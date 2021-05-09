ОФИЦИАЛЬНО. Каштру покидает Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает донецкий клуб.
Об этом португальский тренер заявил после матча с «Ингульцом» (1:0).
Каштру возглавил «Шахтер» в июле 2019 года, за это время один раз выиграл чемпионат Украины, а также доводил команду до полуфинала Лиги Европы.
В текущем сезоне донецкий клуб впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев.
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Источник — Футбол 1/2/3
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За нічиї з Інтером, Мансіті. За 5 перемог над Динамо. Але потім хтось, якась відьма, нажаль наклала на Каштру порчу, так сказати, і все пішло шкереберть, як то кажуть Тому дякуємо за все, але з новим тренером до нових вершин тепер!!!
За нічиї з Інтером, Мансіті. За 5 перемог над Динамо. Але потім хтось, якась відьма, нажаль наклала на Каштру порчу, так сказати, і все пішло шкереберть, як то кажуть Тому дякуємо за все, але з новим тренером до нових вершин тепер!!!
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