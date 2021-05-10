Рим. Костюк проиграла россиянке в первом круге

Украинка завершила свое выступление на турнире WTA в Италии

  • 10.05.2021 14:50
  • 2015 просмотров
  • 14 комментариев
Рим. Костюк проиграла россиянке в первом круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) неудачно выступила в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В первом круге 18-летняя украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла в двух сетах второй ракетке России Екатерине Александровой (№32 WTA).

Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 1:6

Ранее девушки между собой не играли. На этой минорной ноте украинка завершила свое выступление на турнире WTA в Италии.

Напомним, недавно Костюк выполнила лучший удар в апреле на турнирах WTA.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.05.2021 16:18
    -1
    Думаю все в неї буде добре. Просто потрібен час. Ну і тренер толковий, типу Женома. Але де взяти фінанси?
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 10.05.2021 16:18
    0
    Stanislav Matusevych, 10.05.2021 14:54
    Дуже погана гра від Марти сьогодні. Як вони з мамою збиралися вигравати у атакуючої суперниці, я так і не зрозумів. Стиль найгірших матчів Еліни - прості перекидання через сітку у сподіванні на помилки суперниці міг спрацювати тільки, якщо б Александрова вийшла зовсім розібраною. Вона і так напомилялася більш ніж достатньо, але не може ж вона ледь не всі прості м'ячі змазати. Треба їй ускладнювати завдання. Незрозуміло, чому проти Хібіно Марта використовувала зміни ритму: напівгорки, вкорочені, а проти значно небезпечнішої суперниці цього не робила. В атаку зараз грати не виходить, це очевидно. Але ж із технікою все в порядку, чому вона нею не користувалася і настільки безвольно віддала гру?
    Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
    Де брати гроші..? Ви серйозно?
    Один подібний злив на контору і має бабла на рік вперед.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.05.2021 15:50
    0
    Не кінець світу. Програла насамперед тому, що не дуже вірила в перемогу і грала скуто. (Якби грала з топом, теж не дуже б вірила, але хоч грала б розкуто). Вона вже не слабше за гравчинь рівня Александрової, але поки що цього не знає. І на набуття цього знання може піти весь сезон. Шкода, бо кожен раз думаєш, ось нарешті Марта зрозуміла свою силу, аж ні.
    Що приємно здивувало в коментах, так це відсутність зрадофілів, мовляв, програла росіянці. Не треба додаткового тиску, Марта і так цей аспект чудово розуміє.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 10.05.2021 15:36
    0
    відео матчу https://www.youtube.com/watch?v=OvtdJ60_xow
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 15:22
    +2
    Марта выдает лучший сезон в карьере на данный момент. Два полуфинала WTA. Выходу в основную сетку серьезных турниров. Да, бывают срывы, бывают проблемы, это женский теннис.
    -
    Марте значительно важнее хорошо подготовиться к Ролан Гарросу физически, технически и тактически. Если будет мастерство, физика и тактическая грамотность (набор комбинаций), все будет хорошо.
    -
    Плюс Марте стоит внимательно изучать (желательно вживую) игру Халеп, Святек, Надаля, Тима, Джоковича. Смотреть как они тренируются, как исполняют удары, как проводят комбинации. То есть учиться и впитывать все как губка.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 15:12
    +5
    сергей богданов, 10.05.2021 14:53
    Все одно и тоже, все ждут от Марты стабильности и прогресса, а она рассыпается показывая убогую игру против посредственной соперницы на грунте, надо заканчивать с этой зоной комфорта где мама тренер и давно пора обратиться к спортивному психологу, ведь так можно остаться в ранге вечно перспективной
    Спортивный психолог нужен тем, кто его советует другим. Иногда даже психиатр. Смотрел интервью Марты где она рассказывала на украинских теннисных "тренеров" с которыми имела дело в Украине. 90% людей, называющих себя теннисными тренерами в Украине, без матерных слов даже не могут общаться с девочкой, которую тренируют. Агрессия, хамство, жесткость, лицемерие.
    -
    В принципе психологи и даже психиатры действительно нужны, но не Марте. Марта добрая, трудолюбивая и талантливая девушка с правильным воспитанием и ценностями. Думаю Мрата сама разберется со своей семьей и своей командой, что ей нужно и когда.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.05.2021 15:06
    -3
    Stanislav Matusevych, 10.05.2021 14:54
    Дуже погана гра від Марти сьогодні. Як вони з мамою збиралися вигравати у атакуючої суперниці, я так і не зрозумів. Стиль найгірших матчів Еліни - прості перекидання через сітку у сподіванні на помилки суперниці міг спрацювати тільки, якщо б Александрова вийшла зовсім розібраною. Вона і так напомилялася більш ніж достатньо, але не може ж вона ледь не всі прості м'ячі змазати. Треба їй ускладнювати завдання. Незрозуміло, чому проти Хібіно Марта використовувала зміни ритму: напівгорки, вкорочені, а проти значно небезпечнішої суперниці цього не робила. В атаку зараз грати не виходить, це очевидно. Але ж із технікою все в порядку, чому вона нею не користувалася і настільки безвольно віддала гру?
    Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
    Який там топовий тренер?! З ким перемагає Кенін і Святек,ви про них в тенісному світі чули? П...здюл..й їй треба. Подивіться на відношення до діла в цих двох і в Марти. Мозги вправляти, грати більше ( а не жалітися постійно) і не х...ньою займатися. Вибачте, інших слів не знайшлося.
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.05.2021 15:00
    -1
    З такою грою,яке Сен Село?!) Тільки в село.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 10.05.2021 14:57
    +3
    От вийшло, те що прогнозувалося. Після двох Прем'єрів, очок практично 0. А, поїдь Марта наприклад в Сен Мало де Козлова була, шансів очок на 100 було б багато. Я ще на початку року писав, що якщо Марта гратиме тільки на топ турнірах, рух в перед буде дуже повільний.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.05.2021 14:55
    +1
    Підкажіть тенісні знавці,в що сьогодні і не тільки сьогодні,грала Марта? Якого ти вона гравець? Вона штурмовик типу Даяни чи Соболенко, вона захисниця типу Світоліної чи гібрид типу Барті? Даяна,бувало програвала матчі( в основному сама собі),Еліна також ( в неї хоча б видно задум),а це що було таке?! Жах! На Козлова набагато приємніше дивитися. Ще кілька таких матчів і геть розчаруюся в тенісі!(
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2021 14:54
    -1
    Дуже погана гра від Марти сьогодні. Як вони з мамою збиралися вигравати у атакуючої суперниці, я так і не зрозумів. Стиль найгірших матчів Еліни - прості перекидання через сітку у сподіванні на помилки суперниці міг спрацювати тільки, якщо б Александрова вийшла зовсім розібраною. Вона і так напомилялася більш ніж достатньо, але не може ж вона ледь не всі прості м'ячі змазати. Треба їй ускладнювати завдання. Незрозуміло, чому проти Хібіно Марта використовувала зміни ритму: напівгорки, вкорочені, а проти значно небезпечнішої суперниці цього не робила. В атаку зараз грати не виходить, це очевидно. Але ж із технікою все в порядку, чому вона нею не користувалася і настільки безвольно віддала гру?
    Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 10.05.2021 14:53
    +4
    Все одно и тоже, все ждут от Марты стабильности и прогресса, а она рассыпается показывая убогую игру против посредственной соперницы на грунте, надо заканчивать с этой зоной комфорта где мама тренер и давно пора обратиться к спортивному психологу, ведь так можно остаться в ранге вечно перспективной
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.05.2021 14:50
    +3
    Без нормального тренерского штаба прогресс будет очень медленным,а с другой стороны такой игрой на нормальный тренерский штаб не заработаешь,как вариант искать спонсоров
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 10.05.2021 14:49
    +1
    Марті в нинішній формі неможна грати вище Інтів... Все дуже слабо
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 15:12
    +5
    сергей богданов, 10.05.2021 14:53
    Все одно и тоже, все ждут от Марты стабильности и прогресса, а она рассыпается показывая убогую игру против посредственной соперницы на грунте, надо заканчивать с этой зоной комфорта где мама тренер и давно пора обратиться к спортивному психологу, ведь так можно остаться в ранге вечно перспективной
    Спортивный психолог нужен тем, кто его советует другим. Иногда даже психиатр. Смотрел интервью Марты где она рассказывала на украинских теннисных "тренеров" с которыми имела дело в Украине. 90% людей, называющих себя теннисными тренерами в Украине, без матерных слов даже не могут общаться с девочкой, которую тренируют. Агрессия, хамство, жесткость, лицемерие.
    -
    В принципе психологи и даже психиатры действительно нужны, но не Марте. Марта добрая, трудолюбивая и талантливая девушка с правильным воспитанием и ценностями. Думаю Мрата сама разберется со своей семьей и своей командой, что ей нужно и когда.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 10.05.2021 14:53
    +4
    Все одно и тоже, все ждут от Марты стабильности и прогресса, а она рассыпается показывая убогую игру против посредственной соперницы на грунте, надо заканчивать с этой зоной комфорта где мама тренер и давно пора обратиться к спортивному психологу, ведь так можно остаться в ранге вечно перспективной
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 10.05.2021 14:57
    +3
    От вийшло, те що прогнозувалося. Після двох Прем'єрів, очок практично 0. А, поїдь Марта наприклад в Сен Мало де Козлова була, шансів очок на 100 було б багато. Я ще на початку року писав, що якщо Марта гратиме тільки на топ турнірах, рух в перед буде дуже повільний.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.05.2021 14:50
    +3
    Без нормального тренерского штаба прогресс будет очень медленным,а с другой стороны такой игрой на нормальный тренерский штаб не заработаешь,как вариант искать спонсоров
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.05.2021 15:22
    +2
    Марта выдает лучший сезон в карьере на данный момент. Два полуфинала WTA. Выходу в основную сетку серьезных турниров. Да, бывают срывы, бывают проблемы, это женский теннис.
    -
    Марте значительно важнее хорошо подготовиться к Ролан Гарросу физически, технически и тактически. Если будет мастерство, физика и тактическая грамотность (набор комбинаций), все будет хорошо.
    -
    Плюс Марте стоит внимательно изучать (желательно вживую) игру Халеп, Святек, Надаля, Тима, Джоковича. Смотреть как они тренируются, как исполняют удары, как проводят комбинации. То есть учиться и впитывать все как губка.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.05.2021 14:55
    +1
    Підкажіть тенісні знавці,в що сьогодні і не тільки сьогодні,грала Марта? Якого ти вона гравець? Вона штурмовик типу Даяни чи Соболенко, вона захисниця типу Світоліної чи гібрид типу Барті? Даяна,бувало програвала матчі( в основному сама собі),Еліна також ( в неї хоча б видно задум),а це що було таке?! Жах! На Козлова набагато приємніше дивитися. Ще кілька таких матчів і геть розчаруюся в тенісі!(
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 10.05.2021 14:49
    +1
    Марті в нинішній формі неможна грати вище Інтів... Все дуже слабо
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 10.05.2021 16:18
    0
    Stanislav Matusevych, 10.05.2021 14:54
    Дуже погана гра від Марти сьогодні. Як вони з мамою збиралися вигравати у атакуючої суперниці, я так і не зрозумів. Стиль найгірших матчів Еліни - прості перекидання через сітку у сподіванні на помилки суперниці міг спрацювати тільки, якщо б Александрова вийшла зовсім розібраною. Вона і так напомилялася більш ніж достатньо, але не може ж вона ледь не всі прості м'ячі змазати. Треба їй ускладнювати завдання. Незрозуміло, чому проти Хібіно Марта використовувала зміни ритму: напівгорки, вкорочені, а проти значно небезпечнішої суперниці цього не робила. В атаку зараз грати не виходить, це очевидно. Але ж із технікою все в порядку, чому вона нею не користувалася і настільки безвольно віддала гру?
    Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
    Де брати гроші..? Ви серйозно?
    Один подібний злив на контору і має бабла на рік вперед.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.05.2021 15:50
    0
    Не кінець світу. Програла насамперед тому, що не дуже вірила в перемогу і грала скуто. (Якби грала з топом, теж не дуже б вірила, але хоч грала б розкуто). Вона вже не слабше за гравчинь рівня Александрової, але поки що цього не знає. І на набуття цього знання може піти весь сезон. Шкода, бо кожен раз думаєш, ось нарешті Марта зрозуміла свою силу, аж ні.
    Що приємно здивувало в коментах, так це відсутність зрадофілів, мовляв, програла росіянці. Не треба додаткового тиску, Марта і так цей аспект чудово розуміє.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 10.05.2021 15:36
    0
    відео матчу https://www.youtube.com/watch?v=OvtdJ60_xow
    Ссылка
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