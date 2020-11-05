Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл

Молодой кипер киевлян выдал отличный матч

  • 05.11.2020 00:54
  • 1664 просмотра
  • 13 комментариев
Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл
© facebook.com/fcdynamoua

Вратарь «Динамо» Киев Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Барселоны», который украинская команда проиграла со счетом 1:2.

Однако 18-летний кипер сделал 12 сэйвов. По информации Squawka, это повторение третьего результата по количеству отраженных ударов в одном матче за всю историю Лиги чемпионов.

А эксперты Whoscored поставили Руслану 9,1 балла - высшая оценка в составе обеих команд. Даже страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, который выдал отличную игру, получил 7,9 балла.
 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 01:43
    -1
    вот пускай он и играет, а не безобразие под фамилией бущан.
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    OKs100
    online
      OKs100, 05.11.2020 01:32
    +1
    Не сыграв этот матч, Нещерет ещё бы пять лет был бы в глубоком запасе Динамо. Футболистов нужно пробовать на профессиональном уровне уже с 18 лет, а то и раньше. Если заиграет, то может вырасти в топа, как в своё время Миколенко, Цыганков, Ярмоленко, Зинченко, Шева, а не мариновать в дубле "набираться опыта" до 25 лет, а потом получаем посредственность коих в УПЛ 95%
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 01:24
    0
    Молодец В матче у динамо был Цыганков и Нещерет,остальных не было ,а супруга то вообще плуг какая ему сборная ,царь с села и то лучше играет!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 05.11.2020 01:22
    +1
    Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    А что Трубин сделал, до матча с немцами???
    Отскочил от Интера по фарту? Он в том матче сделал полтора сейва!
    Так что сравнение совершенно не уместно!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 05.11.2020 01:20
    0
    Сегодня вся команда молодцы!
    Но уверенность у игроков, всегда исходит от вратаря!!!
    Сейв Нещерета при ударе от Месси, это в Золотую коллекцию ЛЧ всех времён!
    Ссылка
    sanitarium
      sanitarium, 05.11.2020 01:18
    0
    Он, конечно, ещё очень молодой, но у парня видно серьёзный потенциал. Как у Лунина в своё время. Дай бог чтобы не перегорел и развивался. Бущан откровенно слабый, ну да, поймал кураж в матче с Испанией (как и Трубин с Интером), про Бойко вообще молчу. Есть чуйка, что именно этого пацана нужно наигрывать.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:13
    +3
    Бойко би пропустив штуки 4 від Барси, не менше. Я серйозно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:11
    +2
    Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    Не станеться, Луч тактик і хлопця ламати не буде
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.11.2020 01:08
    +5
    Трубин после просмотра сегодняшнего матча - "а шо так можна"?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.11.2020 00:59
    +11
    А от що прикро , не не випали б з гри Бойко та Бущан то не поставили б
    цього хлопака. А що най прикріше , що був би здоровий Бойко , сьогодні б стояв саме він. А Нещерет це рівень. Якщо буде так стабільно грати то буде ого го який воротнік.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 00:59
    +7
    Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    Сравнил Трубина с Нещеретом. Трубин вообще спал в воротах.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 00:58
    +7
    Молодец парень
    У Бущана будет конкурент
    А Денису пора подбирать себе варианты карьеры
    Он ещё может пару лет поиграть на высоком уровне , но в ДК ему мало что светит, без форс мажоров
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    +4
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.11.2020 00:59
    +11
    А от що прикро , не не випали б з гри Бойко та Бущан то не поставили б
    цього хлопака. А що най прикріше , що був би здоровий Бойко , сьогодні б стояв саме він. А Нещерет це рівень. Якщо буде так стабільно грати то буде ого го який воротнік.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 00:59
    +7
    Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    Сравнил Трубина с Нещеретом. Трубин вообще спал в воротах.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 00:58
    +7
    Молодец парень
    У Бущана будет конкурент
    А Денису пора подбирать себе варианты карьеры
    Он ещё может пару лет поиграть на высоком уровне , но в ДК ему мало что светит, без форс мажоров
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.11.2020 01:08
    +5
    Трубин после просмотра сегодняшнего матча - "а шо так можна"?
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    +4
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:13
    +3
    Бойко би пропустив штуки 4 від Барси, не менше. Я серйозно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:11
    +2
    Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    Не станеться, Луч тактик і хлопця ламати не буде
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.11.2020 01:32
    +1
    Не сыграв этот матч, Нещерет ещё бы пять лет был бы в глубоком запасе Динамо. Футболистов нужно пробовать на профессиональном уровне уже с 18 лет, а то и раньше. Если заиграет, то может вырасти в топа, как в своё время Миколенко, Цыганков, Ярмоленко, Зинченко, Шева, а не мариновать в дубле "набираться опыта" до 25 лет, а потом получаем посредственность коих в УПЛ 95%
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 05.11.2020 01:22
    +1
    Andy Chak, 05.11.2020 00:57
    Главное, чтобы как с Трубиным в матче с немцами не случилось...
    А что Трубин сделал, до матча с немцами???
    Отскочил от Интера по фарту? Он в том матче сделал полтора сейва!
    Так что сравнение совершенно не уместно!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 01:24
    0
    Молодец В матче у динамо был Цыганков и Нещерет,остальных не было ,а супруга то вообще плуг какая ему сборная ,царь с села и то лучше играет!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 05.11.2020 01:20
    0
    Сегодня вся команда молодцы!
    Но уверенность у игроков, всегда исходит от вратаря!!!
    Сейв Нещерета при ударе от Месси, это в Золотую коллекцию ЛЧ всех времён!
    Ссылка
    sanitarium
      sanitarium, 05.11.2020 01:18
    0
    Он, конечно, ещё очень молодой, но у парня видно серьёзный потенциал. Как у Лунина в своё время. Дай бог чтобы не перегорел и развивался. Бущан откровенно слабый, ну да, поймал кураж в матче с Испанией (как и Трубин с Интером), про Бойко вообще молчу. Есть чуйка, что именно этого пацана нужно наигрывать.
    Ссылка
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