Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мы знаем цену чистого неба. Спасибо за победу!»

31-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за российский «Зенит», отмечает 9 мая.
«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.
В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!
Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» - написал Ракицкий (орфография и пунктуация автора сохранены).
Источник — Sport.ua
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Не понимаю только, каким боком то что случилось в 2014, мешает праздновать день победы, но уже без совместного участия с россиянами?
После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
Это в школе не изучают???
Почему не на Венгрию?
После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
Это в школе не изучают???
После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
Это в школе не изучают???
Не понимаю только, каким боком то что случилось в 2014, мешает праздновать день победы, но уже без совместного участия с россиянами?
После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
Это в школе не изучают???
Почему не на Венгрию?
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