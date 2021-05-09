ОФИЦИАЛЬНО. Каштру покидает Шахтер

Португальский тренер завершает украинский этап карьеры

  • 09.05.2021 19:39
  • 2557 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Каштру покидает Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает донецкий клуб. 
 
Об этом португальский тренер заявил после матча с «Ингульцом» (1:0).
 
Каштру возглавил «Шахтер» в июле 2019 года, за это время один раз выиграл чемпионат Украины, а также доводил команду до полуфинала Лиги Европы.

В текущем сезоне донецкий клуб впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 09.05.2021 19:54
    -1
    бувай фізрук
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.05.2021 19:49
    +4
    Дякуэмо за +23, за півфінал ЛЄ, за чудові перемоги над Реалом, Аталантою,Бенфікою,Вольфсбургом,Базелем.
    За нічиї з Інтером, Мансіті. За 5 перемог над Динамо. Але потім хтось, якась відьма, нажаль наклала на Каштру порчу, так сказати, і все пішло шкереберть, як то кажуть Тому дякуємо за все, але з новим тренером до нових вершин тепер!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 19:49
    +1
    bonv, 09.05.2021 19:43
    А шо-о так? Хороший же тренер для шахти!
    Може таке бути, що ще будуть згадувати теплими словами.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:48
    +3
    Фух, спасибо за прошлый сезон конечно..
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 09.05.2021 19:47
    -2
    Как неожиданно то
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.05.2021 19:43
    -2
    А шо-о так? Хороший же тренер для шахти!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.05.2021 19:49
    +4
    Дякуэмо за +23, за півфінал ЛЄ, за чудові перемоги над Реалом, Аталантою,Бенфікою,Вольфсбургом,Базелем.
    За нічиї з Інтером, Мансіті. За 5 перемог над Динамо. Але потім хтось, якась відьма, нажаль наклала на Каштру порчу, так сказати, і все пішло шкереберть, як то кажуть Тому дякуємо за все, але з новим тренером до нових вершин тепер!!!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:48
    +3
    Фух, спасибо за прошлый сезон конечно..
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 19:49
    +1
    bonv, 09.05.2021 19:43
    А шо-о так? Хороший же тренер для шахти!
    Може таке бути, що ще будуть згадувати теплими словами.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности