Пирло вскоре покинет Ювентус: известен преемник

Исполняющим обязанности главного тренера станет Игор Тудор

  • 10.05.2021 15:26
  • 1371 просмотр
  • 2 комментария
Пирло вскоре покинет Ювентус: известен преемник
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло вскоре покинет свой пост.

Будущее 41-летнего специалиста уже решено. Отставка может произойти в ближайшее время, еще до матча против «Сассуоло» 12 мая.

По данным источника, командой будет временно руководить ассистент Пирло Игор Тудор.

Напомним, накануне «Ювентус» разгромно проиграл «Милану» (0:3) и за три тура до финиша сезона идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    bassofon
    online
      bassofon, 10.05.2021 15:46
    0
    Похоже что лысый из Реала, на это место метит.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 15:26
    +1
    Тот случай, когда начал тренерскую карьеру без опыта и сразу с топ-команды.
    А так как ассистенты видимо тоже были не очень опытные специалисты, то ничего удивительного, скорее закономерно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 15:26
    +1
    Тот случай, когда начал тренерскую карьеру без опыта и сразу с топ-команды.
    А так как ассистенты видимо тоже были не очень опытные специалисты, то ничего удивительного, скорее закономерно.
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 10.05.2021 15:46
    0
    Похоже что лысый из Реала, на это место метит.
    Ссылка
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