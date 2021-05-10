Рим. Костюк проиграла россиянке в первом круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) неудачно выступила в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В первом круге 18-летняя украинка, преодолевшая квалификацию, проиграла в двух сетах второй ракетке России Екатерине Александровой (№32 WTA).
Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 1:6
Ранее девушки между собой не играли. На этой минорной ноте украинка завершила свое выступление на турнире WTA в Италии.
Напомним, недавно Костюк выполнила лучший удар в апреле на турнирах WTA.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
Один подібний злив на контору і має бабла на рік вперед.
Що приємно здивувало в коментах, так це відсутність зрадофілів, мовляв, програла росіянці. Не треба додаткового тиску, Марта і так цей аспект чудово розуміє.
-
Марте значительно важнее хорошо подготовиться к Ролан Гарросу физически, технически и тактически. Если будет мастерство, физика и тактическая грамотность (набор комбинаций), все будет хорошо.
-
Плюс Марте стоит внимательно изучать (желательно вживую) игру Халеп, Святек, Надаля, Тима, Джоковича. Смотреть как они тренируются, как исполняют удары, как проводят комбинации. То есть учиться и впитывать все как губка.
-
В принципе психологи и даже психиатры действительно нужны, но не Марте. Марта добрая, трудолюбивая и талантливая девушка с правильным воспитанием и ценностями. Думаю Мрата сама разберется со своей семьей и своей командой, что ей нужно и когда.
Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
-
В принципе психологи и даже психиатры действительно нужны, но не Марте. Марта добрая, трудолюбивая и талантливая девушка с правильным воспитанием и ценностями. Думаю Мрата сама разберется со своей семьей и своей командой, что ей нужно и когда.
-
Марте значительно важнее хорошо подготовиться к Ролан Гарросу физически, технически и тактически. Если будет мастерство, физика и тактическая грамотность (набор комбинаций), все будет хорошо.
-
Плюс Марте стоит внимательно изучать (желательно вживую) игру Халеп, Святек, Надаля, Тима, Джоковича. Смотреть как они тренируются, как исполняют удары, как проводят комбинации. То есть учиться и впитывать все как губка.
Роботи в Марти вище голови. І ще мені здається, що з мамою входження у топ-100 - це стеля. Потрібен хороший тренер, але де брати на нього гроші?
Один подібний злив на контору і має бабла на рік вперед.
Що приємно здивувало в коментах, так це відсутність зрадофілів, мовляв, програла росіянці. Не треба додаткового тиску, Марта і так цей аспект чудово розуміє.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.