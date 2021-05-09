Если у них серебро, в Динамо расстроены. Ахметов оценил переход Луческу

Румынский специалист сразу же привел «Динамо» к золотым медалям УПЛ

  • 09.05.2021 23:59
  • 878 просмотров
  • 2 комментария
Если у них серебро, в Динамо расстроены. Ахметов оценил переход Луческу
© ФК Шахтер. Ринат Ахметов и Мирча Луческу

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал переход Мирчи Луческу румынского специалиста в «Динамо».

– Вы были с Мирчей близкими друзьями, как восприняли его приход в «Динамо»

– Это его выбор, его право. Вы понимаете, в чем вопрос – он же профессионал. Смотрите, контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был остаться? Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что мы выбрали неправильный, и я тогда принял неправильное решение, что там менеджмент, кто-то сбил с толку – это вообще неправильно. Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку, и мы выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли – и с большим-большим отрывом. Значит, мы приняли правильное решение. 

– И с Каштру тоже. 

– И с Каштру потом четвертый раз выиграли и опять дошли до полуфинала Лиги Европы, продемонстрировали красивейший футбол. Мирча заслуживает того, чтобы, по крайней мере, заканчивая, я не знаю, когда он закончит – дай Бог, чтобы он долгие годы служил футболу, чтобы у него все было хорошо, а у нас – еще лучше. У Луческу нет пожизненного контракта, что он даже когда перестал быть главным тренером «Шахтера», мы ему дали еще на 10 лет или на 20 лет, что он должен представлять какие-то интересы «Шахтера». Нет, Луческу – свободный человек, это его право, его выбор и его ответственность. И братья Суркисы – это другой клуб, они вправе пригласить и пригласили, угадали, вышли из плохого психологического состояния и на сегодняшний день они празднуют заслуженное чемпионство. Молодцы.

– А вы общаетесь с Мирчей Луческу?

 – Нет, с Мирчей мы давно не общались. Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали чемпионство. А до этого два года выиграли. А до этого пять лет опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И уважать есть за что, ведь все-таки ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели и гордо несут имя киевского «Динамо». Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены. Год, два, три, пять – неважно, они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, а я позвонил, поздравил.

– Что вы пожелали Игорю Суркису? 

– Что я могу ему пожелать? Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли. Что я могу пожелать? Точно так же он мне желает. Это же я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы… Я себе пожелал – все сделать для того, чтобы в следующем году братья меня поздравляли с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся. От этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень эффективный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им – огромнейшее спасибо. Уверен, у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное: все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики – самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон, тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.05.2021 00:35
    0
    _smart_Forever, 10.05.2021 00:28
    Луческу мог стать легендой Шахты. Но придя в клюб шубной помойки стал гавнюком и предателем, поведясь на на вонючее бабло братьев- мошенников, поменяв своё славное имя, которое зарабатывал годами на гнилое и паскудное. Тьху .
    "Славне имя" киллера на шубу? - ну таке... Що краще? Як на мене питання риторичне....
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 10.05.2021 00:28
    +1
    Луческу мог стать легендой Шахты. Но придя в клюб шубной помойки стал гавнюком и предателем, поведясь на на вонючее бабло братьев- мошенников, поменяв своё славное имя, которое зарабатывал годами на гнилое и паскудное. Тьху .
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 10.05.2021 00:28
    +1
    Луческу мог стать легендой Шахты. Но придя в клюб шубной помойки стал гавнюком и предателем, поведясь на на вонючее бабло братьев- мошенников, поменяв своё славное имя, которое зарабатывал годами на гнилое и паскудное. Тьху .
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.05.2021 00:35
    0
    _smart_Forever, 10.05.2021 00:28
    Луческу мог стать легендой Шахты. Но придя в клюб шубной помойки стал гавнюком и предателем, поведясь на на вонючее бабло братьев- мошенников, поменяв своё славное имя, которое зарабатывал годами на гнилое и паскудное. Тьху .
    "Славне имя" киллера на шубу? - ну таке... Що краще? Як на мене питання риторичне....
    Ссылка
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