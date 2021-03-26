ФОТО. Чемпионка Уимблдона ждет ребенка

Барбора Стрыцова объявила о своей беременности

  • 26.03.2021 19:25
  • 969 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Чемпионка Уимблдона ждет ребенка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Стрыцова

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова у себя в Твиттере сообщила о том, что ждет ребенка:

«Я никогда не любила есть хлебобулочные изделия на корте. Сейчас в моей печке небольшая булочка, и я не могла быть более счастливой», - написала чешка, которой в воскресенье, 28 марта исполнится 35 лет.

Барбора Стрыцова является чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде. В том же году в личном разряде на Уимблдоне она дошла до полуфинала.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 26.03.2021 19:53
    +2
    Читаєш заголовок і прозріваєш - Стрицова виявляється чемпівонка Уімблдону)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.03.2021 19:53
    +2
    Читаєш заголовок і прозріваєш - Стрицова виявляється чемпівонка Уімблдону)))
    Ссылка
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