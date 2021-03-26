ДЕНИСОВ: «Пятову очень обидно быть резервным вратарем»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прояснил ситуацию с новым контрактом капитана «Шахтера» Андрея Пятова и его положении в команде:

«Я разговаривал с Андреем Пятовым. Как такого конфликта, который мог бы привести к негативным последствиям между Пятовым и Каштру, не было. Речь идет об отрезке после полуфинала Лиги Европы с «Интером», после старта сезона в Украине. Действительно, у Андрея были разговоры, но это на уровне капитана и тренера. Был сложный период у команды – вылет в полуфинале Лиги Европы и проигрыш Суперкубка «Динамо. Но если вы посмотрите Instagram Пятова за этот период, вы там не найдете ни молитв, ни скрытых месседжей, как у Тайсона. Он показывает позитивного и веселого Пятова, к которому мы привыкли.

То, что он потерял место под номер 1 в команде, ему, безусловно, обидно. Но, наверное, всему приходит время. Я не думаю, что если бы Трубин стоял плохо на воротах, то Каштру бы держал Пятова на скамейке в отместку. Трубин заслужил это место и место в сборной своей игрой. По мнению того же Пятова, он всячески помогает Трубину, чтобы тот как можно быстрее стал на ноги в большом футболе.

Безусловно, когда Пятов стал вратарем номер 2, клуб предлагает ему контракт на других условиях, на условиях резервного вратаря. И Пятов к этому с пониманием относится.

Но здесь стоит для него вопрос профессиональный и игровой. Или остаться номером 2 с меньшей зарплатой, но в «Шахтере», или стать номером 1 в другом иностранном клубе. Если, конечно, агент сможет создать ему условия в той же Турции, чтобы на закате карьеры заработать денег и еще поиграть. Вот такая дилемма у Пятова, и она имеет свои временные ограничения. Решение о продлении контракта он будет принимать после нынешнего сбора с национальной сборной, после разговора с Андреем Шевченко и семьей».