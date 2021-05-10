ВИДЕО. Большая лажа! Российский вратарь пропустил с центра поля в Швеции

Голкипер «Юргордена» Александр Васютин оплошал в игре против «Дегерфорса»

  • 10.05.2021 00:20
  • 1251 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Большая лажа! Российский вратарь пропустил с центра поля в Швеции
© ФК Зенит. Александр Васютин

Голкипер «Юргордена» Александр Васютин оплошал в игре 5-го тура чемпионата Швеции против «Дегерфорса» (0:2).

Российский вратарь пропустил гол с центра поля на 85-й минуте. Форвард Виктор Эдвардсен забил мяч из центрального круга, перебросив далеко вышедшего из ворот голкипера (Васютин отдан «Юргордену» в аренду «Зенитом»).

ВИДЕО. Большая лажа! Российский вратарь пропустил с центра поля в Швеции

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 10.05.2021 01:13
    0
    писюн чесал что ли
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 10.05.2021 00:58
    +2
    Так там и удар в 9 был.. Далеко не каждый вратарь такой удар и с 20 метров возьмёт.. не то что за шиворот получить.
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 10.05.2021 00:58
    +2
    Так там и удар в 9 был.. Далеко не каждый вратарь такой удар и с 20 метров возьмёт.. не то что за шиворот получить.
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 10.05.2021 01:13
    0
    писюн чесал что ли
    Ссылка
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