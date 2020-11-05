Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл

Вратарь «Динамо» Киев Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Барселоны», который украинская команда проиграла со счетом 1:2.
Однако 18-летний кипер сделал 12 сэйвов. По информации Squawka, это повторение третьего результата по количеству отраженных ударов в одном матче за всю историю Лиги чемпионов.
А эксперты Whoscored поставили Руслану 9,1 балла - высшая оценка в составе обеих команд. Даже страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, который выдал отличную игру, получил 7,9 балла.
Ruslan Neshcheret made TWELVE saves against Barcelona, the joint-third most by a goalkeeper in a single #UCL game all-time.— Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020
The 18-year old making quite an impression on his European debut. pic.twitter.com/DEMRKwRklj
Источник — Sport.ua
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Отскочил от Интера по фарту? Он в том матче сделал полтора сейва!
Так что сравнение совершенно не уместно!
Но уверенность у игроков, всегда исходит от вратаря!!!
Сейв Нещерета при ударе от Месси, это в Золотую коллекцию ЛЧ всех времён!
цього хлопака. А що най прикріше , що був би здоровий Бойко , сьогодні б стояв саме він. А Нещерет це рівень. Якщо буде так стабільно грати то буде ого го який воротнік.
У Бущана будет конкурент
А Денису пора подбирать себе варианты карьеры
Он ещё может пару лет поиграть на высоком уровне , но в ДК ему мало что светит, без форс мажоров
цього хлопака. А що най прикріше , що був би здоровий Бойко , сьогодні б стояв саме він. А Нещерет це рівень. Якщо буде так стабільно грати то буде ого го який воротнік.
У Бущана будет конкурент
А Денису пора подбирать себе варианты карьеры
Он ещё может пару лет поиграть на высоком уровне , но в ДК ему мало что светит, без форс мажоров
Отскочил от Интера по фарту? Он в том матче сделал полтора сейва!
Так что сравнение совершенно не уместно!
Но уверенность у игроков, всегда исходит от вратаря!!!
Сейв Нещерета при ударе от Месси, это в Золотую коллекцию ЛЧ всех времён!
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