Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю фанам Металлиста минимум Лигу Европы»

Руководство планирует быстро вернуть клуб на лидирующие позиции в Украине

  • 10.05.2021 20:48
  • 5602 просмотра
  • 18 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю фанам Металлиста минимум Лигу Европы»
© football.ua

Александр Ярославский уверен, что «Металлист» быстро выйдет в УПЛ и вернется в еврокубки.

«Мы включились в работу - финансово и юридически. Бюджет будет достаточным, чтобы в итоге «Металлист» играл в УПЛ, Лиге Европы и, надеемся, в Лиге чемпионов. Цель поставлена».

«Я уверен, что «Металлист» будет играть в еврокубках. Обещаю болельщикам минимум Лигу Европы», - сказал Ярославский.

Бизнесмен намерен возродить «Металлист» на базе ФК «Металл», который вышел в Первую лигу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 10.05.2021 21:53
    0
    DKTheBest2, 10.05.2021 21:42
    Щось не чути Маркевича.
    Бидоныч у нас про запас! Думаем для Меси и Кристинки Моуриью плпробывать...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 10.05.2021 21:51
    0
    A0Va, 10.05.2021 21:46
    С учётом что Монзуль из Харькова?
    Там и Чифирини наш и Байда теж з Журавлевки!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 21:50
    0
    A0Va, 10.05.2021 21:46
    С учётом что Монзуль из Харькова?
    При чем тут Монзуль
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 10.05.2021 21:46
    0
    Олег Мандрівник, 10.05.2021 21:24
    Ярик 10 лет ждал снятия запрета заниматься футболом. Так что он сейчас голодный, и в ЛЕ МХ будет быстро
    С учётом что Монзуль из Харькова?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 10.05.2021 21:43
    0
    история хранит имена таких быстрых полководцев)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 21:42
    0
    Щось не чути Маркевича.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 10.05.2021 21:28
    0
    Сергей Викторович, 10.05.2021 21:19
    Где-то я уже это слышал : "Столица автоматически переходит в Васю... Харьков. Сюда переезжает правительство. Харьков переименовываются в Нью-Киев, а Киев — в Старый Харьков..."
    Проспись сходи
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 10.05.2021 21:27
    -2
    Красава
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 21:26
    0
    Владленович, главное не блаблабла
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 21:24
    +2
    Ярик 10 лет ждал снятия запрета заниматься футболом. Так что он сейчас голодный, и в ЛЕ МХ будет быстро
    Ссылка
    Сергей Викторович
    online
      Сергей Викторович, 10.05.2021 21:19
    +1
    Где-то я уже это слышал : "Столица автоматически переходит в Васю... Харьков. Сюда переезжает правительство. Харьков переименовываются в Нью-Киев, а Киев — в Старый Харьков..."
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 10.05.2021 21:15
    -1
    Как-то много стало "бля буду" от Ярика. Как бы не разошлись слова с делом
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.05.2021 21:14
    -1
    Ярославский бредит.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 10.05.2021 21:12
    +1
    Alex Romanov, 10.05.2021 20:54
    Нынче лига европы это победа в кубке, либо 3 место, если победитель кубка из ТОП2.
    Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
    декабрь 2021 покажет уровень, посмотрим
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.05.2021 21:10
    +4
    Это он Суркисов тролит чтобы те по ночам не спали
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.05.2021 21:04
    0
    Alex Romanov, 10.05.2021 20:54
    Нынче лига европы это победа в кубке, либо 3 место, если победитель кубка из ТОП2.
    Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
    Плюс пройти стык еще нужно. А там ой какой непростой сеянный соперник будет.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 10.05.2021 20:54
    +1
    Нынче лига европы это победа в кубке, либо 3 место, если победитель кубка из ТОП2.
    Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 20:51
    +8
    Скорей бы 2022, а то его "обещаю обещать" будет походу весь этот год
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 20:51
    +8
    Скорей бы 2022, а то его "обещаю обещать" будет походу весь этот год
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.05.2021 21:10
    +4
    Это он Суркисов тролит чтобы те по ночам не спали
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 21:24
    +2
    Ярик 10 лет ждал снятия запрета заниматься футболом. Так что он сейчас голодный, и в ЛЕ МХ будет быстро
    Ссылка
    Сергей Викторович
    online
      Сергей Викторович, 10.05.2021 21:19
    +1
    Где-то я уже это слышал : "Столица автоматически переходит в Васю... Харьков. Сюда переезжает правительство. Харьков переименовываются в Нью-Киев, а Киев — в Старый Харьков..."
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 10.05.2021 21:12
    +1
    Alex Romanov, 10.05.2021 20:54
    Нынче лига европы это победа в кубке, либо 3 место, если победитель кубка из ТОП2.
    Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
    декабрь 2021 покажет уровень, посмотрим
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 10.05.2021 20:54
    +1
    Нынче лига европы это победа в кубке, либо 3 место, если победитель кубка из ТОП2.
    Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 10.05.2021 21:53
    0
    DKTheBest2, 10.05.2021 21:42
    Щось не чути Маркевича.
    Бидоныч у нас про запас! Думаем для Меси и Кристинки Моуриью плпробывать...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 10.05.2021 21:51
    0
    A0Va, 10.05.2021 21:46
    С учётом что Монзуль из Харькова?
    Там и Чифирини наш и Байда теж з Журавлевки!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 21:50
    0
    A0Va, 10.05.2021 21:46
    С учётом что Монзуль из Харькова?
    При чем тут Монзуль
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 10.05.2021 21:46
    0
    Олег Мандрівник, 10.05.2021 21:24
    Ярик 10 лет ждал снятия запрета заниматься футболом. Так что он сейчас голодный, и в ЛЕ МХ будет быстро
    С учётом что Монзуль из Харькова?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 10.05.2021 21:43
    0
    история хранит имена таких быстрых полководцев)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 21:42
    0
    Щось не чути Маркевича.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 10.05.2021 21:28
    0
    Сергей Викторович, 10.05.2021 21:19
    Где-то я уже это слышал : "Столица автоматически переходит в Васю... Харьков. Сюда переезжает правительство. Харьков переименовываются в Нью-Киев, а Киев — в Старый Харьков..."
    Проспись сходи
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 21:26
    0
    Владленович, главное не блаблабла
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 10.05.2021 21:04
    0
    Alex Romanov, 10.05.2021 20:54
    Нынче лига европы это победа в кубке, либо 3 место, если победитель кубка из ТОП2.
    Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
    Плюс пройти стык еще нужно. А там ой какой непростой сеянный соперник будет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности