Динамо нашло замену Миколенко в Бразилии

Центральный защитник «Палмейраса» Ренан Виктор да Силва попал в сферу интересов чемпиона Украины «Динамо», которое собирается в ближайшее время оформить официальный запрос на приобретение футболиста.

В «Палмейрасе» готовы рассмотреть возможность продажи Ренана, но оценивают того в 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что Ренан способен также сыграть на левом фланге обороны, по причине чего можно предположить, что молодым бразильцем «Динамо» теоретически хочет заменить одного из лидеров команды Виталия Миколенко, на которого есть спрос на трансферном рынке Европы.

Также источник отмечает, что Мирча Луческу намерен вернуться к практике найма талантливых бразильцев, которую использовал в годы работы в «Шахтере».

Контракт Ренана с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 750 тысячам евро.