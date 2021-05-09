26-й тур
Шахтер Донецк
1 : 0
Ингулец
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без мотивации, но с усердием. Шахтер с минимальным счетом обыграл Ингулец

Единственный результативный удар в матче нанес Тете

  • 09.05.2021 18:53
  • 1232 просмотра
  • 87 комментариев
Без мотивации, но с усердием. Шахтер с минимальным счетом обыграл Ингулец
© ФК Шахтер Донецк

Поединок теперь уже экс-чемпиона с дебютантом УПЛ не имел никакого турнирного значения ни для одной из сторон. Интриги добавлял только тот факт, что «Шахтер» и «Ингулец» впервые между собой встречались в поединке чемпионата, так как встреча первого круга, напомним, не состоялась из-за состояния поля в Кропивницком, в результате чего команде Лавриненко тогда было засчитано техническое поражение (0:3).

«Шахтер», вопреки ожиданиям, вышел на матч в весьма боевом составе. Экспериментальным появлением стал лишь выход Сергея Болбата на позиции левого защитника, а также Луиш Каштру дал с первых минут поиграть 18-летнему Георгию Судакову, который, забегая наперед, проявил себя весьма пристойно.

Первый шанс в матче создали футболисты «Ингульца». Уже на 2-й минуте гостям удалась быстрая атака, которую завершал Щедрый, но его выстрел парировал Трубин. После этого инициатива перешла к «горнякам», которые планомерно начали раскачивать оборонительные построения «Ингульца».

Удерживать ворота «сухими» гостям удалось недолго. На 16-й минуте Алан Патрик отличным пасом вывел Тете на ворота соперника, а бразилец хладнокровно разобрался с вышедшим ему навстречу голкипером Малышем, а также пытавшимся его подстраховать Квасным. После этого Тете оставалось лишь с пары метров закатить мяч в сетку – 1:0. К слову, в этом эпизоде Квасный получил травму, из-за которой был заменен на Бартуловича.

До конца тайма «Шахтер» мог забивать еще как минимум трижды. Два шанса загубил Дентиньо, который сперва пробил в штангу, а затем не сумел после великолепного прострела Соломона в ближнем бою переиграть Малыша. В паузе между моментами Дентиньо свое имя в протокол мог записать Соломон. На 35-й минуте Судаков обокрал Бартуловича, после чего выкатил шикарную передачу на израильтянина, но легионер пробил выше ворот.

Во втором тайме «Шахтер» имел еще большее превосходство во владении мячом. Моментами оно доходило до 80% на 20%, но острые моменты у ворот «Ингульца» возникали не так часто.

Активно вошел в игру Маркос Антонио, который на 66-й минуте заменил Судакова. За выделенное ему игровое время бразилец мог оформить хет-трик, но каждый раз ему что-то мешало забить хотя бы один мяч. Первый момент Антонио загубил спустя минуту после появления на поле, когда удар хавбека потащил вратарь «Ингульца» Малыш. Еще в двух опасных моментах бразилец пробивал мимо, хотя как минимум в эпизоде на 73-й минуте было удивительно, как Антонио не смог попасть даже в створ ворот.

«Ингулец» старался контратаковать, но шансов у команды Лавриненко было не так и много. В основном гости пробивали с дальних дистанций, причем, как правило, мимо ворот, по причине чего работы у Трубина было очень мало.

На 81-й минуте Луиш Каштру выпустил на поле Михаила Мудрика, и тот также имел неплохой момент, когда мог забивать едва ли не первым же касанием, но перемудрил. В финале поединка «Ингулец» пару раз попробовал отыграться, но это гостям не удалось.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Шахтера» со счетом 1:0 в, вероятно, последнем поединке Луиша Каштру во главе донецкой команды, которая во втором сезоне при португальце потеряла титул чемпиона Украины.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 1:0

Тете (16)

Болбат (15) – Козак (30), Павлов (83)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Корниенко, 77), Майкон (Мудрик, 84), А.Патрик, Судаков (М.Антонио, 66), Тете (Фернандо, 77), Соломон, Дентиньо (Вьюнник, 65)

«Ингулец»: Малыш, Квасный (Бартулович, 23), Салем, Павлов, Асмелаш, Коробенко, Кучеренко, Запорожец, Козак (Янаков, 70), Щедрый (Коваленко, 70), Ситчинава

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.05.2021 20:02
    -1
    TOTGEN, 09.05.2021 19:47
    "Слушайте сообщение Совинформбюро о нападении германских вооруженных сил на СССР и начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года"
    похоже,но самое интересное,что в 1994 году начальником ффу был Гриша Суркис,ведб ты так писал?
    Во-первых я извинился, и написал , что машинально вместо Динамо, написал ФФУ, почитай , я там все объяснил, но учетом того, что президентом Федерации в то время был не последний динамовец Банников, а одним из учредителей клуба президент Украины Кравчук, это опечатка по-Фрейду, примерно " мы говорим партия, имеем ввиду Ленин, говорим Ленин - имеем в виду партия" а по-поводу голоса Левитана,,извини, но если у тебя есть совесть , это сравнение не уместно.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:54
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 19:14
    Прикинь Дырявые сидят на ветке и тупо минусуют. Вы что убогие, вам делать нечего.
    ООО, Доминик нарисовался, это ещё что за педераст появился. Как всегда болельщик Дырявый, и Дырявой команды.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:50
    -1
    Игорь Петров, 09.05.2021 19:42
    Сегодня в 21_20 на канале футбол состоится интервью президента Шахтера, где будут расставлены все точки над i по-поводу прошедшего сезона и определены задачи на следующий, а также определится концепция клуба в вопросах главного тренера и трансферной политики. Если оставят Каштру, значит клуб минимум на год смирится с лидерством Динамо и со своим, что не факт, вторым местом, надеюсь этого не произойдёт , все-таки Ахметов амбициозный человек. При Каштру, что очевидно, деградировала не только команда, но и молодые футболисты, пример тому Фернандо, придя в Шахтер он на сборах показал себя во-всей красе , скорость, техника, пластика, несколько мячей забил и во что он превратился сейчас. Ждём-с , через 1,5 часа все узнаем.
    По поводу молодёжи не согласен. В команде много молодёжи, которых подвели к основной команде, да они не играли в играх, но перспективных молодых игроков много, тактический может быть не обучены, но талантливые это факт, а тактика это дело наживное.
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 19:47
    -1
    Игорь Петров, 09.05.2021 19:42
    Сегодня в 21_20 на канале футбол состоится интервью президента Шахтера, где будут расставлены все точки над i по-поводу прошедшего сезона и определены задачи на следующий, а также определится концепция клуба в вопросах главного тренера и трансферной политики. Если оставят Каштру, значит клуб минимум на год смирится с лидерством Динамо и со своим, что не факт, вторым местом, надеюсь этого не произойдёт , все-таки Ахметов амбициозный человек. При Каштру, что очевидно, деградировала не только команда, но и молодые футболисты, пример тому Фернандо, придя в Шахтер он на сборах показал себя во-всей красе , скорость, техника, пластика, несколько мячей забил и во что он превратился сейчас. Ждём-с , через 1,5 часа все узнаем.
    "Слушайте сообщение Совинформбюро о нападении германских вооруженных сил на СССР и начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года"
    похоже,но самое интересное,что в 1994 году начальником ффу был Гриша Суркис,ведб ты так писал?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 09.05.2021 19:43
    -3
    Вадим Максимов, 09.05.2021 19:10
    ДК гавно, сколько минусов столько ботов дк) Считаем
    Ребята вас только четверо? что мало, по количество гавна от дк на ветке так не скажешь.
    Инициализируем счетчик с нуля.
    "ДК гавно, сколько минусов столько ботов дк) Считаем"
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 09.05.2021 19:43
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 19:14
    Прикинь Дырявые сидят на ветке и тупо минусуют. Вы что убогие, вам делать нечего.
    Вислюк, заходят нормальные болельщики Динамо, и тебя у е б к а минусуют.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.05.2021 19:42
    +1
    Сегодня в 21_20 на канале футбол состоится интервью президента Шахтера, где будут расставлены все точки над i по-поводу прошедшего сезона и определены задачи на следующий, а также определится концепция клуба в вопросах главного тренера и трансферной политики. Если оставят Каштру, значит клуб минимум на год смирится с лидерством Динамо и со своим, что не факт, вторым местом, надеюсь этого не произойдёт , все-таки Ахметов амбициозный человек. При Каштру, что очевидно, деградировала не только команда, но и молодые футболисты, пример тому Фернандо, придя в Шахтер он на сборах показал себя во-всей красе , скорость, техника, пластика, несколько мячей забил и во что он превратился сейчас. Ждём-с , через 1,5 часа все узнаем.
    Ссылка
    Виталий Бонов
    online
      Виталий Бонов, 09.05.2021 19:38
    -2
    vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:38
    0
    Вадим Максимов, 09.05.2021 19:34
    Да суркисы святые и безгрешны. Старое мы не помним, короткая память в болельщиков дк. Просто тогда это освещалось, не было так развиты медиа и новостные ресурсы. Помню, как смотрел матчи дк в 90х и 2000х, не получается у них забить, на те соперник красную, мало? на те пенальти.
    Помню как шахтёр начал скулить и привёл итальянского судейку который в одной атаке ДК не заметил три руки шахтеровцев
    Тальявенто фамилия
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    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:38
    -2
    funcat, 09.05.2021 19:29
    Странно выглядит просто
    Странно выглядит что ты «котов» всех перебрал в аккаунтах
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    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:37
    0
    С одной стороны Дырявых можно понять. Они за пять лет столько говна сожрали, столько желчи накопили, что сейчас пытаются хоть чуток скинуть, а то передоз получиться)))
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:37
    -3
    funcat, 09.05.2021 19:30
    Это правда про твой шахтёр . От того что она тебе не нравится , она не перестаёт быть правдой
    Ты можешь плямкать сколько угодно.. каждый пишет О том , что ему ближе..
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 09.05.2021 19:34
    -4
    funcat, 09.05.2021 19:25
    шахтёр и есть мафия . Все грехи ДК уже давно в 10 ки раз переплюнуты ржавой бандой
    Даже когда Гриша был президентом ффу , не было такого цирка как при бородатой ахметовской павелке
    Да суркисы святые и безгрешны. Старое мы не помним, короткая память в болельщиков дк. Просто тогда это освещалось, не было так развиты медиа и новостные ресурсы. Помню, как смотрел матчи дк в 90х и 2000х, не получается у них забить, на те соперник красную, мало? на те пенальти.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:30
    0
    ENJOY, 09.05.2021 19:29
    Та ну, это твой троляцкий хлеб, «судьи/шмудьи» и т.д.
    Это правда про твой шахтёр . От того что она тебе не нравится , она не перестаёт быть правдой
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:29
    0
    ENJOY, 09.05.2021 19:28
    Да!? Так я тоже тупорылому Гене отвечал за этого Максима в его споре о очках в евро матчах.. и чо!?
    Странно выглядит просто
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:29
    -4
    KhanSingh, 09.05.2021 19:02
    Поздравляю Шахтер со 2 местом ! Вы его заслуженно купили
    Он наверное сам себе верит.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:29
    -2
    funcat, 09.05.2021 19:27
    Я тебе ниже про Вадима написал
    Вадя, а судейки всегда причём к шахтеру
    Та ну, это твой троляцкий хлеб, «судьи/шмудьи» и т.д.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:28
    -2
    funcat, 09.05.2021 19:23
    Так они не отвечают на вопросы поставленные мне и наоборот
    Старого просто , я пишу тебе почему ты не хейтишь игрока Колоса за грубость , а отвечает мне на этот вопрос Вадим
    Да!? Так я тоже тупорылому Гене отвечал за этого Максима в его споре о очках в евро матчах.. и чо!?
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    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:27
    +1
    Vlato0709, 09.05.2021 19:25
    Ну ты и котях.
    На, держи 🧯
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:27
    -1
    ENJOY, 09.05.2021 19:26
    Вася, причём здесь судейки!? это твоё личное, тебе с этим жить
    Я про то что ты мне «Вадима» приплетаеш
    Я тебе ниже про Вадима написал
    Вадя, а судейки всегда причём к шахтеру
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 19:02
    +6
    Face Control, 09.05.2021 18:59
    С нового сезона станем только сильнее, это очевидно, а раз в пять позорных лет кипрские автобусники пусть хоть косточку погрызут.
    Пластинка не міняється!
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    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 09.05.2021 19:24
    +5
    funcat, 09.05.2021 19:17
    Именно
    Уже даже Зарю без судеек не могут обойти
    Вспомни как братья суркисы правили в укринском футболе. Один судей назначает, второй дк правит. В этой мафии шахтер умудрялся побеждать. Сейчас эту мафию скинули. Тогда была просто жесть. Так что, про судей лучше молчи.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:08
    +5
    Наконец-то этот сезон закончен. Побыстрей его забыть как страшный сон!
    Каштру спасибо, были с ним и хорошие времена, чего только стоит +23,но и плохого есть что вспомнить. Ждём с нетерпением хорошого тренера, и кстати Сассуоло сегодня опять в гостях выиграли, так что я буду только за, если это будет Де Дзерби, но время покажет. Всех болельщиков Шахтёра с окончанием этого сезона, закончились наши страдания)))
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    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:09
    +3
    Face Control, 09.05.2021 18:58
    С победой лучший футбольный клуб Украины и восточной Европы! Спасибо Луиш, вы очень хороший человек, удачи дальше!
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    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 09.05.2021 19:25
    +2
    funcat, 09.05.2021 19:18
    АК , если у твоего шлахтера забрать все трофеи которые были добыты благодаря фармам , судейкам и ручному ффу , то у них кубок как у Таврии останется .
    Ну ты и котях.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:17
    +2
    Сезон закончился. Сегодня на Футболе1 интервью Ахметова, ждём инсайд по поводу тренера.
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 09.05.2021 19:13
    +2
    Мазохист максик всё повторяет свою мантру про раз в 5 лет
    Интересно, как с его арифметикой дружит тот факт что ДК был чемпионом Украины 16 раз, а ШД 13?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 19:05
    +2
    Face Control, 09.05.2021 19:02
    Спасибо, а ты вовремя плати за свет, нам нужны деньги на следующий сезон.
    Опять ты методичку перепутал. Ты ж типа "киевлянин"
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 09.05.2021 19:03
    +2
    Каштру доказал, что достоин тренировать донецкий клуб. Ахметов не ошибётся, если оставит его у руля команды
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 09.05.2021 19:02
    +2
    Поздравляю Шахтер со 2 местом ! Вы его заслуженно купили
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.05.2021 19:42
    +1
    Сегодня в 21_20 на канале футбол состоится интервью президента Шахтера, где будут расставлены все точки над i по-поводу прошедшего сезона и определены задачи на следующий, а также определится концепция клуба в вопросах главного тренера и трансферной политики. Если оставят Каштру, значит клуб минимум на год смирится с лидерством Динамо и со своим, что не факт, вторым местом, надеюсь этого не произойдёт , все-таки Ахметов амбициозный человек. При Каштру, что очевидно, деградировала не только команда, но и молодые футболисты, пример тому Фернандо, придя в Шахтер он на сборах показал себя во-всей красе , скорость, техника, пластика, несколько мячей забил и во что он превратился сейчас. Ждём-с , через 1,5 часа все узнаем.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:27
    +1
    Vlato0709, 09.05.2021 19:25
    Ну ты и котях.
    На, держи 🧯
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:19
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 19:17
    Оййойойо, Василий... ты «упал» в моих глазах
    Та дело твоё
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.05.2021 19:18
    +1
    Петр Яновский, 09.05.2021 19:05
    Опять ты методичку перепутал. Ты ж типа "киевлянин"
    Бурбас им новинку про свет подбросил Забавно, что об этом пишут только Александр якобы из Киева и Олег ну этот точно из Керчи
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:16
    +1
    Вот же у ржавых шавок смешно подгорает , когда кто то делает так же как они - срут беспричинно на ветках других клубов
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:15
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 19:12
    Вадим!?
    Вася, ну ты чего!? И ты туда же, в кружок параноиков!?
    Вадя , не бомби, ну перепутал с какого аккаунта отвечать , ничего страшного
    Хороший сезон получился а его итог вообще отличный
    Ссылка
    Yurenc
    online
      Yurenc, 09.05.2021 19:14
    +1
    090545, 09.05.2021 19:11
    Если ты при памяти, то развилка сюжета была в игре Заря-Динамо. Вот выиграй Заря тогда, а потом и у Колоса с Ворсклой, глядишь и сама Заря стала чемпионом при Динамо на третьем. Но маемо, що маемо.
    Що ти мелеши, навіть на кротоканалах почали потихеньку говорити, що Шахтар тягнуть за вуха. Які ви нікчеми довбані, гидко читати всю вашу маячню.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:11
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 19:08
    Шпрот, тупой даун, когда ты перестанешь писать с разных аккаунтов!?
    Вадим , а ты ?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 19:10
    +1
    Вадим Максимов, 09.05.2021 19:06
    В Шахтер всегда умели оперативно исправлять ошибки. В отличии от автобусников, в которых провальные тренеры по 2-3 года сидели и валили дальше команду. Тот же хац, блохин.
    Да текущий сезон не совсем удачный на внутренней арене, но опыт получили молодые ребята тете, соломон, но в европе набрали больше чем дк и достаточно далеко зашли как для упл.
    Уверен они будут возить в следующем сезоне дк и в европе себе еще покажут.
    Возможно еще какой то усиление будет, форвард нужен.
    Где ты найдешь украинцев в состав, оперативный Даже сранного Коваленку и того упустили. В следующем сезоне начнет сыпаться Степа, почти перестанут играть Марлос и Мораес.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.05.2021 19:54
    0
    KARABAS55, 09.05.2021 19:14
    Прикинь Дырявые сидят на ветке и тупо минусуют. Вы что убогие, вам делать нечего.
    ООО, Доминик нарисовался, это ещё что за педераст появился. Как всегда болельщик Дырявый, и Дырявой команды.
    Ссылка
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