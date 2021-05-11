Ярославский раскрыл секреты, Де Дзерби в Шахтере, известен преемник Пирло

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

  • 11.05.2021 06:59
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Ярославский раскрыл секреты, Де Дзерби в Шахтере, известен преемник Пирло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 мая.

1A. ЯРОСЛАВСКИЙ: «На восстановление инфраструктуры Металлиста нужно $10 млн»
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский рассказал новые детали

1B. Юристы занимаются. Ярославский поведал, кто будет отдавать долги Металлиста
Долги точно не повлияют на деятельность возрожденного «Металлиста»

1С. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Мы по ночам обсуждаем! В Первой лиге Металлист будет другим»
Команду Евгения Красникова ждут большие кадровые перемены

2. Когда объявят? В Италии сообщили, когда Де Дзерби станет тренером Шахтера
Все формальности решатся уже на текущей неделе

3A. Пирло вскоре покинет Ювентус: известен преемник
Исполняющим обязанности главного тренера станет Игор Тудор

3B. Ювентус готовы исключить из Серии A
Федерация требует выйти из Суперлиги

4A. «Ребята, тратьте деньги». Ярославский подтвердил участие в жизни ФК Металл
Клуб из Харькова вышел в Первую лигу

4B. В Первой лиге Металл будет играть под названием Металлист
Александр Ярославский планирует решить вопрос с возвращением бренда

4С. Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю фанам Металлиста минимум Лигу Европы»
Руководство планирует быстро вернуть клуб на лидирующие позиции в Украине

5. Динамо нашло замену Миколенко в Бразилии
В киевский клуб сватают 18-летнего бека «Палмейраса» Ренана Виктора да Силву

6. Пропустит старт сезона Шахтера. Бондарь перенес операцию
Молодому игроку все же сделали операцию

7A. Если у них серебро, в Динамо расстроены. Ахметов оценил переход Луческу
Румынский специалист сразу же привел «Динамо» к золотым медалям УПЛ

7B. Меряю сатурацию. Ребра выламывает! Ахметов поведал, болел ли коронавирусом
Президент «Шахтера» имел неприятное состояние, но отделался легким испугом

8A. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мы знаем цену чистого неба. Спасибо за победу!»
Украинский защитник «Зенита» поблагодарил ветеранов Второй мировой войны

8B. ВИДЕО. Большая лажа! Российский вратарь пропустил с центра поля в Швеции
Голкипер «Юргордена» Александр Васютин оплошал в игре против «Дегерфорса»

9A. Рим. Костюк проиграла россиянке в первом круге
Украинка завершила свое выступление на турнире WTA в Италии

9B. Альварес раздавил Сондерса. Путь к абсолютному чемпионству расчищен
Лев Кравцив – о страшной поступи мексиканца

10A. Прощание с Каштру, шедевры Миколенко и Шапаренко, Ворскла отцепила Десну
Самые интересные события 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Чрезмерная интеллигентность. Почему Каштру пришел к такому финишу в Шахтере
Алексей Сливченко подводит черту под двухлетним периодом работы Луиша Каштру в Украине

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Источник — Sport.ua

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