Сборная Украины возвращается к работе. В списке 31 игрок

Сегодня после нескольких дней отдыха сборная Украины возвращается к работе в Харькове, где национальная команда будет готовиться к спаррингу против Северной Ирландии 3 июня.

Учитывая травмы Виктора Коваленко и Евгений Коноплянки, в распоряжении Андрея Шевченко сейчас 31 игрок. Будет 32, когда после финала Лиги чемпионов состав пополнит Александр Зинченко.

До 1 июня наставнику нужно определить окончательную заявку на Евро-2020 из 26 игроков.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).