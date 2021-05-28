Сборная Украины возвращается к работе. В списке 31 игрок

Вскоре тренеру нужно будет убрать из списка 6 футболистов

  • 28.05.2021 12:11
  • 4184 просмотра
  • 16 комментариев
Сборная Украины возвращается к работе. В списке 31 игрок
© uaf.ua

Сегодня после нескольких дней отдыха сборная Украины возвращается к работе в Харькове, где национальная команда будет готовиться к спаррингу против Северной Ирландии 3 июня.

Учитывая травмы Виктора Коваленко и Евгений Коноплянки, в распоряжении Андрея Шевченко сейчас 31 игрок. Будет 32, когда после финала Лиги чемпионов состав пополнит Александр Зинченко.

До 1 июня наставнику нужно определить окончательную заявку на Евро-2020 из 26 игроков.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Артем Довбык (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Олександр Хабенський
      Олександр Хабенський, 28.05.2021 13:45
    0
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Єдине, якщо хтось отримає травму, то Корнієнко залишиться
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 28.05.2021 13:43
    0
    Одного вратаря уберут.
    Бущан и Трубин останутся.
    Решать кто останется.
    Пятов - последние матчи в сборной до 100 игр.
    И Лунин типа крутой.
    Думаю Лунин будет лишний, ибо даже в сборной Испании нет никого из Реала.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 28.05.2021 13:36
    0
    suforza1921, 28.05.2021 13:29
    Лунін/Трубін, Сирота, Тимчик/Корнієнко, Судаков, Бондаренко, Лєднєв
    Тимчик єдина заміна Караваєву, тому не варіант
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 28.05.2021 13:32
    0
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Я би ще Михайличенка прибрав і замінив на якось вінгера, бо навіщо 3 лівих захисника, при тому що ще Зіна і Матвієнко там можуть зіграти не гірше
    Ссылка
    suforza1921
      suforza1921, 28.05.2021 13:29
    +3
    Лунін/Трубін, Сирота, Тимчик/Корнієнко, Судаков, Бондаренко, Лєднєв
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 28.05.2021 13:27
    +1
    Oxrannik.ua, 28.05.2021 13:14
    А где Зина
    В Португалії.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 28.05.2021 13:26
    +2
    Ярмола дает результат постоянно в сборной! Здоровья ему!Как по мне на позицию левого защитника достаточно оставить Миколенко и Соболя!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 28.05.2021 13:17
    -3
    Лунин,Сирота,Тимчик,Кривцов, Ярмоленко,(Безус-Михайличенко)-6 точно лишних.
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 28.05.2021 13:14
    0
    А где Зина
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.05.2021 13:03
    0
    Лунін?! То за які то такі заслуги цього штатниго лавочника у збірну викликають?!
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 13:00
    +1
    Ярмоленко повернувся - дуже сподіваюсь що в нього піде гра на ЄВРО.
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 28.05.2021 12:39
    +1
    Павел СН, 28.05.2021 12:37
    пускай Шева сегодня в основу ставит Лунина и по итогу сегодняшнего результата делает выбор между ним и Трубиным
    Сегодня?? На какой матч?
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 28.05.2021 12:37
    -1
    пускай Шева сегодня в основу ставит Лунина и по итогу сегодняшнего результата делает выбор между ним и Трубиным
    Ссылка
    Максим Доронин
      Максим Доронин, 28.05.2021 12:33
    +1
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Аналогично подумал.
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 28.05.2021 12:32
    0
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Согласен или 90% так
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
      Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    +10
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Ссылка
    Vitalii Leontiuk
      Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    +10
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Ссылка
    suforza1921
      suforza1921, 28.05.2021 13:29
    +3
    Лунін/Трубін, Сирота, Тимчик/Корнієнко, Судаков, Бондаренко, Лєднєв
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 28.05.2021 13:26
    +2
    Ярмола дает результат постоянно в сборной! Здоровья ему!Как по мне на позицию левого защитника достаточно оставить Миколенко и Соболя!
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 28.05.2021 13:27
    +1
    Oxrannik.ua, 28.05.2021 13:14
    А где Зина
    В Португалії.
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 13:00
    +1
    Ярмоленко повернувся - дуже сподіваюсь що в нього піде гра на ЄВРО.
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 28.05.2021 12:39
    +1
    Павел СН, 28.05.2021 12:37
    пускай Шева сегодня в основу ставит Лунина и по итогу сегодняшнего результата делает выбор между ним и Трубиным
    Сегодня?? На какой матч?
    Ссылка
    Максим Доронин
      Максим Доронин, 28.05.2021 12:33
    +1
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Аналогично подумал.
    Ссылка
    Олександр Хабенський
      Олександр Хабенський, 28.05.2021 13:45
    0
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Єдине, якщо хтось отримає травму, то Корнієнко залишиться
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 28.05.2021 13:43
    0
    Одного вратаря уберут.
    Бущан и Трубин останутся.
    Решать кто останется.
    Пятов - последние матчи в сборной до 100 игр.
    И Лунин типа крутой.
    Думаю Лунин будет лишний, ибо даже в сборной Испании нет никого из Реала.
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 28.05.2021 13:36
    0
    suforza1921, 28.05.2021 13:29
    Лунін/Трубін, Сирота, Тимчик/Корнієнко, Судаков, Бондаренко, Лєднєв
    Тимчик єдина заміна Караваєву, тому не варіант
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 28.05.2021 13:32
    0
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Я би ще Михайличенка прибрав і замінив на якось вінгера, бо навіщо 3 лівих захисника, при тому що ще Зіна і Матвієнко там можуть зіграти не гірше
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 28.05.2021 13:14
    0
    А где Зина
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 28.05.2021 13:03
    0
    Лунін?! То за які то такі заслуги цього штатниго лавочника у збірну викликають?!
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 28.05.2021 12:32
    0
    Vitalii Leontiuk, 28.05.2021 12:19
    6 які не поїдуть..Лунін ,Сирота ,Корнієнко ,Судаков, Бондаренко, Леднєв..моя така думка
    Согласен или 90% так
    Ссылка
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