Динамо нашло замену Миколенко в Бразилии

В киевский клуб сватают 18-летнего бека «Палмейраса» Ренана Виктора да Силву

  • 10.05.2021 20:27
  • 6593 просмотра
  • 14 комментариев
Динамо нашло замену Миколенко в Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ренан Виктор да Силва

Центральный защитник «Палмейраса» Ренан Виктор да Силва попал в сферу интересов чемпиона Украины «Динамо», которое собирается в ближайшее время оформить официальный запрос на приобретение футболиста.

В «Палмейрасе» готовы рассмотреть возможность продажи Ренана, но оценивают того в 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что Ренан способен также сыграть на левом фланге обороны, по причине чего можно предположить, что молодым бразильцем «Динамо» теоретически хочет заменить одного из лидеров команды Виталия Миколенко, на которого есть спрос на трансферном рынке Европы.

Также источник отмечает, что Мирча Луческу намерен вернуться к практике найма талантливых бразильцев, которую использовал в годы работы в «Шахтере».

Контракт Ренана с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 750 тысячам евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UOL Esporte

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    A0Va
    online
      A0Va, 10.05.2021 21:50
    0
    через год Луческу сформирует Шахтёр-2 (бразильский)
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 10.05.2021 21:45
    0
    funcat, 10.05.2021 20:53
    Ну 1,5 максимум 2 ляма
    И то если румын лично заинтересован
    В Бразилии цены с потолка назначают ?
    Так Сідіклей в рази нього краще і даже Караваєв
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 21:02
    +2
    VAD, 10.05.2021 20:38
    Это чемп кому за 40?
    Матч как в замедленной съемке. У нас в Первой лиге быстрее бегают
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.05.2021 20:54
    +2
    Микольньо?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 20:54
    +5
    rebys fan, 10.05.2021 20:39
    бревном бревно менять
    Е**анашка подларечная это Мыкола типо бревно ?
    Ты ж понимаешь что в твоей копанке и близко такого уровня игрока нету
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 20:53
    +1
    Ну 1,5 максимум 2 ляма
    И то если румын лично заинтересован
    В Бразилии цены с потолка назначают ?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.05.2021 20:48
    +4
    Жуть
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 10.05.2021 20:47
    +5
    rebys fan, 10.05.2021 20:39
    бревном бревно менять
    Это, типа, ты сострил, всем уже можно ржать?
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 10.05.2021 20:47
    -1
    Та ж оголошували при запрошенні Луческу, що ставка на своїх вихованців…
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 10.05.2021 20:44
    +1
    Нападающий нужен в первую очередь!
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 10.05.2021 20:39
    -13
    бревном бревно менять
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 10.05.2021 20:38
    +6
    Это чемп кому за 40?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.05.2021 20:38
    +9
    очередной фейк спорт уа.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.05.2021 20:34
    +14
    Хватило нервов на полторы минуты, шо это за дичь? Какие 8-9 млн? вот трансфермаркет реальную его цену отображает и то завышена. По такой нарезке непонятно это 7я или 8я аматорская лига Бразилии. Ему до Миколенка пахать и пахать
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.05.2021 20:34
    +14
    Хватило нервов на полторы минуты, шо это за дичь? Какие 8-9 млн? вот трансфермаркет реальную его цену отображает и то завышена. По такой нарезке непонятно это 7я или 8я аматорская лига Бразилии. Ему до Миколенка пахать и пахать
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 10.05.2021 20:38
    +9
    очередной фейк спорт уа.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 10.05.2021 20:38
    +6
    Это чемп кому за 40?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 20:54
    +5
    rebys fan, 10.05.2021 20:39
    бревном бревно менять
    Е**анашка подларечная это Мыкола типо бревно ?
    Ты ж понимаешь что в твоей копанке и близко такого уровня игрока нету
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 10.05.2021 20:47
    +5
    rebys fan, 10.05.2021 20:39
    бревном бревно менять
    Это, типа, ты сострил, всем уже можно ржать?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.05.2021 20:48
    +4
    Жуть
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 21:02
    +2
    VAD, 10.05.2021 20:38
    Это чемп кому за 40?
    Матч как в замедленной съемке. У нас в Первой лиге быстрее бегают
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.05.2021 20:54
    +2
    Микольньо?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 20:53
    +1
    Ну 1,5 максимум 2 ляма
    И то если румын лично заинтересован
    В Бразилии цены с потолка назначают ?
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 10.05.2021 20:44
    +1
    Нападающий нужен в первую очередь!
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 10.05.2021 21:50
    0
    через год Луческу сформирует Шахтёр-2 (бразильский)
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 10.05.2021 21:45
    0
    funcat, 10.05.2021 20:53
    Ну 1,5 максимум 2 ляма
    И то если румын лично заинтересован
    В Бразилии цены с потолка назначают ?
    Так Сідіклей в рази нього краще і даже Караваєв
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности