бы другой готовый штамп. Про мокшей и тд...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.