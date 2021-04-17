Гарри Кейн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился дублем в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона» (2:2).

После этого матча на счету Кейна 164 гол в АПЛ. 27-летний англичанин вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Робби Фаулера, на счету которого 163 гола.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер с 260 голами.