Ювентус готовы исключить из Серии A

Федерация требует выйти из Суперлиги

  • 10.05.2021 18:05
  • 3655 просмотров
  • 2 комментария
Ювентус готовы исключить из Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что «Ювентус» не получит допуск к сезону 2021/22 Серии A, если клуб не покинет Суперлигу.

Несмотря на провал проекта, туринский клуб все еще официально не вышел из организации.

«Если клуб соглашается участвовать в национальном чемпионате, то он следует правилам УЕФА и ФИФА. Если «Ювентус» не хочет следовать правилам УЕФА и ФИФА, то он будет исключен из Серии A нового сезона».

«Надеюсь, до этого дело не дойдет и все будет в порядке», - сказал Гравина.

Нынешний сезон складывается для «Ювентуса» крайне неудачно. За три тура до конца команда находится вне топ-4 и рискует остаться без Лиги чемпионов.

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Источник — Football-Italia

(11 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 18:23
    +3
    euro2012_za_2012euro, 10.05.2021 18:17
    ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!! Нельзя сидеть на двух стульях одновременно.
    Второго стула и не существует собственно. Не понимаю в чем состоит проблема объявить что Суперлига больше не существует, ведь ее все ненавидят. Никто не высказался в ее поддержку. Гордость? Тупость?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.05.2021 18:17
    +1
    ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!! Нельзя сидеть на двух стульях одновременно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 18:23
    +3
    euro2012_za_2012euro, 10.05.2021 18:17
    ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!! Нельзя сидеть на двух стульях одновременно.
    Второго стула и не существует собственно. Не понимаю в чем состоит проблема объявить что Суперлига больше не существует, ведь ее все ненавидят. Никто не высказался в ее поддержку. Гордость? Тупость?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.05.2021 18:17
    +1
    ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!! Нельзя сидеть на двух стульях одновременно.
    Ссылка
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