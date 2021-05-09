ВИДЕО. Костюк выполнила лучший удар в апреле на турнирах WTA

Удар 18-летней украинки Марты Костюк выиграл номинацию «Лучший удар месяца» в апреле.
Костюк отличилась в матче второго круга турнира в Стамбуле, отлично среагировав на укороченный удар россиянки Дарьи Касаткиной.
Также на это звание претендовали Анжелика Кербер, Юлия Путинцева и Арина Соболенко.
May 7, 2021
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Источник — WTA
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