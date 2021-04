Гарри Кейн вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился дублем в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги против «Эвертона» (2:2).

После этого матча на счету Кейна 164 гол в АПЛ. 27-летний англичанин вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Робби Фаулера, на счету которого 163 гола.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер с 260 голами.

Top 10 Premier League goalscorers of all time:



2️⃣6️⃣0️⃣ Alan Shearer

2️⃣0️⃣8️⃣ Wayne Rooney

1️⃣8️⃣7️⃣ Andy Cole

1️⃣8️⃣1️⃣ Sergio Aguero

1️⃣7️⃣7️⃣ Frank Lampard

1️⃣7️⃣5️⃣ Thierry Henry

1️⃣6️⃣4️⃣ Harry Kane 🔼

1️⃣6️⃣3️⃣ Robbie Fowler 🔻

1️⃣6️⃣2️⃣ Jermain Defoe 🔻

1️⃣5️⃣0️⃣ Michael Owen



Moving on up 😎 pic.twitter.com/OqQYTyvLrn