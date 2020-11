Вот это дебют! Вратарь Динамо Нещерет сделал 12 сэйвов и получил топ-балл

Вратарь «Динамо» Киев Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Барселоны», который украинская команда проиграла со счетом 1:2.

Однако 18-летний кипер сделал 12 сэйвов. По информации Squawka, это повторение третьего результата по количеству отраженных ударов в одном матче за всю историю Лиги чемпионов.

А эксперты Whoscored поставили Руслану 9,1 балла - высшая оценка в составе обеих команд. Даже страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, который выдал отличную игру, получил 7,9 балла.



Ruslan Neshcheret made TWELVE saves against Barcelona, the joint-third most by a goalkeeper in a single #UCL game all-time.



The 18-year old making quite an impression on his European debut. pic.twitter.com/DEMRKwRklj