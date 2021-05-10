Рим. Костюк проиграла россиянке в первом круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) неудачно выступила в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В первом круге 18-летняя украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла в двух сетах второй ракетке России Екатерине Александровой (№32 WTA).

Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 1:6

Ранее девушки между собой не играли. На этой минорной ноте украинка завершила свое выступление на турнире WTA в Италии.

Напомним, недавно Костюк выполнила лучший удар в апреле на турнирах WTA.