Пирло вскоре покинет Ювентус: известен преемник

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло вскоре покинет свой пост.

Будущее 41-летнего специалиста уже решено. Отставка может произойти в ближайшее время, еще до матча против «Сассуоло» 12 мая.

По данным источника, командой будет временно руководить ассистент Пирло Игор Тудор.

Напомним, накануне «Ювентус» разгромно проиграл «Милану» (0:3) и за три тура до финиша сезона идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А.