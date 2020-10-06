ФРАНКОВ: «Похоже, Шахтер избавился от ненужного товарняка во Франции»

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в «Шахтере» и сборной Украины:

«Сказать, что я все понял, было бы большим преувеличением. Два вопроса.

Игроки сборных Грузии и Израиля [Хочолава и Соломон] тут же улетели к себе. Украинцы сидят в самоизоляции, ждут еще одного сомнительного теста. Они коронаустойчивые, иностранцы эти, или живут по другому протоколу?!

Прозвучали какие-то хотя бы дружеские извинения в адрес «Десны», которой подставили в воскресенье коронавирусников на поле? Как ни объясняй, по факту именно это.

Я помню о принципе «доброй веры», но слишком многое говорит в пользу версии, что «Шахтер» коллективно избавился от никому не нужного товарняка во Франции. По-человечески понимаю, сам о том писал не раз – но не таким же способом. Ракицкого по поводу вспоминали все. Ладно, забыли. Но объясните, черт возьми, что происходит?!

Позитивный тест на корону у Лунина, Панькива и шеф-повара. Играть по протоколу можно – 13 игроков с вратарем. Но что дальше? «Александрия» в панике, «Реал» Мадрид – не знаю. Сборная Украины, даже если продолжения не последует, садится на режим самоизоляции – хоть в Шантийи, хоть в Борисполе («Шахтер» же сел!)

Но играть с немцами и испанцами нужно. Вспоминаем сентябрьский прецедент с чехами (они собрали новую команду на игру с Шотландией) и срочно создаем вторую сборную из заведомо здоровых игроков на предстоящие матчи Лиги наций. Главный тренер – конечно же, Мирон Маркевич. Шахтеровцы как раз подъедут на автобусе. Хорошая команда может получиться! И что, скажете, это нереальный сценарий?

Кому сейчас не позавидуешь ни в каком виде, так это Андрею Шевченко, вынужденному решать по определению неразрешимые задачи и выискивать квадратуру круга.

Еще один вариантец: французов точно ничего не смущает, и они рискнут своими стомиллионными футболистами, выпустив их против команды, в которой гуляет COVID? Если так, то мое почтение, протокол УЕФА будет соблюден, но как-то оно на самом деле сложится. А позиция немцев, которым играть в субботу?! Это вам не стойкая, смирная и скромная Шотландия, это опять же персонажи совсем другого уровня.

Вы знаете, у меня полное впечатление, что есть в этом нечто сверхъестественное. Сегодня, к примеру, воздается великим организаторам матча Франция – Украина».