Стало известно, где состоится матч за Суперкубок Украины

24 июля состоится матч за Суперкубок страны, за который поборются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
Выбирая место проведения этого матча между Киевом и Одессой, киевляне и «горняки» остановили свой выбор на столице.
Таким образом, матч за Суперкубок страны пройдет 24 июля на НСК «Олимпийский».
«Формально решения о том, где состоится матч за Суперкубок, еще нет. Но, действительно, Киев фаворит на его проведение. Ждем подтверждения от клубов», - рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Уже на следующий день, 25 июля, стартует новый чемпионат Украины в УПЛ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.