Стало известно, где состоится матч за Суперкубок Украины

Новый футбольный сезон в Украине стартует 24 июля

  • 28.05.2021 12:38
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Стало известно, где состоится матч за Суперкубок Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля состоится матч за Суперкубок страны, за который поборются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Выбирая место проведения этого матча между Киевом и Одессой, киевляне и «горняки» остановили свой выбор на столице.

Таким образом, матч за Суперкубок страны пройдет 24 июля на НСК «Олимпийский».

«Формально решения о том, где состоится матч за Суперкубок, еще нет. Но, действительно, Киев фаворит на его проведение. Ждем подтверждения от клубов», - рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Уже на следующий день, 25 июля, стартует новый чемпионат Украины в УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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