«Ребята, тратьте деньги». Ярославский подтвердил участие в жизни ФК Металл

Клуб вышел в Первую лигу

  • 10.05.2021 19:03
  • 7527 просмотров
  • 27 комментариев
«Ребята, тратьте деньги». Ярославский подтвердил участие в жизни ФК Металл
© fcmetal.com.ua

Александр Ярославский подтвердил, что будет возрождать «Металлист» на базе клуба «Металл», который недавно гарантировал себе выход в Первую лигу.

В скором времени Ярославский намерен вкладываться в клуб финансово.

«Я поздравляю «Металл» с досрочным выходом в Первую Лигу. Поздравляю Красникова, Кучера и всю команду. Конечно, я слежу за командой. Подсказываю сбоку Красникову. Пока я не имею финансового отношения к «Металлу», но все остальное проходит через меня. Потом я догоню их».

«Как только все свершится юридически, я все верну, что они потратят. Тратьте деньги, ребята. Они могут довериться мне. С Красниковым у нас никогда не было никаких контрактов. Все финансовые вопросы - это вопрос принципа для меня», - сказал Ярославский.

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Источник — FootballHub

(52 голоса)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 10.05.2021 20:21
    0
    Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:37
    В прошлый раз МХ сразу стал третьим как вышел в вышку
    Нет такого не было - Металл вышел в 2004 а стал третьим 2007 году ! Но тогда тот же Металлург Д был сильнее ещё команды - Днепр - конкуренты! Сейчас третье займёт без вопросов ! А через 2 -3 года после возвращение в сезоне Первое! Запишите дату чемпионом станет в 2025 году в мае! На юбилей 100 лет того Металлиста! Это будет стимул и мечта ! Никто не остановит нас ! Никто не посмеет !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 10.05.2021 20:18
    0
    Також Ярославський в інстаграмі Фк Метал написано - що скоро буде змінена більшість складу - під Лігу Європу мінімум , а то готовий навіть до ЛЧ бюджет ! Всі на коліна перед Металістом
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:54
    0
    the final cut, 10.05.2021 19:49
    В СССР или уже в Украине?
    Я ж ясно написал - в прошлый раз, это когда Ярославский впервые клубом занялся - МХ сразу вышел в вышку, в которой сразу занял третье место
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 10.05.2021 19:52
    +1
    OKs100, 10.05.2021 19:33
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    С таким усилением можно и ДК с Шахтой нагнуть
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:50
    0
    ENJOY, 10.05.2021 19:49
    В межгалактическом кубке
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 19:49
    0
    Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    В ЛЧ или пока в перво
    В межгалактическом кубке
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 10.05.2021 19:49
    0
    OKs100, 10.05.2021 19:33
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    Ты либо перепутал гривны с долларами, либо первую лигу с упл
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 19:49
    -2
    Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:37
    В прошлый раз МХ сразу стал третьим как вышел в вышку
    В СССР или уже в Украине?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:45
    0
    OKs100, 10.05.2021 19:33
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    Да какое там! 45-70, не меньше!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.05.2021 19:40
    +5
    Отлично! Теперь можно купить Мбапе, Месси, Кейна и парочку игроков в оборону и в полузащиту. Не бойтесь, Ярославский всё вернёт!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    0
    Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    В ЛЧ или пока в перво
    й лиге Укр?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    +1
    ENJOY, 10.05.2021 19:16
    Пошумим бля
    В ЛЧ или пока в перво
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:37
    +1
    the final cut, 10.05.2021 19:33
    Ну теперь надо лет 10, что бы заматереть как Прикарпатье или Авангард Кр.
    А потом штурмовать УПЛ, если назад не потянет во вторую лигу.
    В прошлый раз МХ сразу стал третьим как вышел в вышку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:36
    0
    Golhrenshtanga, 10.05.2021 19:12
    А думаеш за счет чего клуб живет,за деньги Красникова?
    Смотря какой там бюджет, вряд ли конечно
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:36
    -1
    Ну хоть чемп интереснее станет, а то ДК и ШД совсем расслабились
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 19:33
    -1
    Ну теперь надо лет 10, что бы заматереть как Прикарпатье или Авангард Кр.
    А потом штурмовать УПЛ, если назад не потянет во вторую лигу.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 10.05.2021 19:33
    -1
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:26
    +2
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:20
    Тратьте, а я потім все поверну. Щось більше схоже на Остапа Бандера.
    Тим, хто мінусує, теж пораджу тратити гроші, а потім я все ім поверну. Не вірите? Спробуйте.😁😁😁
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.05.2021 19:26
    +2
    Alex86 1, 10.05.2021 19:07
    Тю, так дал бы эти $ по тихому да и все.
    Так так и происходит.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:20
    0
    Тратьте, а я потім все поверну. Щось більше схоже на Остапа Бандера.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.05.2021 19:40
    +5
    Отлично! Теперь можно купить Мбапе, Месси, Кейна и парочку игроков в оборону и в полузащиту. Не бойтесь, Ярославский всё вернёт!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.05.2021 19:05
    +5
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 10.05.2021 19:12
    +4
    Alex86 1, 10.05.2021 19:07
    Тю, так дал бы эти $ по тихому да и все.
    А думаеш за счет чего клуб живет,за деньги Красникова?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 10.05.2021 19:11
    +4
    Что-то это мне кого-то напоминает... Ну да, таким путем всегда шел Рокфелле, своих денег старался никуда не вкладывать, просто одалживал,выпускал акции и раскручивал доверчивых лохов. Интересно, Ярославский будет создавать акционерное общество и продавать акции?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:07
    +3
    Тю, так дал бы эти $ по тихому да и все.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:26
    +2
    DKTheBest2, 10.05.2021 19:20
    Тратьте, а я потім все поверну. Щось більше схоже на Остапа Бандера.
    Тим, хто мінусує, теж пораджу тратити гроші, а потім я все ім поверну. Не вірите? Спробуйте.😁😁😁
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.05.2021 19:26
    +2
    Alex86 1, 10.05.2021 19:07
    Тю, так дал бы эти $ по тихому да и все.
    Так так и происходит.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 10.05.2021 19:14
    +2
    Владимир Копяк, 10.05.2021 19:11
    Что-то это мне кого-то напоминает... Ну да, таким путем всегда шел Рокфелле, своих денег старался никуда не вкладывать, просто одалживал,выпускал акции и раскручивал доверчивых лохов. Интересно, Ярославский будет создавать акционерное общество и продавать акции?
    так он один раз уже продал какой-то клуб... еще раз задумал???
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 10.05.2021 19:52
    +1
    OKs100, 10.05.2021 19:33
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    С таким усилением можно и ДК с Шахтой нагнуть
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    +1
    ENJOY, 10.05.2021 19:16
    Пошумим бля
    В ЛЧ или пока в перво
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:37
    +1
    the final cut, 10.05.2021 19:33
    Ну теперь надо лет 10, что бы заматереть как Прикарпатье или Авангард Кр.
    А потом штурмовать УПЛ, если назад не потянет во вторую лигу.
    В прошлый раз МХ сразу стал третьим как вышел в вышку
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 19:16
    +1
    Пошумим бля
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 10.05.2021 20:21
    0
    Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:37
    В прошлый раз МХ сразу стал третьим как вышел в вышку
    Нет такого не было - Металл вышел в 2004 а стал третьим 2007 году ! Но тогда тот же Металлург Д был сильнее ещё команды - Днепр - конкуренты! Сейчас третье займёт без вопросов ! А через 2 -3 года после возвращение в сезоне Первое! Запишите дату чемпионом станет в 2025 году в мае! На юбилей 100 лет того Металлиста! Это будет стимул и мечта ! Никто не остановит нас ! Никто не посмеет !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 10.05.2021 20:18
    0
    Також Ярославський в інстаграмі Фк Метал написано - що скоро буде змінена більшість складу - під Лігу Європу мінімум , а то готовий навіть до ЛЧ бюджет ! Всі на коліна перед Металістом
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:54
    0
    the final cut, 10.05.2021 19:49
    В СССР или уже в Украине?
    Я ж ясно написал - в прошлый раз, это когда Ярославский впервые клубом занялся - МХ сразу вышел в вышку, в которой сразу занял третье место
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:50
    0
    ENJOY, 10.05.2021 19:49
    В межгалактическом кубке
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 10.05.2021 19:49
    0
    Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    В ЛЧ или пока в перво
    В межгалактическом кубке
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 10.05.2021 19:49
    0
    OKs100, 10.05.2021 19:33
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    Ты либо перепутал гривны с долларами, либо первую лигу с упл
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:45
    0
    OKs100, 10.05.2021 19:33
    Без усиления на 25-35 миллионов долларов Металлу не выиграть Первую лигу.
    Да какое там! 45-70, не меньше!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    0
    Alex86 1, 10.05.2021 19:37
    В ЛЧ или пока в перво
    й лиге Укр?)
    Ссылка
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