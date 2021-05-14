Суперкубок Украины-2021 разыграют Динамо и Шахтер

Дата проведения поединка будет определена позже

  • 14.05.2021 12:53
  • 3178 просмотров
  • 4 комментария
Суперкубок Украины-2021 разыграют Динамо и Шахтер
© УАФ

В матче за Суперкубок Украины 2021 года встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Согласно пункту 2 статьи 1 Положения о Суперкубок Украины Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов УПЛ сезона 2020/2021, Суперкубок Украины разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка Украины. Если чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины становится одна команда, тогда Суперкубок разыгрывается между чемпионом и командой, занявшей второе место в чемпионате.

Таким образом, чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское «Динамо», сыграет против серебряного призера УПЛ, донецкого «Шахтера».

Дата проведения матча за Суперкубок Украины-2021 будет определена позже.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.05.2021 14:08
    +2
    Во многих странах, если и чемпионство и кубок выиграла одна команда, то Суперкубок вообще не проводится, что вполне логично. Но лигику в УАФ искать - бесполезное занятие. Ларчик открывается просто, почти вся выручка от матча оседает в карманах чиновников УАФ...
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    Сурковые шубы
      Сурковые шубы, 14.05.2021 14:05
    -1
    Bolshoi, 14.05.2021 14:00
    Нелогичный трофей. Суперкубок разыгрывается между обладателями двух разных кубков, отсюда и название.
    У"бок ,а зачем вы с шубным динамо тогда играли в суперкубках когда Шахтёр всё выигрывал,ты бы к врачу сходил доходяга тупая
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.05.2021 14:00
    +3
    Нелогичный трофей. Суперкубок разыгрывается между обладателями двух разных кубков, отсюда и название.
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    Шони
    online
      Шони, 14.05.2021 13:36
    +1
    И для чего проводить суперкубок если мы всё выиграли
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.05.2021 14:00
    +3
    Нелогичный трофей. Суперкубок разыгрывается между обладателями двух разных кубков, отсюда и название.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.05.2021 14:08
    +2
    Во многих странах, если и чемпионство и кубок выиграла одна команда, то Суперкубок вообще не проводится, что вполне логично. Но лигику в УАФ искать - бесполезное занятие. Ларчик открывается просто, почти вся выручка от матча оседает в карманах чиновников УАФ...
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 14.05.2021 13:36
    +1
    И для чего проводить суперкубок если мы всё выиграли
    Ссылка
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