Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обещаю фанам Металлиста минимум Лигу Европы»

Александр Ярославский уверен, что «Металлист» быстро выйдет в УПЛ и вернется в еврокубки.
«Мы включились в работу - финансово и юридически. Бюджет будет достаточным, чтобы в итоге «Металлист» играл в УПЛ, Лиге Европы и, надеемся, в Лиге чемпионов. Цель поставлена».
«Я уверен, что «Металлист» будет играть в еврокубках. Обещаю болельщикам минимум Лигу Европы», - сказал Ярославский.
Бизнесмен намерен возродить «Металлист» на базе ФК «Металл», который вышел в Первую лигу.
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Источник — FootballHub
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Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
Так что пообещал бы для простоты просто еврокубки
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