Без мотивации, но с усердием. Шахтер с минимальным счетом обыграл Ингулец

Поединок теперь уже экс-чемпиона с дебютантом УПЛ не имел никакого турнирного значения ни для одной из сторон. Интриги добавлял только тот факт, что «Шахтер» и «Ингулец» впервые между собой встречались в поединке чемпионата, так как встреча первого круга, напомним, не состоялась из-за состояния поля в Кропивницком, в результате чего команде Лавриненко тогда было засчитано техническое поражение (0:3).

«Шахтер», вопреки ожиданиям, вышел на матч в весьма боевом составе. Экспериментальным появлением стал лишь выход Сергея Болбата на позиции левого защитника, а также Луиш Каштру дал с первых минут поиграть 18-летнему Георгию Судакову, который, забегая наперед, проявил себя весьма пристойно.

Первый шанс в матче создали футболисты «Ингульца». Уже на 2-й минуте гостям удалась быстрая атака, которую завершал Щедрый, но его выстрел парировал Трубин. После этого инициатива перешла к «горнякам», которые планомерно начали раскачивать оборонительные построения «Ингульца».

Удерживать ворота «сухими» гостям удалось недолго. На 16-й минуте Алан Патрик отличным пасом вывел Тете на ворота соперника, а бразилец хладнокровно разобрался с вышедшим ему навстречу голкипером Малышем, а также пытавшимся его подстраховать Квасным. После этого Тете оставалось лишь с пары метров закатить мяч в сетку – 1:0. К слову, в этом эпизоде Квасный получил травму, из-за которой был заменен на Бартуловича.

До конца тайма «Шахтер» мог забивать еще как минимум трижды. Два шанса загубил Дентиньо, который сперва пробил в штангу, а затем не сумел после великолепного прострела Соломона в ближнем бою переиграть Малыша. В паузе между моментами Дентиньо свое имя в протокол мог записать Соломон. На 35-й минуте Судаков обокрал Бартуловича, после чего выкатил шикарную передачу на израильтянина, но легионер пробил выше ворот.

Во втором тайме «Шахтер» имел еще большее превосходство во владении мячом. Моментами оно доходило до 80% на 20%, но острые моменты у ворот «Ингульца» возникали не так часто.

Активно вошел в игру Маркос Антонио, который на 66-й минуте заменил Судакова. За выделенное ему игровое время бразилец мог оформить хет-трик, но каждый раз ему что-то мешало забить хотя бы один мяч. Первый момент Антонио загубил спустя минуту после появления на поле, когда удар хавбека потащил вратарь «Ингульца» Малыш. Еще в двух опасных моментах бразилец пробивал мимо, хотя как минимум в эпизоде на 73-й минуте было удивительно, как Антонио не смог попасть даже в створ ворот.

«Ингулец» старался контратаковать, но шансов у команды Лавриненко было не так и много. В основном гости пробивали с дальних дистанций, причем, как правило, мимо ворот, по причине чего работы у Трубина было очень мало.

На 81-й минуте Луиш Каштру выпустил на поле Михаила Мудрика, и тот также имел неплохой момент, когда мог забивать едва ли не первым же касанием, но перемудрил. В финале поединка «Ингулец» пару раз попробовал отыграться, но это гостям не удалось.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Шахтера» со счетом 1:0 в, вероятно, последнем поединке Луиша Каштру во главе донецкой команды, которая во втором сезоне при португальце потеряла титул чемпиона Украины.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 1:0

Тете (16)

Болбат (15) – Козак (30), Павлов (83)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Корниенко, 77), Майкон (Мудрик, 84), А.Патрик, Судаков (М.Антонио, 66), Тете (Фернандо, 77), Соломон, Дентиньо (Вьюнник, 65)

«Ингулец»: Малыш, Квасный (Бартулович, 23), Салем, Павлов, Асмелаш, Коробенко, Кучеренко, Запорожец, Козак (Янаков, 70), Щедрый (Коваленко, 70), Ситчинава

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА