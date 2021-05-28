Завацкая и Калинина узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос

Будет очень непросто

  • 28.05.2021 18:20
  • 422 просмотра
  • 1 комментарий
Завацкая и Калинина узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
© Zagreb Ladies Open. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, которые успешно преодолели квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису, узнали первых соперниц в основной сетке.
 
Катарина Завацкая (№129 WTA) в первом раунде встретится с Марией Саккари из Греции (№18 WTA)
 
Ангелина Калинина (№139 WTA) в стартовом раунде основы сразится против немки Анжелик Кербер (№27 WTA).
 
Ранее стали известны соперницы Элины Свитолиной, Марта Костюк и Катерины Козловой.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.05.2021 18:26
    +2
    Ось і припливли. Непоганих варіантів вистачало, але випало те, що випало. Одна радість, що не Сабаленка. Боротися, звичайно, потрібно, тим більше, що наші дівчата ніби у непоганій формі. Але шансів усе одно мало.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.05.2021 18:26
    +2
    Ось і припливли. Непоганих варіантів вистачало, але випало те, що випало. Одна радість, що не Сабаленка. Боротися, звичайно, потрібно, тим більше, що наші дівчата ніби у непоганій формі. Але шансів усе одно мало.
    Ссылка
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