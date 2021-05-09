В воскресенье, 9 мая, состоялся поединок заключительного тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Ингулец».
Украинская Премьер-лига. 26 тур.
«Шахтер» – «Ингулец» – 1:0
Тете (16)
Обзор матча
Гол Тете
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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