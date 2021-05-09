ВИДЕО. Костюк выполнила лучший удар в апреле на турнирах WTA

Украинка победила в голосовании, в котором участвовали болельщики

  • 09.05.2021 20:52
  • 949 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Костюк выполнила лучший удар в апреле на турнирах WTA
© WTA. Марта Костюк

Удар 18-летней украинки Марты Костюк выиграл номинацию «Лучший удар месяца» в апреле.
 
Костюк отличилась в матче второго круга турнира в Стамбуле, отлично среагировав на укороченный удар россиянки Дарьи Касаткиной.
 
Также на это звание претендовали Анжелика Кербер, Юлия Путинцева и Арина Соболенко.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.05.2021 21:35
    +1
    Недарма ми голосували!)
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 09.05.2021 21:22
    +2
    на Марту великі надії. на Даяну вже і надій нема, то жесть як вона скотилась за останні рік-півтори. і не в дискваліфікації справа, вона і до того тривалий час показувала жахливий рівень тенісу, десь за межами другої сотні
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 09.05.2021 21:22
    +2
    на Марту великі надії. на Даяну вже і надій нема, то жесть як вона скотилась за останні рік-півтори. і не в дискваліфікації справа, вона і до того тривалий час показувала жахливий рівень тенісу, десь за межами другої сотні
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.05.2021 21:35
    +1
    Недарма ми голосували!)
    Ссылка
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