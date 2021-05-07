26-й тур
Шахтер Донецк
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Ингулец
09.05.2021 17:00

Шахтер - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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  • 07.05.2021 19:30
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Шахтер - Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

В воскресенье, 9 мая, в рамках программы заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги на НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер» сыграет с «Ингульцом» из Петрового. Этот поединок практически не имеет никакого турнирного значения. Если не брать во внимание, что петровчане могут переместиться с одиннадцатого места либо повыше, либо на двенадцатое. 

Предыдущий свой матч «Шахтер» проводил также в Киеве. В 25-ом туре «горняки» деклассировали «Минай» - 4:0 и завоевали «серебряные» медали чемпионата. В том матче на поле прогнозируемо была одна команда: дублем отметился Степаненко, еще по голу на свои счета записали Соломон и Майкон. Луиш Каштру дал поиграть и юным Судакову с Вьюнником, которые провели по 15 минут. 

Впрочем, сейчас о «Шахтере» больше говорят даже не в свете их игровой формы и места в турнирной таблице. Все разговоры сводятся к возможному назначению на пост главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Разные источники сообщают, что с итальянским специалистом уже согласованы детали 3-летнего контракта. К тому же, «оранжево-черные» готовы подписать для Де Дзерби и трех футболистов «Сассуоло», которых хочет видеть наставник, и которые не прочь покинуть Италию и переехать в Украину. Ожидается, что конкретика в этом вопросе станет известна в конце сезона, так как Де Дзерби дал обещание руководству «Сассуоло», что доведет начатую работу до логичного завершения.

Для «Ингульца» предыдущий тур стал поистине знаменательным. Именно в нем подопечные Сергея Лавриненко официально оформили себе участие в УПЛ в следующем сезоне. В Кропивницком был обыгран «Львов» - 1:0. Единственный гол в самом начале матча забил Бартулович. 

Президент клуба Александр Поворознюк отметил, что удовлетворен тем, что команда осталась в элите украинского футбола, но подчеркнул, что его амбиции значительно выше. В связи с этим в следующем сезоне в команде будет много новых игроков. «Мы со всеми футболистами откровенны до конца. Я всем игрокам, которые вышли в Премьер-лигу, дал шанс. Потому что я это обещал. Вышли, попробовали – ну, не получается. Там, где мы сейчас находимся – это не мой стиль, не мои мечты и желания. Мы будем усиливаться, и делать это будем серьезно. Думаю, максимум 50% команды мы поменяем»,- заявил Поворознюк. Также «Ингулец» рассчитывает начать сезон 2021/22 на новом стадионе, правда пока что строительство нового объекта несколько запаздывает. 

Также стоит вспомнить, что матч первого круга между петровчанами и донетчанами не состоялся. Тогда, 13, декабря 2020 года, хозяева не подготовили стадион в Кропивницком и новичку УПЛ было засчичтано техническое поражение - 0:3.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Маркос, Майкон, Алан Патрик, Тете, Судаков, Вьюнник.

«Ингулец»: Крынский, Салем, Запорожец, Плохотнюк, Щедрый, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Шевцов, Квасный.

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9 мая, воскресенье 

«Шахтер» — «Ингулец»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 3:1

 

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Источник — Sport.ua

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