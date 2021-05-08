В воскресенье, 9 мая, состоится поединок заключительного тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Ингулец». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

Предстоящая встреча не имеет турнирного значения. «Горняки» к финишу чемпионата подошли на второй позиции и сложили чемпионские полномочия, а петровцы сумели сохранить место в элитном дивизионе. В прошлом туре подопечные Луиша Каштру разгромили «Минай» со счетом 4:0, официально отправив закарпатцев в Первую лигу. Перед тем поединком произошла скандальная ситуация, связанная с нежеланием закарпатцев выходить на поле. «Ингулец» в своем предыдущем матче с минимальным счетом обыграл «Львов». Встречу первого круга соперники так и не сыграли из-за плохого состояния поля на стадионе «Зирка» в Кропивницком, а петровскому клубу было присуждено техническое поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец».