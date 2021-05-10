Пирло вскоре покинет Ювентус: известен преемник

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло вскоре покинет свой пост.
Будущее 41-летнего специалиста уже решено. Отставка может произойти в ближайшее время, еще до матча против «Сассуоло» 12 мая.
По данным источника, командой будет временно руководить ассистент Пирло Игор Тудор.
Напомним, накануне «Ювентус» разгромно проиграл «Милану» (0:3) и за три тура до финиша сезона идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А так как ассистенты видимо тоже были не очень опытные специалисты, то ничего удивительного, скорее закономерно.
А так как ассистенты видимо тоже были не очень опытные специалисты, то ничего удивительного, скорее закономерно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.