Завацкая и Калинина узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, которые успешно преодолели квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису, узнали первых соперниц в основной сетке.
Катарина Завацкая (№129 WTA) в первом раунде встретится с Марией Саккари из Греции (№18 WTA)
Ангелина Калинина (№139 WTA) в стартовом раунде основы сразится против немки Анжелик Кербер (№27 WTA).
Ранее стали известны соперницы Элины Свитолиной, Марта Костюк и Катерины Козловой.
Collins v [Q] Xiyu Wang— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) May 28, 2021
[Q] Kalinina v [26] Kerber
Vesnina v [LL] Govortsova
[Q] Minnen v [11] Kvitova
Tauson v [Q] Gorgodze
[Q] Konjuh v [3] Sabalenka
Brengle v [Q] Osorio Serrano
[LL] Cocciaretto v Bogdan
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Источник — Twitter
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