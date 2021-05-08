21-й тур
Энергия Н. Каховка
1 : 3
Металл
08.05.2021, FT

ФОТО. Кучер в экстазе. Металл досрочно повысился в классе

Команда из Харькова за три тура до конца чемпионата обеспечила себе место в Первой лиге

  • 08.05.2021 18:41
  • 5193 просмотра
  • 19 комментариев
ФОТО. Кучер в экстазе. Металл досрочно повысился в классе
© ФК Металл Харьков

Харьковский «Металл» за 3 тура до конца чемпионата оформил повышение в классе.
 
В матче 21-го тура Второй лиги (группа Б) команда Александра Кучера обыграла «Энергию» (3:1) и стала недосягаемой для преследователей. На данный момент на третьем месте идет «МФК Металлург», который отстает на 13 очков, имея четыре матча до конца чемпионата. Отметим, что во Первую лигу из каждой группы выходят по две команды.  
 
В текущем сезоне «Металл» выиграл 17 из 19 матчей, ни разу не проиграл и пропустил всего 3 гола, забив при этом 57.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.05.2021 19:39
    -1
    avtv5555, 08.05.2021 19:24
    Через пару лет будет дрючить Динамо.опзж.
    Ну, оплот опзж всегда был в Харькове, а не в Киеве, так что это еще как посмотреть.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 08.05.2021 19:29
    0
    Ну что в 2023 Металлист в Премьер лиге.???
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.05.2021 19:27
    +2
    Машина,всего 3 гола пропущено
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.05.2021 19:26
    0
    Куч, ТОП!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 08.05.2021 19:24
    -1
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:43
    Похер как-то на эту обанкротившуюся команду
    Через пару лет будет дрючить Динамо.опзж.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.05.2021 19:24
    0
    shakhtarlox., 08.05.2021 19:02
    Правильно будет - Metalist Gepohrad
    Проснись, нет уже гепы
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.05.2021 19:22
    0
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:53
    на тебя тоже похер сержик, как и на это недоразумение с названием металлом и их схемами банкрот, не плачу долги и так далее. Надеюсь пердив этой хрени будет потолок
    Та нет. Ярик настроен решительно. Будут как в старые добрые покупать судеек и устраивать договорняки.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.05.2021 19:13
    0
    Alex Kozak, 08.05.2021 18:52
    FC Metalist Kharkiv
    MetaGlist
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 08.05.2021 19:02
    -4
    Alex Kozak, 08.05.2021 18:52
    FC Metalist Kharkiv
    Правильно будет - Metalist Gepohrad
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 19:01
    -2
    Теперь будут меньжеваться, кому слить второе место, Кривым или ГФК.
    Зато какое дерби будет, если Николаев обойдёт 1925.
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 08.05.2021 19:00
    -1
    Я думаю большинству из тех кто читает эту статью и комментарии к ней вообще похер что кому-то похер на похер после похер!
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 18:58
    -2
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:55
    на тебя фана шлака даунецкого тоже похер.
    Ну если я фан шлака,то ты реально контуженый
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 08.05.2021 18:57
    -3
    Лысый в спортивках долги будет платить метаГЛИСТА или просто так заберет себе команду, которая сейчас по муткам уже на обеспечение гепоградовцев?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.05.2021 18:55
    -6
    syrkis-shybkis, 08.05.2021 18:53
    На тебя тоже похер
    на тебя фана шлака даунецкого тоже похер.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 18:53
    0
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:43
    Похер как-то на эту обанкротившуюся команду
    На тебя тоже похер
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.05.2021 18:53
    -12
    serge_kr, 08.05.2021 18:49
    Похер как-то на твой бесполезный комментарий
    на тебя тоже похер сержик, как и на это недоразумение с названием металлом и их схемами банкрот, не плачу долги и так далее. Надеюсь пердив этой хрени будет потолок
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 08.05.2021 18:52
    -1
    FC Metalist Kharkiv
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.05.2021 18:49
    +1
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:43
    Похер как-то на эту обанкротившуюся команду
    Похер как-то на твой бесполезный комментарий
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.05.2021 18:43
    -13
    Похер как-то на эту обанкротившуюся команду
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.05.2021 19:27
    +2
    Машина,всего 3 гола пропущено
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.05.2021 18:49
    +1
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:43
    Похер как-то на эту обанкротившуюся команду
    Похер как-то на твой бесполезный комментарий
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 08.05.2021 19:29
    0
    Ну что в 2023 Металлист в Премьер лиге.???
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.05.2021 19:26
    0
    Куч, ТОП!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.05.2021 19:24
    0
    shakhtarlox., 08.05.2021 19:02
    Правильно будет - Metalist Gepohrad
    Проснись, нет уже гепы
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.05.2021 19:22
    0
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:53
    на тебя тоже похер сержик, как и на это недоразумение с названием металлом и их схемами банкрот, не плачу долги и так далее. Надеюсь пердив этой хрени будет потолок
    Та нет. Ярик настроен решительно. Будут как в старые добрые покупать судеек и устраивать договорняки.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.05.2021 19:13
    0
    Alex Kozak, 08.05.2021 18:52
    FC Metalist Kharkiv
    MetaGlist
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 08.05.2021 18:53
    0
    Александр Шевченко, 08.05.2021 18:43
    Похер как-то на эту обанкротившуюся команду
    На тебя тоже похер
    Ссылка
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