ФОТО. Чемпионка Уимблдона ждет ребенка

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова у себя в Твиттере сообщила о том, что ждет ребенка:

I used to hate getting bakery products (🥯mainly) on court. 👩🏼‍🍳 However now when there is a little bun in the oven, I couldn’t be happier! 😍 pic.twitter.com/RmTKuTghjK