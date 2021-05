Доннарумма покинет Милан. Юве предложил вратарю большой контракт

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма летом покинет «Милан» в качестве свободного агента.

«Ювентус» предложил голкиперу контракт на 5 лет. Его годовая зарплата будет составлять €10 млн, информирует журналист Николо Скира.

Джанлуиджи провел 37 матчей в Серии A в сезоне 2020/21. Команда заняла в топ-лиге второе место.

Россонери на замену Доннарумме планируют подписать голкипера «Лилля» Майка Меньяна.

