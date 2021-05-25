Милан в ближайшее время подпишет вратаря Лилля

Вратарь «Лилля» Майк Меньян может продолжить карьеру в «Милане».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний француз уже прибыл в Италию и согласовал пятилетний контракт.

За Меньяна «Лилль» получит 13 миллионов евро плюс бонусы до 2 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Меньян провел 48 матчей за «Лилль», в том числе все матчи в чемпионате Франции, 23 раза сыграв на ноль и пропустив 38 мячей. Вместе с командой вратарь стал чемпионом Франции.