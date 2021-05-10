Чрезмерная интеллигентность. Почему Каштру пришел к такому финишу в Шахтере

Вряд ли кого-то удивило вчерашнее прощание Луиша Каштру с болельщиками «Шахтера» и всей футбольной Украиной, которое состоялось после матча заключительного тура «горняков» в чемпионате-2020/21 против «Ингульца». Уход португальского специалиста назревал и ключевой вопрос пока стоит лишь один – кто заменит Луиша на тренерском мостике команды. Но пока ответа на него мы не получили, попробуем разобраться, почему же Каштру столь бесславно, с точки зрения спортивных достижений во втором году, завершает свое пребывание в Украине.

В отличие от соотечественника Фонсеки, Каштру действительно выиграл с «Шахтером» очень мало – всего один чемпионский титул в минувшем сезоне. Оба розыгрыша Кубка страны «горняки» при Луише проиграли, а Суперкубок также дважды покорялся «Динамо», а не подопечным Каштру. С другой стороны, Фонсека и близко не подобрался к таким достижениям, как его последователь, в еврокубках – один выход в полуфинал Лиги Европы в минувшем сезоне чего стоит, не говоря уже о драматической бойне в группе Лиги чемпионов-2020/21, где «горняки» смогли дважды (и, что самое важное, - по игре!) одолеть «Реал», а также оставить позади себя «Интер», в итоге уверенно выигравший чемпионство в Италии.

Наверняка в памяти болельщиков «Шахтера» (да и «Динамо» тоже) останутся и те легендарные «плюс 23» очка форы, которые в минувшем сезоне чемпионский состав «горняков» на финише «привез» своим принципиальным оппонентам из «Динамо». Кто-то скажет, что прошлый сезон киевляне сами провалили, и будет отчасти прав, но силу, мощь и мотивацию того «Шахтера» ни в коем случае нельзя недооценивать.

В своем первом сезоне Каштру действительно удалось сделать очень многое. После того, как ушел Фонсека, почему-то обильно критикуемый основной массой болельщиков, новый тренер виделся для большинства чем-то сродни чистой страницы в тетради, с которой можно смело начинать писать новейшую историю. На самом же деле, мудреный годами и самой жизнью Каштру, в отличие от своего предшественника, не стал с ходу все ломать и перестраивать под себя. Изменения в команде были минимальные, если и вовсе не «косметические». По крайней мере, на первый взгляд.

Подтверждает вышеизложенный тезис и статистика. Достаточно оценить то, кто являлся костяком команды в трех крайних сезонах – последнем Фонсеки и двух Каштру. Эти цифры дают четкое понимание ситуации: Луиш не стал в премьерном сезоне устраивать глобальную перестройку состава. По сути, у него играли те же лица, что и у Фонсеки в сезоне-2018/19. Молодых футболистов в когорте ключевых был минимум, а если точнее, то один лишь Матвиенко. Все остальные – проверенные временем Пятов, Кривцов, Мораес, Тайсон, Степаненко и Патрик. На этих «китах», к которым стоит еще добавить Исмаили и Марлоса, по сути, и строился феноменальный успех прошлогоднего «Шахтера». Если быть еще более честным, то это была команда, которую выстроил и довел до ума Фонсека, а Каштру хватило опыта и понимания, чтобы не уничтожить все то хорошее, что на самом деле оставил ему предшественник.

В сезоне-2020/21 Каштру уже не смог сыграть так, как раньше. Возможно, он и хотел бы этого, но помешали как минимум два фактора. Первый – пандемия коронавируса, из-за которой современный футбол отчасти похож на игру в рулетку, ведь никогда не знаешь, кого и когда коварная инфекция «выкосит» из рядов команды на определенный отрезок времени. Второй, и куда более важный со стратегической точки зрения – необходимость проводить смену поколений в команде (это, собственно то, что не спешил делать Фонсека и, по сути, единственная претензия к предыдущему тренеру «горняков»). Последняя откровенно перезрела в «Шахтере», и ее оттягивали, как могли, но когда основной массе ключевых игроков «вдруг» оказалось далеко за тридцать, стало очевидным – изменения должны быть решительными.

В какой-то момент показалось, что Каштру очень повезло. Коронавирус, который осенью выкосил практически всю прежнюю основу «Шахтера», привел к тому, что на матч Лиги чемпионов против «Реала» в Испанию донецкая команда поехала фактически в молодежной своей вариации. И тот первый тайм в Мадриде, когда ошарашенный «Реал» уходил с поля при счете 0:3, не понимая, что вообще происходит, останется, пожалуй, наиболее сильным и ярким воспоминанием от всего двухлетнего периода работы Каштру в «Шахтере».

Но затем наступил момент, когда тренер должен был проявить свою решительность. Молодежь показала ему, что способна на большие результаты, но и ветераны, выздоровевшие спустя пару недель от коронавируса, не желали сдаваться и мириться с внезапным статусом резервистов. По сути, лишь спустя год с небольшим пребывания Каштру в «Шахтере», португалец действительно столкнулся с задачей, под которую его изначально и звали в клуб. Тренеру нужно было вплотную заниматься вопросом смены поколений, причем так, чтобы это было не в ущерб результатам.

Первой «ласточкой» стал вопрос с Андреем Пятовым. Поговаривали, что у опытного ветерана команды случился конфликт с Каштру, но впоследствии версия прямой ссоры была опровергнута, хотя факт того, что Пятов на правах капитана пытался донести тренерскому штабу позицию «центурионов» команды имел место быть. Сложно сказать, стал ли вратарь «Шахтера» непосредственной жертвой своих дискуссий с Каштру, да и игра Трубина показала, что выбор тренерского штаба в этом аспекте не являлся нелогичным, но определенные сомнения относительно способности португальца решать ключевую задачу закрались уже тогда.

Еще больше сомневаться в способности Каштру справиться с атмосферой в раздевалке и внутри команды пришлось во время и сразу после зимних сборов. Именно тогда случилась непонятная история с опозданием Тайсона, который прибыл непосредственно в Турцию, пропустив несколько дней традиционного пребывания команды в Украине, где все игроки проходили необходимые медицинские процедуры и тестирования. Сам тренер предпочитал никак не комментировать эту историю, создав видимость благополучия и полной плановости происходящего.

Но та выходка Тайсона дала о себе знать позже. Футболист после нежелания выходить на замену в матче против «Ромы» был сослан в дубль, и после этого стало очевидным, что Каштру свою партию проиграл. После своего прихода в «Шахтер» Луиш, как человек опытный и невероятно интеллигентный, доверился тем игрокам, которые были лидерами команды времен предыдущего тренера, тем паче, что все как один, это были опытные и качественные футболисты, прекрасно понимающие азы игры № 1. Тайсон входил в эту когорту и, очевидно, Каштру ждал от «центурионов» определенной помощи в налаживании атмосферы в коллективе и «спайке» молодой и опытной частей команды. Но португалец, кажется, чересчур недооценил спортивный фактор. Каждый футболист – это, прежде всего, спортсмен, думающий о своей личной карьере. Игроку, в отличие от тренера, нет необходимости во что бы то ни стало переживать о команде и коллективе. Ему, в первую очередь, важно самому оставаться на вершине и давать максимум, чтобы получить лучший контракт, приглашение от более известного клуба, вызов в сборную и т.п.

Связь Каштру с ветеранами давала отличный результат в минувшем сезоне, но по ходу нынешнего (официально в Украине он еще не завершен, так как не сыгран финал Кубка) возникла потребность давать больше шансов молодежи. И именно здесь ветераны стали в позу, не пожелав спокойно уступать дорогу в состав тем, кто стал превосходить их в большинстве компонентов. Тайсон, как человек со специфичным характером, «взорвался» первым, и эта пороховая бочка стала началом конца карьеры Каштру в «Шахтере».

Чрезмерная интеллигентность Каштру и его вера в некоторых футболистов, сыграла с тренером злую шутку. В коллективе из двух-трех десятков амбициозных мужиков не всегда получится обойтись уговорами и разговорами на философские и «вечные» темы. В какой-то момент обязательно нужно бахнуть кулаком по столу, и дать понять, кто в раздевалке хозяин. Так, как когда-то поступил Алекс Фергюсон с Дэвидом Бекхэмом, поставившим себя выше тренера и команды. Но Каштру, очевидно, такой стиль руководства коллективом претил, а потому он предпочитал до последнего человеческий и мягкий подход.

Даже последнюю свою пресс-конференцию Каштру дал в своем стиле. Он послал четкий месседж окружающим, что единственным, кто оступился в этом сезоне в «Шахтере» стал он сам. Тренер, как и полагается в классическом понимании ситуации, взял всю ответственность на себя, уйдя с гордо поднятой головой, и не став, подобно многим, скрываться за обстоятельствами и ошибками других. Эта позиция Луиша Каштру, безусловно, способна вызывать восхищение его человеческими качествами, но ведь с другой стороны, как бы горько это не звучало, в мире давно существует расхожее мнение, что хороший человек – не профессия…