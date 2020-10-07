Динамо подписало трех новичков, коронавирус в сборной, фиаско Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 октября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо окончательно подтвердило трансфер Белуце

Румынский футболист будет играть в Киеве на правах аренды до конца сезона

1B. ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Костевич – игрок Динамо

Украинский защитник продолжит карьеру в киевском клубе

1C. Динамо подписало Клейтона и заявило его и Гармаша на сезон в УПЛ

Мирча Луческу решил дать игрокам шанс?

2A. ОФИЦИАЛЬНО. У Лунина и Панькива – коронавирус. Ранее заболел Пятов

Два вратаря получили положительные тесты

2B. Выборочная изоляция. Соломон и Хочолава уехали из Шахтера в свои сборные

Другие футболисты донецкого клуба отправились на карантин из-за коронавируса

2C. ФРАНКОВ: «Похоже, Шахтер избавился от ненужного товарняка во Франции»

Журналист предлагает создать вторую сборную, которую возглавил бы Мирон Маркевич

3. Подороска остановила Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинка снова не сумела выйти в полуфинал грунтового мейджора

4A. ФОТО. СаШо спешит на помощь. Шовковский может сыграть против Франции

Член тренерского штаба сборной Украины готов подстраховать Георгия Бущана

4B. ФОТО. Игра точно состоится. Как два тренера вратарей готовили одного Бущана

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет 7 октября

5A. Источник: Луческу просил подписать Асамоа из Интера, Суркис отказался

Киевляне могли взять ганского полузащитника в качестве свободного агента

5B. Его очень хотел Луческу. Динамо могло арендовать Лукаку, но игрок отказался

Контракт защитника Джордана Лукаку принадлежит итальянскому «Лацио»

6A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Жаль, что я не смог привезти лучшую команду»

Наставник сборной Украины поделился ожиданиями от товарищеского матча с Францией

6B. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Реваншистских настроений у нас нет»

Украине предстоит матч с одной из лучших сборных мира, считает футболист

7A. Шахтер заявился на Лигу чемпионов с одним форвардом

В состав донецкой команды вошли 29 футболистов

7B. Александрия подписала Вантуха и Бондаренко

Команда Владимира Шарана арендовала двоих футболистов

8. Химик проиграл Савино в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Волейболистки из Южного только во втором сете имели шансы на успех, но тоже уступили в нем

9. Василий ЛОМАЧЕНКО: «135 фунтов - не мой вес, но мне нужны эти 4 пояса»

Боксер рассказал о поединке с Лопесом

10A. Топ-10 трансферов лета-2020: много немцев, барселонские осколки и Бэйл

Sport.ua итожит закрывшееся трансферное окно

10B. Щедрые авансы от The Guardian и новый шанс в Заре. Кто такой Аллахьяр?

Sport.ua рассказывает об иранце, который получит шанс у Виктора Скрипника реализовать свой талант

10C. Владислав КОЧЕРГИН: «В группе Лиги Европы у нас один фаворит – Лестер»

Полузащитник «Зари» прокомментировал выступление луганского клуба в последних матчах