Меряю сатурацию. Ребра выламывает! Ахметов поведал, болел ли коронавирусом

Президент «Шахтера» имел неприятное состояние, но отделался легким испугом

  • 10.05.2021 00:36
  • 868 просмотров
  • 3 комментария
Меряю сатурацию. Ребра выламывает! Ахметов поведал, болел ли коронавирусом
© ТК Футбол 1. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову рассказал о том, болел ли он коронавирусом:

– Вы болели коронавирусом?

– К счастью, пока нет. До той минуты, пока вы меня не спросили, не болел. Что будет дальше, увидим.

– Теперь я, если что, буду виноват?

– Я уже слышал, что писали. Один раз была ситуация: у меня было общение и выяснилось, что этот человек был инфицирован и заболел. Потом на следующий день, когда позвонил и сказал мне об этом, то мое лицо бы украсило любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую, все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил, все хорошо, все нормально. Но в итоге, как сейчас помню, это было 7 марта, я сдал ПЦР, и тест показал положительный результат. Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю – опять положительный. Ну все, думаю, у меня положительный тест.

Начинаю мерять сатурацию: раз меряешь, там одно показывает, второй – второе показывает, третий – третье показывает. У меня 3 или 4 разных прибора на каждом пальце – и сидишь сутками меряешь. В итоге, по большому счету, ничего нет. Думаю, может в легкой форме что-то проходит. Потом прошло дней 4–5, думаю: дай-ка сдам ПЦР, сдал – все нормально, отрицательный. Ну, думаю, что-то не так, теперь не знаешь, чему верить. И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10–15 дней. Все время – отрицательный. То есть, я отделался легким испугом. Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали положительный, и ты идешь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: «Ух, ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает». 

– Я только заболел, вы набрали, спросили, как там ощущения, действительно страшно. Ну, а прививаться будете? Сейчас все об этом говорят.

– Ну, говорят, что нужно всем прививаться.

– Но вы еще не приняли решение?

– Уже практически принял, жду момента.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 10.05.2021 01:09
    0
    Главная спортивная новость недели... Мля.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 00:58
    0
    За жизнь свою трясется аж смешно, как будто собрался вечно жить
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 10.05.2021 00:56
    0
    Ребра не выламывает, ходить не можешь, а некоторые и дышать без кислорода.
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 10.05.2021 01:09
    0
    Главная спортивная новость недели... Мля.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 00:58
    0
    За жизнь свою трясется аж смешно, как будто собрался вечно жить
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 10.05.2021 00:56
    0
    Ребра не выламывает, ходить не можешь, а некоторые и дышать без кислорода.
    Ссылка
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