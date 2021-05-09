ОФИЦИАЛЬНО. Каштру покидает Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает донецкий клуб.



Об этом португальский тренер заявил после матча с «Ингульцом» (1:0).



Каштру возглавил «Шахтер» в июле 2019 года, за это время один раз выиграл чемпионат Украины, а также доводил команду до полуфинала Лиги Европы.

В текущем сезоне донецкий клуб впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев.