«Ребята, тратьте деньги». Ярославский подтвердил участие в жизни ФК Металл

Александр Ярославский подтвердил, что будет возрождать «Металлист» на базе клуба «Металл», который недавно гарантировал себе выход в Первую лигу.

В скором времени Ярославский намерен вкладываться в клуб финансово.

«Я поздравляю «Металл» с досрочным выходом в Первую Лигу. Поздравляю Красникова, Кучера и всю команду. Конечно, я слежу за командой. Подсказываю сбоку Красникову. Пока я не имею финансового отношения к «Металлу», но все остальное проходит через меня. Потом я догоню их».

«Как только все свершится юридически, я все верну, что они потратят. Тратьте деньги, ребята. Они могут довериться мне. С Красниковым у нас никогда не было никаких контрактов. Все финансовые вопросы - это вопрос принципа для меня», - сказал Ярославский.