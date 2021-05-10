Прощание с Каштру, шедевры Миколенко и Шапаренко, Ворскла отцепила Десну

В последнем туре сезона все «сестры получили по серьгам». «Десна», крупно проиграв «Мариуполю», фактически вручила путевку в еврокубки «Ворскле», которая, в свою очередь, обыграла на выезде «Минай». Новоиспеченный чемпион – «Динамо» - без шансов для соперника разгромил на выезде «Колос». Победил и уже экс-чемпион, но более скромно: «Шахтер» минимально обыграл «Ингулец». Этот матч стал последним для Луиша Каштру у руля «горняков».

Интрига тура

В последнем туре нерешенным оставался лишь один турнирный вопрос: кто из двух достойных оппонентов – «Ворскла» или «Десна», получит путевку в еврокубки. То есть займет пятое место. Команда из Полтавы гостила у «Миная», команда из Чернигова – у «Мариуполя». В обоих случаях соперники у соискателей еврокубкового пропуска были немотивированные. Тем не менее, эти немотивированные команды изрядно попили кровь более статусным. «Ворскле» пришлось отыгрываться в Ужгороде: с этой задачей команда Максимова не без проблем, но справилась. А вот «Десна» забила первой. «В раздевалку». Казалось, что черниговцы дожмут оппонента, но во второй половине игры мариупольцы «проснулись». И забили сразу четыре мяча. В итоге за бортом еврокубков осталась «Десна».

Матч тура

Игра в Мариуполе между хозяевами и «Десной» по идее должна была сложиться более удачно в пользу именно гостевой команды, поскольку она, в отличие от хозяев, в последнем туре решала турнирную задачу. Но получилось так, что немотивированные приазовцы разгромили «сиверян». Хотя для подопечных Рябоконя поначалу все складывалось удачно: Конопля после фланговой передачи забил хороший гол головой. Кстати, в этом поединке практически все голы были отменного качества. Очеретько сравнял счет сильным ударом из-за пределов штрафной площади почти в верхний угол. Хорошие мячи забил и настырный Сикан. А победную точку в матче после сольного прохода поставил Бондаренко.

Штрафной тура

Как нужно реализовывать штрафные удары, наглядно продемонстрировал в матче против «Колоса» полузащитник «Динамо» Шапаренко. Николай почти без разбега классно поднял мяч над стенкой – без шансов для Волынца. Мяч угодил практически в девятку.

Гол тура

Гол Миколенко «Колосу» по красоте может поспорить даже со знаменитым результативным ударом Сидорчука в ворота «Зари». Кстати, оба эти мяча были забиты после розыгрыша от углового флажка. Миколенко поймал мяч на ногу после того, как голкипер хозяев вынес футбольный снаряд со своей штрафной площади. Казалось, эпизод исчерпан. Но динамовский защитник был иного мнения. Виталий сильнейшим ударом слета положил мяч в дальний угол ворот.

Празднование тура

Достаточно непривычно для наших широт динамовцы праздновали второй и третий голы в ворота «Колоса». Удары у Шапаренко и Миколенко получились на загляденье. Лишний раз почтение своим партнерам решил засвидетельствовать Родригеш. Жерсон в обоих случаях чистил бутсы своей футболкой Николаю и Виталию. А вы говорите, что этот люксембургский полузащитник – настоящий инфант террибль «Динамо».



ФК Динамо

Промах тура

На 79-й минуте динамовцы получили отличную возможность увеличить и без того существенный разрыв в счете в матче против «Колоса». Это Беседин на дальней штанге головой замыкал отскок мяча от голкипера. Казалось, что мячу некуда деваться, окромя как в незащищенный угол ворот Волынца, но киевский нападающий умудрился с пары метров не попасть в рамку ворот.

Поздравление тура

После матча в Ковалевке главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, окромя всего прочего, поздравил с 85-летием свою бывшую команду – «Шахтер». Добавив, что он является частью истории клуба. Мелочь, а приятно.

Инцидент тура

Игра «Колоса» против «Динамо» прошла при присутствии зрителей. Болельщиков на матч ковалевский клуб пропускал по паспортам. На поединок пытались попасть 150 болельщиков «Динамо» по поддельным пропускам на игру. Однако фаны «бело-синих» в итоге на стадион не попали: их заблокировали правоохранители, которых оказалось в два раза больше, чем желающих попасть на матч. До серьезного противостояния дело не дошло: все ограничилось словесной перепалкой.

Эмоции тура



ФК Ворскла

После финального свистка в игре против «Миная» футболисты и тренерский штаб «Ворсклы» устроили кучу-малу. Сначала «Ворскла» обнималась-целовалась возле своей лавки для запасных, затем пошла благодарить к трибуне стадиона свой немногочисленный болельщицкий десант. Далее торжества перешли в раздевалку. Что ж, сегодня можно. Заслужили. «Ворскла» выиграла последнюю, пятую путевку от Украины в еврокубки.

Рекорд тура

Победителем бомбардирского забега стал форвард «Ворсклы» Кулач. На счету Владислава – 15 точных ударов. Не ахти какое достижение, ведь раньше у нас забивали и побольше. Но именно эти 15 результативных ударов являются рекордными за сезон для «Ворсклы». Кулач на один гол превзошел показатель знаменитого в прошлом форварда «Ворсклы» Чуйченко.

Cейв тура

При счете 0:0 в игре против «Зари» «Александрия» получила право на пенальти. К мячу подошел штатный пенальтист команды Гречишкин. Удар у Дмитрия получился сильным и вроде бы точным. Но на беду полузащитника команды Шарана, голкипер команды Скрипника угадал направление удара. Василь в прыжке сумел вытащить мяч из правого угла ворот.

Дебют тура

Мы уже как-то привыкли, что женская судейская бригада у нас одна – во главе с Катериной Монзуль. Однако в последнем туре состоялся дебют в качестве главного арбитра еще одной представительницы слабой стати – Анастасии Романюк. Она работала на матче «Львов» - «Олимпик» в качестве главного арбитра. И отработала неплохо.

Автобус тура

На матч против «Ингульца» футболистов и тренерский штаб «Шахтера» доставили на ретро автобусе: практически таком же, в котором донецкая команда добиралась на матчи в семидесятых годах прошлого века. В такой вот способ дончане отметили 85-ю годовщину основания клуба. А футболисты «Шахтера» вышли на последний матч в сезоне в футболках с цифрой 85.

Забег тура

Полузащитник «Шахтера» Тете забил единственный (и победный) гол в ворота «Ингульца». Молодой бразилец реализовал выход один на один с голкипером. Показательно, что на ворота гостей Тете выскочил практически в гордом одиночестве еще со своей половины поля. Защитник гостей сопровождал бразильца до самых ворот, но препятствовать дончанину не смог. Более того, только усложнил задачу для Малыша, столкнувшись с ним. Тете забивал уже в пустые ворота.

Прощание тура

Игра против «Ингульца» для наставника «горняков» Луиша Каштру стала последней во главе уже экс-чемпионов Украины. Контракт с португальским специалистом донецкий клуб не продлил. Тренер об этом знал. Знали и игроки. Наверное, не выиграть в этот вечер «оранжево-черные» не могли. Они действительно выиграли. И хоть сезон в целом для Каштру и его команды получился скомканным, прощание Мистера с «Шахтером» получилось на мажорной ноте.

Слова тура

Луиш Каштру после матча с «Ингульцом» кратко подвел итог всей своей работы в «Шахтере»: «Признаю неудачу сезона. Одна из миссий тренера – брать на себя ответственность за то, что происходит с командой. Когда брался за проект, знал, каковым он будет. Я полностью ему отдавался. Так я и поступал. И сейчас я с чистой совестью очень счастлив тем, что сделал для «Шахтера». 1/8-я и полуфинал Лиги Европы – фантастика, поздравляю игроков. Второе место в этом сезоне, которое приводит в Лигу чемпионов – отлично. Да, это до свидания. Не могу сейчас делать более глубокий анализ, нужно намного больше времени. Хочу пожелать «Шахтеру» огромного счастья, побед. Для меня большая честь быть частью «Шахтера».

Сборная тура

Василь – Кендзера, Чеснаков, Матвиенко, Миколенко – Скляр, Шапаренко, Тете, Бондаренко - Сикан, Гладкий.