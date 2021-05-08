Энергия – Металл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая в 16:00 проходит поединок 21-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Энергия» Новая Каховка – «Металл» Харьков.
События матча
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Федорив (Металл).
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Источник — Sport.ua
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