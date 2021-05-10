Меряю сатурацию. Ребра выламывает! Ахметов поведал, болел ли коронавирусом

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову рассказал о том, болел ли он коронавирусом:

– Вы болели коронавирусом?

– К счастью, пока нет. До той минуты, пока вы меня не спросили, не болел. Что будет дальше, увидим.

– Теперь я, если что, буду виноват?

– Я уже слышал, что писали. Один раз была ситуация: у меня было общение и выяснилось, что этот человек был инфицирован и заболел. Потом на следующий день, когда позвонил и сказал мне об этом, то мое лицо бы украсило любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую, все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил, все хорошо, все нормально. Но в итоге, как сейчас помню, это было 7 марта, я сдал ПЦР, и тест показал положительный результат. Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю – опять положительный. Ну все, думаю, у меня положительный тест.

Начинаю мерять сатурацию: раз меряешь, там одно показывает, второй – второе показывает, третий – третье показывает. У меня 3 или 4 разных прибора на каждом пальце – и сидишь сутками меряешь. В итоге, по большому счету, ничего нет. Думаю, может в легкой форме что-то проходит. Потом прошло дней 4–5, думаю: дай-ка сдам ПЦР, сдал – все нормально, отрицательный. Ну, думаю, что-то не так, теперь не знаешь, чему верить. И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10–15 дней. Все время – отрицательный. То есть, я отделался легким испугом. Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали положительный, и ты идешь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: «Ух, ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает».

– Я только заболел, вы набрали, спросили, как там ощущения, действительно страшно. Ну, а прививаться будете? Сейчас все об этом говорят.

– Ну, говорят, что нужно всем прививаться.

– Но вы еще не приняли решение?

– Уже практически принял, жду момента.