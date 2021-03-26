ДЕНИСОВ: «Пятову очень обидно быть резервным вратарем»

Трубин заслужил позицию номер 1 в донецком «Шахтере» своей игрой

  • 26.03.2021 21:32
  • 1698 просмотров
  • 4 комментария
ДЕНИСОВ: «Пятову очень обидно быть резервным вратарем»
© ФК Шахтер Донецк. Пятов и Трубин

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прояснил ситуацию с новым контрактом капитана «Шахтера» Андрея Пятова и его положении в команде:

«Я разговаривал с Андреем Пятовым. Как такого конфликта, который мог бы привести к негативным последствиям между Пятовым и Каштру, не было. Речь идет об отрезке после полуфинала Лиги Европы с «Интером», после старта сезона в Украине. Действительно, у Андрея были разговоры, но это на уровне капитана и тренера. Был сложный период у команды – вылет в полуфинале Лиги Европы и проигрыш Суперкубка «Динамо. Но если вы посмотрите Instagram Пятова за этот период, вы там не найдете ни молитв, ни скрытых месседжей, как у Тайсона. Он показывает позитивного и веселого Пятова, к которому мы привыкли.

То, что он потерял место под номер 1 в команде, ему, безусловно, обидно. Но, наверное, всему приходит время. Я не думаю, что если бы Трубин стоял плохо на воротах, то Каштру бы держал Пятова на скамейке в отместку. Трубин заслужил это место и место в сборной своей игрой. По мнению того же Пятова, он всячески помогает Трубину, чтобы тот как можно быстрее стал на ноги в большом футболе.

Безусловно, когда Пятов стал вратарем номер 2, клуб предлагает ему контракт на других условиях, на условиях резервного вратаря. И Пятов к этому с пониманием относится. 

Но здесь стоит для него вопрос профессиональный и игровой. Или остаться номером 2 с меньшей зарплатой, но в «Шахтере», или стать номером 1 в другом иностранном клубе. Если, конечно, агент сможет создать ему условия в той же Турции, чтобы на закате карьеры заработать денег и еще поиграть. Вот такая дилемма у Пятова, и она имеет свои временные ограничения. Решение о продлении контракта он будет принимать после нынешнего сбора с национальной сборной, после разговора с Андреем Шевченко и семьей».

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Источник — Денисов Time

(7 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 22:04
    +2
    Обидно - иди на пенсию, дорогу молодым - должен понимать.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 26.03.2021 22:01
    0
    «Денисову дуже прикро бути невідомим журналістом»
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.03.2021 21:57
    0
    Есть команда. Когда в приоритете личные интересы, а не команды, но что тут сказать? И такое бывает. Это пройдет.
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 26.03.2021 21:48
    +3
    Все когда то заканчивается
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 26.03.2021 21:48
    +3
    Все когда то заканчивается
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 22:04
    +2
    Обидно - иди на пенсию, дорогу молодым - должен понимать.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 26.03.2021 22:01
    0
    «Денисову дуже прикро бути невідомим журналістом»
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.03.2021 21:57
    0
    Есть команда. Когда в приоритете личные интересы, а не команды, но что тут сказать? И такое бывает. Это пройдет.
    Ссылка
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