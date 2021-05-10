Пропустит старт сезона Шахтера. Бондарь перенес операцию

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе, хотя ранее сообщалось, что клуб планирует ограничиться консервативным лечением.
После операции срок восстановления игрока составит 5 месяцев, поэтому старт сезона Бондарь пропустит.
В чемпионате УПЛ 2020/21 Валерий провел 11 матчей, плюс участвовал в 6 матчах еврокубков.
Сегодня в Риме Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 10, 2021
Срок реабилитации защитника – около 5 месяцев.
Желаем скорейшего выздоровления, Валерий! pic.twitter.com/NCP1d4Mg5k
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.