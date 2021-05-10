Голкипер «Юргордена» Александр Васютин оплошал в игре 5-го тура чемпионата Швеции против «Дегерфорса» (0:2).
Российский вратарь пропустил гол с центра поля на 85-й минуте. Форвард Виктор Эдвардсен забил мяч из центрального круга, перебросив далеко вышедшего из ворот голкипера (Васютин отдан «Юргордену» в аренду «Зенитом»).
ВИДЕО. Большая лажа! Российский вратарь пропустил с центра поля в Швеции
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.