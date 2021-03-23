ВИДЕО. Пожалуйста, не лги. Тайсон заинтриговал читателей

Футболист «Шахтера» Тайсон поддерживает свои физические кондиции, невзирая на то, что был отправлен в дубль клуба.
Хавбек опубликовал историю в Instagram, с видео, на котором он выполняет упражнение на беговой дорожке.
33-летний бразилец написал интригующее сообщение: «Пожалуйста, не лги. Шагаем дальше». Внизу среди прочих изображен символ песочных часов.
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Источник — Instagram
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