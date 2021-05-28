Академия Ман Сити выпускает топовых игроков. Увы, чаще для других команд

Академия «Манчестер Сити» всегда славилась тем, что здесь умели выводить молодых игроков на достаточно высокий базовый уровень. Впрочем, в последние годы сложилось так, что воспитанники «горожан» крайне редко становились иконами клуба, не получая должной поддержки и количества игрового времени. Обычно ставка в «Сити» делалась на приезжих футболистов, и с приходом в 2008 году в клуб шейха Мансура эта тенденция лишь укрепилась.

В премьерном сезоне миллиардера из ОАЭ за «Манчестер Сити» более менее регулярно играли несколько воспитанников клубной академии – Стивен Айрленд, Майка Ричардс, Шон Райт-Филлипс и Недум Онуоха получали пристойное количество игрового времени от менеджера Марка Хьюза. На подхвате у валлийского специалиста в то время были и молодые Дэниел Старридж с Чедом Эвансом, которые получали возможность проявить себя, преимущественно выходя на замену.

Но со временем выпускники академии «Манчестер Сити» начали исчезать из первой команды. Начало этому процессу положил Роберто Манчини, с приглашением которого «горожане» активно ввязались в чемпионскую гонку. В итоге первое «золото» АПЛ клуб Мансура добыл лишь с одним воспитанником академии в составе. Тогда в обороне «Сити» добротно себя показывал Майка Ричардс, который в чемпионском сезоне-2011/12 провел 29 матчей в чемпионате.

Уже через год Ричардс провел за «Манчестер Сити» всего 7 поединков в чемпионате, а затем – и вовсе два… В 2014 году Майка был отдан в аренду «Фиорентине», а вскоре у него истек контракт, и он на правах свободного агента отправился доигрывать в «Астон Виллу».

До сезона-2019/20 Ричардс оставался последним выпускником академии «Манчестер Сити», который бы имел регулярную игровую практику в первой команде клуба. За это время Манчини, Пеллегрини и Гвардиола опробовали нескольких игроков, среди которых можно выделить Карима Рекика, Дедрика Бойату, Келечи Ихеаначо и Анхелиньо, но ни одному из них так и не удалось закрепиться в основном составе.

City Football Academy снова продемонстрировала свое качество только тогда, когда на первый план в стане «горожан» удалось выйти Филу Фодену. В минувшем сезоне хавбек нечасто выходил в стартовом составе, но принял участие в 38 поединках, а в нынешнем повысил свою значимость и провел уже 47 матчей во всех турнирах за «Сити». Примечательно, что стремительный рывок в карьере Фодена практически совпал с блестящей игрой других воспитанников академии «горожан» - Джейдона Санчо в дортмундской «Боруссии» и Анхелиньо в «Лейпциге».

Помимо перечисленных трех имен, можно вспомнить и ряд других достаточно успешных ныне футболистов, которые являются выходцами из школы «Манчестер Сити» - это Каспер Шмейхель, Киран Триппьер, Пабло Мари, Браим Диас, Денис Суарес… Этот список можно продолжать, но суть заключается в ином – академия «Манчестер Сити» действительно способна выпускать топовых игроков для современного футбола, однако в самом клубе не видят целесообразности слишком долго с ними церемониться. Именно поэтому некоторые молодые футболисты предпочитают при первой же возможности уехать в другой клуб, а не продолжать оставаться в структуре «Сити».

Показательной является история Джейдона Санчо, который после не включения его фамилии в список игроков первой команды на предсезонное турне, отказался обсуждать продление контракта и даже начал бойкотировать тренировки. В итоге руководству «Манчестер Сити» пришлось пойти на условия Санчо, и продать того в Дортмунд за 8 миллионов евро. Неплохие вроде бы деньги, да вот только сейчас, спустя почти четыре года, стоимость Джейдона оценивается в 100 миллионов…

Getty Images/Global Images Ukraine. 2017 год. Джейдон Санчо в составе юношеской команды Сити

Впрочем, последний аспект – это проблема клуба и главного тренера первой команды, а вот для работников и кураторов академии успехи Санчо в «Боруссии» являются воплощением их работы и демонстрацией ее качества. Учитывая огромные инвестиции в систему развития молодежи в «Манчестер Сити», отсутствие выпускников в первой команде наверняка видится серьезной неприятностью для боссов клуба.

Шейх Мансур действительно вложил большие средства в развитие академии. В декабре 2014 года было завершено строительство огромного кампуса, способного одновременно содержать 400 молодых футболистов. До этого собственник «Манчестер Сити» инвестировал в развитие спортивного комплекса Платт Лейн, где тренировалась молодежная команда, поэтому высшее руководство уделяет достаточное внимание будущему команды.

Кроме того, в City Football Academy активно набирают молодых талантов из других академий Англии, да и всего мира. Тот же Санчо, например, прибыл в стан «горожан» из «Уотфорда», а Эрика Гарсию увезли из легендарной каталонской «Ла Масии». Поэтому обвинять режим шейха Мансура в отсутствии внимания к юношескому и молодежному футболу вряд ли стоит. Но вопрос, почему так мало выпускников академии «Сити» попадают в первую команду остается.

Почему-то так происходит, что ни один из юных талантов, кроме уже упомянутого выше Фодена, не смог убедить Манчини, Пеллегрини, а ныне и Гвардиолу в своей состоятельности. Пеп, в частности, подчеркивал, что его нежелание более активно привлекать воспитанников клуба к играм за первую команду связано исключительно с соревновательным аспектом. Гвардиола понимает, что его успех во многом зиждется не на том, чтобы планомерно растить и выводить молодежь на новый уровень, а на том, чтобы успешно наигрывать уже сложившихся мастеров, обладающих значительно большим арсеналом способностей и, конечно же, опытом.

«Когда воспитанники академии талантливы, они должны играть. В то же время мы каждый день обязаны выходить на поле и добиваться успеха против лучших команд Англии и Европы. Для этого нам нужны такие исполнители, как Кевин Де Брюйне, Серхио Агуэро и Фернандиньо. Если же за основу взять молодых игроков, то быть конкурентоспособным на таком уровне не получится», - объяснял свою логику Гвардиола изданию The Guardian осенью минувшего года.

Вероятно, Фил Фоден будет единственным игроком своего поколения, который сможет пробиться в первую команду «Манчестер Сити» надолго. Он действительно получал огромное число положительных отзывов с юного возраста, и демонстрировал готовность терпеливо ждать своего шанса, а потому заслужил того, чтобы сейчас наслаждаться моментом триумфа.

Важно понимать и то, что Гвардиола имел возможность несколько лет наблюдать за развитием Фодена. Каталонец стал поклонником таланта Фила, ведь в свое время сталкивался со способными молодыми игроками – один Лионель Месси чего стоит. Но даже на фоне аргентинца Гвардиола заявлял, что «Фоден – самый талантливый игрок», которого он когда-либо видел.

«У Фила есть все, чтобы быть одним из лучших в мире. Я говорил это много раз на пресс-конференциях, но, возможно, ни разу не произносил это в лицо самому футболисту. Так вот, исправлю это сейчас: Фил Фоден – это самый, самый, самый талантливый игрок, которого я только видел в своей тренерской карьере», - заявил Гвардиола в 2019 году, находясь рядом с Фоденом.

И полузащитник начинает оправдывать доверие тренера. Например, в четвертьфинале Лиги чемпионов именно Фоден забил два гола «Боруссии», а в полуфинале ассистировал Марезу в домашнем поединке против ПСЖ. Интересно, что в дуэли против дортмундцев нас теоретически могло ждать соперничество двух самых талантливых воспитанников академии «Манчестер Сити» последних лет, но Джейдон Санчо из-за травмы не смог помочь «черно-желтым».

Фоден и Санчо, несомненно, являются лучшими выходцами из академии «Сити» в нынешнем веке. Благодаря им юношеская система клуба, которая начала стремительно терять позиции и признание после покупки «горожан» шейхом Мансуром, вновь обрела статус успешной. Об этом говорят и результаты юношеских команд клуба. Молодежная команда «Сити» добивалась пристойных результатов в последние годы. В минувшем сезоне «горожане» выиграли Лигу профессионального развития U-18, Кубок Премьер-лиги U-18 и Молодежный кубок Англии. В этой команде специалисты предлагают присмотреться как минимум к пяти игрокам - Тейлору Харвуд-Беллису, Коулу Палмеру, Джейдену Браафу, Джеймсу Макэйти и Лиаму Делапу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити U-18 чемпионы Англии

Пойдут ли перечисленные юноши по стопам Фодена? Или, как Санчо и Диас, не получившие шанса в первой команде, будут вынуждены уйти в другой клуб? Сейчас можно определенно сказать только то, что при нынешнем подходе Гвардиолы, всем им потребуется изрядное терпение. Но само присутствие в первой команде такого игрока как Фоден является прекрасным примером для следующих поколений, что даже в клубе столь высоких амбиций, как «Манчестер Сити» шейха Мансура, можно выходить на первый план и быть важным. В этом аспекте Фил Фоден уже сейчас превращается в настоящую легенду академии «горожан».