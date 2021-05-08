ФОТО. Кучер в экстазе. Металл досрочно повысился в классе

Харьковский «Металл» за 3 тура до конца чемпионата оформил повышение в классе.



В матче 21-го тура Второй лиги (группа Б) команда Александра Кучера обыграла «Энергию» (3:1) и стала недосягаемой для преследователей. На данный момент на третьем месте идет «МФК Металлург», который отстает на 13 очков, имея четыре матча до конца чемпионата. Отметим, что во Первую лигу из каждой группы выходят по две команды.



В текущем сезоне «Металл» выиграл 17 из 19 матчей, ни разу не проиграл и пропустил всего 3 гола, забив при этом 57.