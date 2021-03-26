ФОТО. Чемпионка Уимблдона ждет ребенка

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова у себя в Твиттере сообщила о том, что ждет ребенка:

I used to hate getting bakery products (🥯mainly) on court. 👩🏼‍🍳 However now when there is a little bun in the oven, I couldn’t be happier! 😍 pic.twitter.com/RmTKuTghjK — Barbora Strycova (@BaraStrycova) March 26, 2021

«Я никогда не любила есть хлебобулочные изделия на корте. Сейчас в моей печке небольшая булочка, и я не могла быть более счастливой», - написала чешка, которой в воскресенье, 28 марта исполнится 35 лет.

Барбора Стрыцова является чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде. В том же году в личном разряде на Уимблдоне она дошла до полуфинала.