Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю фанам Металлиста минимум Лигу Европы»

Александр Ярославский уверен, что «Металлист» быстро выйдет в УПЛ и вернется в еврокубки.

«Мы включились в работу - финансово и юридически. Бюджет будет достаточным, чтобы в итоге «Металлист» играл в УПЛ, Лиге Европы и, надеемся, в Лиге чемпионов. Цель поставлена».

«Я уверен, что «Металлист» будет играть в еврокубках. Обещаю болельщикам минимум Лигу Европы», - сказал Ярославский.

Бизнесмен намерен возродить «Металлист» на базе ФК «Металл», который вышел в Первую лигу.