Ювентус готовы исключить из Серии A

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что «Ювентус» не получит допуск к сезону 2021/22 Серии A, если клуб не покинет Суперлигу.

Несмотря на провал проекта, туринский клуб все еще официально не вышел из организации.

«Если клуб соглашается участвовать в национальном чемпионате, то он следует правилам УЕФА и ФИФА. Если «Ювентус» не хочет следовать правилам УЕФА и ФИФА, то он будет исключен из Серии A нового сезона».

«Надеюсь, до этого дело не дойдет и все будет в порядке», - сказал Гравина.

Нынешний сезон складывается для «Ювентуса» крайне неудачно. За три тура до конца команда находится вне топ-4 и рискует остаться без Лиги чемпионов.