Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мы знаем цену чистого неба. Спасибо за победу!»

Украинский защитник «Зенита» поблагодарил ветеранов Второй мировой войны

  • 09.05.2021 11:00
  • 2921 просмотр
  • 17 комментариев
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мы знаем цену чистого неба. Спасибо за победу!»
© Instagram. Ярослав Ракицкий

31-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за российский «Зенит», отмечает 9 мая.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.

В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» - написал Ракицкий (орфография и пунктуация автора сохранены).

 

 

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 09.05.2021 12:24
    0
    Alex Romanov, 09.05.2021 12:18
    На Западе кстате прекрасно понимают почему бывшая СССР празднует день победы. Никто и близко не отдал столько жизни в этой войне, как люди из стран бывшей СССР.
    Никто кроме Совка так безжалостно не отправлял своих солдат на убой, ведь бабы ещё нарожают, а тех кто отказался свои же не расстреливали.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 09.05.2021 12:18
    0
    На Западе кстате прекрасно понимают почему бывшая СССР празднует день победы. Никто и близко не отдал столько жизни в этой войне, как люди из стран бывшей СССР.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 09.05.2021 12:17
    +1
    Maximus, 09.05.2021 12:01
    До войны с Россией всегда отмечал 9 мая, ходил на парад чествовал ветеранов. Но после вероломного нападения тех, чьи предки бок-о-бок с нашими предками защищали Родину от фашистской мрази, переосмыслил всё и теперь отмечаю со всем миром 8 мая День Памяти и Примирения. «Можем повторить» - не тот лозунг с которым я согласен, и которым я горжусь. Плясать на костях погибших в этой страшной войне могут только полные моральные уроды. Понятно, что уже сложилась такая традиция отмечать День Победы 9 мая, но я считаю, что это больше поминальный день о тех, кто пережил войну, и кто с неё не вернулся...
    Тоесть, ты отказался от того, что украинский народ победил фашистов во второй мировой и начал скорбить вместе с проигравшими. Красава!!! )))
    Не понимаю только, каким боком то что случилось в 2014, мешает праздновать день победы, но уже без совместного участия с россиянами?
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 09.05.2021 12:12
    0
    "асвабадители", а хто вас чекав у 39тому, кому ви нах... були потрібні. нащадки варварів....загарбники.....
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 12:10
    +3
    stopor2016, 09.05.2021 11:58
    И , гады , отобрали у Польши западную Украину ...
    Которую Членин подарил по Брестскому миру
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 12:03
    +1
    stopor2016, 09.05.2021 11:58
    И , гады , отобрали у Польши западную Украину ...
    Точно также как сейчас Крым и часть территории на Востоке.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 09.05.2021 12:01
    +6
    До войны с Россией всегда отмечал 9 мая, ходил на парад чествовал ветеранов. Но после вероломного нападения тех, чьи предки бок-о-бок с нашими предками защищали Родину от фашистской мрази, переосмыслил всё и теперь отмечаю со всем миром 8 мая День Памяти и Примирения. «Можем повторить» - не тот лозунг с которым я согласен, и которым я горжусь. Плясать на костях погибших в этой страшной войне могут только полные моральные уроды. Понятно, что уже сложилась такая традиция отмечать День Победы 9 мая, но я считаю, что это больше поминальный день о тех, кто пережил войну, и кто с неё не вернулся...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 12:01
    +1
    090545, 09.05.2021 11:51
    Но сначала Венгрия и Польша уничтожили молодую Карпатскую Украину в марте 1939 года...
    После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
    Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
    Это в школе не изучают???
    Ну да, атаковала Венгрия, а в ответ напали на Польшу.
    Почему не на Венгрию?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.05.2021 11:58
    +1
    Bolshoi, 09.05.2021 11:35
    И на Польшу
    И , гады , отобрали у Польши западную Украину ...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 11:52
    +2
    ваня болван, 09.05.2021 11:47
    "Мы знаем цену чистого неба" - 17 июля 2014 год?
    на пол года раньше...(
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 11:51
    +2
    Bolshoi, 09.05.2021 11:35
    И на Польшу
    Но сначала Венгрия и Польша уничтожили молодую Карпатскую Украину в марте 1939 года...
    После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
    Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
    Это в школе не изучают???
    Ссылка
    ваня болван
    online
      ваня болван, 09.05.2021 11:47
    +8
    "Мы знаем цену чистого неба" - 17 июля 2014 год?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 11:41
    +6
    Один кровавый режим победил другой. Побеждённые давно покаялись, а вот победители до сих пор несут горе тем странам, до которых могут дотянуться.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 11:35
    +5
    marko2020, 09.05.2021 11:28
    Спасибо дедам, что напали на Финляндию, агресоры
    И на Польшу
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 09.05.2021 11:28
    +11
    Спасибо дедам, что напали на Финляндию, агресоры
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 09.05.2021 11:18
    -14
    Красавчик
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 09.05.2021 11:04
    +16
    Лучше бы ты знал цену чистой совести и незапятнанной репутации, лишнехромосомный.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 09.05.2021 11:04
    +16
    Лучше бы ты знал цену чистой совести и незапятнанной репутации, лишнехромосомный.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 09.05.2021 11:28
    +11
    Спасибо дедам, что напали на Финляндию, агресоры
    Ссылка
    ваня болван
    online
      ваня болван, 09.05.2021 11:47
    +8
    "Мы знаем цену чистого неба" - 17 июля 2014 год?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 09.05.2021 12:01
    +6
    До войны с Россией всегда отмечал 9 мая, ходил на парад чествовал ветеранов. Но после вероломного нападения тех, чьи предки бок-о-бок с нашими предками защищали Родину от фашистской мрази, переосмыслил всё и теперь отмечаю со всем миром 8 мая День Памяти и Примирения. «Можем повторить» - не тот лозунг с которым я согласен, и которым я горжусь. Плясать на костях погибших в этой страшной войне могут только полные моральные уроды. Понятно, что уже сложилась такая традиция отмечать День Победы 9 мая, но я считаю, что это больше поминальный день о тех, кто пережил войну, и кто с неё не вернулся...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 11:41
    +6
    Один кровавый режим победил другой. Побеждённые давно покаялись, а вот победители до сих пор несут горе тем странам, до которых могут дотянуться.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 11:35
    +5
    marko2020, 09.05.2021 11:28
    Спасибо дедам, что напали на Финляндию, агресоры
    И на Польшу
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 12:10
    +3
    stopor2016, 09.05.2021 11:58
    И , гады , отобрали у Польши западную Украину ...
    Которую Членин подарил по Брестскому миру
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 11:52
    +2
    ваня болван, 09.05.2021 11:47
    "Мы знаем цену чистого неба" - 17 июля 2014 год?
    на пол года раньше...(
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 11:51
    +2
    Bolshoi, 09.05.2021 11:35
    И на Польшу
    Но сначала Венгрия и Польша уничтожили молодую Карпатскую Украину в марте 1939 года...
    После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
    Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
    Это в школе не изучают???
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 09.05.2021 12:17
    +1
    Maximus, 09.05.2021 12:01
    До войны с Россией всегда отмечал 9 мая, ходил на парад чествовал ветеранов. Но после вероломного нападения тех, чьи предки бок-о-бок с нашими предками защищали Родину от фашистской мрази, переосмыслил всё и теперь отмечаю со всем миром 8 мая День Памяти и Примирения. «Можем повторить» - не тот лозунг с которым я согласен, и которым я горжусь. Плясать на костях погибших в этой страшной войне могут только полные моральные уроды. Понятно, что уже сложилась такая традиция отмечать День Победы 9 мая, но я считаю, что это больше поминальный день о тех, кто пережил войну, и кто с неё не вернулся...
    Тоесть, ты отказался от того, что украинский народ победил фашистов во второй мировой и начал скорбить вместе с проигравшими. Красава!!! )))
    Не понимаю только, каким боком то что случилось в 2014, мешает праздновать день победы, но уже без совместного участия с россиянами?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 12:03
    +1
    stopor2016, 09.05.2021 11:58
    И , гады , отобрали у Польши западную Украину ...
    Точно также как сейчас Крым и часть территории на Востоке.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 12:01
    +1
    090545, 09.05.2021 11:51
    Но сначала Венгрия и Польша уничтожили молодую Карпатскую Украину в марте 1939 года...
    После оккупации Закарпатья гитлеровскими союзниками - венграми свыше 5 тысяч украинских защитников Карпатской Украины оказались в тюрьмах Тячева, Великого Бычкова, Кривой (около Хуста) и тюрьмах на территории Венгрии. За годы венгерской оккупации в концентрационные лагеря было вывезено 183395 человек, в основном украинцев и евреев. Около 115000 из них были уничтожены. Президент Карпатской Украины А. Волошин и правительство были вынуждены эмигрировать.
    Фактически с вторжением в Карпатскую Украину и первыми боями с венграми и началась прелюдия Второй мировой войны. Оккупация Карпатской Украины союзницей нацистской Германии - Венгрией стала прямым следствием Мюнхенского сговора, и ответственность за это, как и за расчленение ЧСР и начало Второй мировой войны, несут не только Германия, Италия, Франция и Британия, но и Венгрия и Польша в равной степени.
    Это в школе не изучают???
    Ну да, атаковала Венгрия, а в ответ напали на Польшу.
    Почему не на Венгрию?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.05.2021 11:58
    +1
    Bolshoi, 09.05.2021 11:35
    И на Польшу
    И , гады , отобрали у Польши западную Украину ...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.05.2021 12:24
    0
    Alex Romanov, 09.05.2021 12:18
    На Западе кстате прекрасно понимают почему бывшая СССР празднует день победы. Никто и близко не отдал столько жизни в этой войне, как люди из стран бывшей СССР.
    Никто кроме Совка так безжалостно не отправлял своих солдат на убой, ведь бабы ещё нарожают, а тех кто отказался свои же не расстреливали.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 09.05.2021 12:18
    0
    На Западе кстате прекрасно понимают почему бывшая СССР празднует день победы. Никто и близко не отдал столько жизни в этой войне, как люди из стран бывшей СССР.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 09.05.2021 12:12
    0
    "асвабадители", а хто вас чекав у 39тому, кому ви нах... були потрібні. нащадки варварів....загарбники.....
    Ссылка
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