Завацкая и Калинина узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, которые успешно преодолели квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису, узнали первых соперниц в основной сетке.



Катарина Завацкая (№129 WTA) в первом раунде встретится с Марией Саккари из Греции (№18 WTA)



Ангелина Калинина (№139 WTA) в стартовом раунде основы сразится против немки Анжелик Кербер (№27 WTA).



Ранее стали известны соперницы Элины Свитолиной, Марта Костюк и Катерины Козловой.

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