ФРАНКОВ: «Похоже, Шахтер избавился от ненужного товарняка во Франции»

Журналист предлагает создать вторую сборную, которую возглавил бы Мирон Маркевич

  • 06.10.2020 15:38
  • 7654 просмотра
  • 41 комментарий
ФРАНКОВ: «Похоже, Шахтер избавился от ненужного товарняка во Франции»
© УАФ. Мирон Маркевич

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в «Шахтере» и сборной Украины:

«Сказать, что я все понял, было бы большим преувеличением. Два вопроса.

  • Игроки сборных Грузии и Израиля [Хочолава и Соломон] тут же улетели к себе. Украинцы сидят в самоизоляции, ждут еще одного сомнительного теста. Они коронаустойчивые, иностранцы эти, или живут по другому протоколу?!
  • Прозвучали какие-то хотя бы дружеские извинения в адрес «Десны», которой подставили в воскресенье коронавирусников на поле? Как ни объясняй, по факту именно это.

Я помню о принципе «доброй веры», но слишком многое говорит в пользу версии, что «Шахтер» коллективно избавился от никому не нужного товарняка во Франции. По-человечески понимаю, сам о том писал не раз – но не таким же способом. Ракицкого по поводу вспоминали все. Ладно, забыли. Но объясните, черт возьми, что происходит?!

Позитивный тест на корону у Лунина, Панькива и шеф-повара. Играть по протоколу можно – 13 игроков с вратарем. Но что дальше? «Александрия» в панике, «Реал» Мадрид – не знаю. Сборная Украины, даже если продолжения не последует, садится на режим самоизоляции – хоть в Шантийи, хоть в Борисполе («Шахтер» же сел!)

Но играть с немцами и испанцами нужно. Вспоминаем сентябрьский прецедент с чехами (они собрали новую команду на игру с Шотландией) и срочно создаем вторую сборную из заведомо здоровых игроков на предстоящие матчи Лиги наций. Главный тренер – конечно же, Мирон Маркевич. Шахтеровцы как раз подъедут на автобусе. Хорошая команда может получиться! И что, скажете, это нереальный сценарий?

Кому сейчас не позавидуешь ни в каком виде, так это Андрею Шевченко, вынужденному решать по определению неразрешимые задачи и выискивать квадратуру круга.

Еще один вариантец: французов точно ничего не смущает, и они рискнут своими стомиллионными футболистами, выпустив их против команды, в которой гуляет COVID? Если так, то мое почтение, протокол УЕФА будет соблюден, но как-то оно на самом деле сложится. А позиция немцев, которым играть в субботу?! Это вам не стойкая, смирная и скромная Шотландия, это опять же персонажи совсем другого уровня.

Вы знаете, у меня полное впечатление, что есть в этом нечто сверхъестественное. Сегодня, к примеру, воздается великим организаторам матча Франция – Украина».

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Источник — Telegram

(38 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 06.10.2020 17:17
    0
    Andre066, 06.10.2020 16:55
    А Динамо был ковид,ничего тренировались играли Суперкубок шума не было,но было 2 с ковид,не надо умничать
    Причём тут кубок, я про ситуацию со сборной Украины.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 17:10
    0
    kvv1404, 06.10.2020 17:00
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    Вадо. Ти мабуть впевнений, що тест на коронавірус можна робити лиш раз в житті?
    По-регламенту УЕФА,перед матчами збірних всі гравці повинні здати тест і принести папірець, що два дні тому ти вже здавав і зараз тобі вже не потрібно здавати, не пройде.
    Коронавірус у П'ятова та Степаненка був виявлений по - результатах тесту, який команда здавала перед матчем з Десною.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 17:08
    0
    kvv1404, 06.10.2020 17:00
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    https://sport.ua/news/506579-sborniki-shahtera-sdali-testy-na-koronavirus-v
    -den-matcha-s-desnoy
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 17:03
    0
    kvv1404, 06.10.2020 17:00
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    Да,это правдо была статья такая!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 17:00
    0
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 16:30
    Косоглазый урод давно из ума выжил.
    олег я тебя так люблю за твои высказывания - вечером по все щели оттарабань меня?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 17:00
    0
    Roger, 06.10.2020 16:32
    Покажите мне новость о том что тесты сдавались для УЕФА, и что именно результаты этих тестов показали что есть зараженные. Не было таких новостей. Единственная новость гласила о том что у Пятова и Степаненко коронавирус. Это было озвучено после матча Десна - Шахтер. В новости не сказано для кого были сделаны эти тесты. И так же нет новостей что ДО матча с Десной Шахтер проходил тест, чтобы результат был озвучен ДО матча с Десной и чтобы результаты были отрицательные.
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 16:58
    0
    Игорь Петров, 06.10.2020 16:48
    Мне интересно, что писал бы этот параноик , если подобная ситуация случилась в Динамо ? А так, желаю всем здоровья, но эпидемию пока ещё не остановили.
    Жаль не могу скринить реакцию Шахтаря,не усспел,много иронии шуток и только
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 16:55
    -1
    Игорь Петров, 06.10.2020 16:48
    Мне интересно, что писал бы этот параноик , если подобная ситуация случилась в Динамо ? А так, желаю всем здоровья, но эпидемию пока ещё не остановили.
    А Динамо был ковид,ничего тренировались играли Суперкубок шума не было,но было 2 с ковид,не надо умничать
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 06.10.2020 16:53
    -1
    Nashwill, 06.10.2020 16:47
    Добряче бомбануло у кротовисерків
    это ты про хранкова с несенитницею? та да их уже второй день бомбит
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 06.10.2020 16:48
    -1
    Мне интересно, что писал бы этот параноик , если подобная ситуация случилась в Динамо ? А так, желаю всем здоровья, но эпидемию пока ещё не остановили.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.10.2020 16:47
    -3
    Добряче бомбануло у кротовисерків
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 06.10.2020 16:43
    +2
    Косоглазый любит поднакидать на вентилятор!!!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.10.2020 16:41
    0
    Александр Шевченко, 06.10.2020 16:25
    Убогие шлаковцы уже прокололись по все фронтам, Бубас уже всяких даунов запустил смотрю на сайт, чтобы народ за лохов держали
    Почему народ, лох тут только ты убогий бот
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 06.10.2020 16:39
    +2
    Roger, 06.10.2020 15:53
    Чем дальше тем больше вопросом.
    Но на первый и возможно самый главный вопрос так никто и не ответил.
    Как может команда (Шахтер) выходить на матч сдав тесты, НО НЕ ПОЛУЧИВ РЕЗУЛЬТАТЫ???
    А товарняк нужно было отменять, не верю что в договоре не было никаких пунктов о форс-мажорных обстоятельствах, потому что вот это они вот и есть. Тем более товарняки были запланированы в рамках подготовки к Евро-2020, которое перенесли, можно было по большому счету и тову перенести.
    САМ Франков ваш гуру, писал, что шахтер незадолго до матча прошел тесты - положительных не выявилось, потом, ОТДЕЛЬНО, сборники, как выезжающие за границу, прошли тесты, и тут уж получены положительные анализы, после чего всё и заверте...
    И шо ж тебе еще непонятно?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 06.10.2020 16:36
    -3
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 16:30
    Косоглазый урод давно из ума выжил.
    На себе подивися!
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 06.10.2020 16:32
    +3
    serge_kr, 06.10.2020 16:00
    Как можно быть таким дауном чтобы такое молоть
    ага, особенно поражает второй вопрос поднятый неуважаемым господином Хранковым.
    По его логике прощение должна была просить Александрия за Панькива и Реал за Лунина (он хоть и на замене сидел, но все равно контактировал с другими игроками)
    Ссылка
    Roger
      Roger, 06.10.2020 16:32
    +1
    pricolist, 06.10.2020 15:59
    вы, наверное, не читали прошлые новости. Тесты игроки сдавали перед матчем с Десной и все было нормально. Затем сдали тесты для УЕФА и они уже показали, что есть зараженные.
    Покажите мне новость о том что тесты сдавались для УЕФА, и что именно результаты этих тестов показали что есть зараженные. Не было таких новостей. Единственная новость гласила о том что у Пятова и Степаненко коронавирус. Это было озвучено после матча Десна - Шахтер. В новости не сказано для кого были сделаны эти тесты. И так же нет новостей что ДО матча с Десной Шахтер проходил тест, чтобы результат был озвучен ДО матча с Десной и чтобы результаты были отрицательные.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 16:30
    0
    Косоглазый урод давно из ума выжил.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 16:25
    -5
    Убогие шлаковцы уже прокололись по все фронтам, Бубас уже всяких даунов запустил смотрю на сайт, чтобы народ за лохов держали
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 16:24
    -2
    Коронавирус передается предпочтительно по лицам нетрадицонной сексуальной ориентацией.
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 06.10.2020 16:13
    +6
    Ну сколько можно ныть? Ты уже как Коттон ", только он о Карфагене, а у тебя кость в горле -Шахтер! Я понимаю, обидно 4 года кряду все проигрывать, но пора уже быть мужиком, хотя кому я это пишу?!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 16:15
    +5
    Радіти треба, що динамівці з Києва зіграють товарняк зі збірною Франції в Парижі. Таке буває раз на 5-10 років. Це ж супер досвід.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 16:14
    +5
    Франкову, Несенюку (Суркісу) не вгодиш.
    -
    То чому динамівці не грають за збірну Україну
    -
    То чому шахтарі не грають за збірну Україну
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 06.10.2020 16:19
    +4
    Александр Шевченко, 06.10.2020 15:59
    Уебан, вчера все игроки шлака даунецкого прошли тестиование, из-за ковида у Степашки и Пяткина и должны еще были пройти в четверг второе тестирование, чтобы выявить здоровых и больных. Или Хочолова и Соломоно вчера тесты не проводили и их выпустили тупо, когда они были в контакте с больными, чудеса да и только по кротовски
    шлюxa ты в шубе, у них были негативные тесты взятые перед Десной и наверняка они сразу в аэропорт поехали, нах.. им дожидаться тестов игроков сбУ???
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.10.2020 16:03
    +4
    Все шас такие умные стали, аж тошно слушать, не лести вы туда, без вас разберутся. Весь мир страдает, а только Украинцев коснулось так сразу всё подстава? Ублюдки ванючие!
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 06.10.2020 16:32
    +3
    serge_kr, 06.10.2020 16:00
    Как можно быть таким дауном чтобы такое молоть
    ага, особенно поражает второй вопрос поднятый неуважаемым господином Хранковым.
    По его логике прощение должна была просить Александрия за Панькива и Реал за Лунина (он хоть и на замене сидел, но все равно контактировал с другими игроками)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 16:08
    +3
    Агтёму Фланкову пора детективы писать, а не ляпать абы шо.
    Ну хотели же смену составов? Радуйся, нива неполитая....
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 06.10.2020 16:43
    +2
    Косоглазый любит поднакидать на вентилятор!!!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 06.10.2020 16:39
    +2
    Roger, 06.10.2020 15:53
    Чем дальше тем больше вопросом.
    Но на первый и возможно самый главный вопрос так никто и не ответил.
    Как может команда (Шахтер) выходить на матч сдав тесты, НО НЕ ПОЛУЧИВ РЕЗУЛЬТАТЫ???
    А товарняк нужно было отменять, не верю что в договоре не было никаких пунктов о форс-мажорных обстоятельствах, потому что вот это они вот и есть. Тем более товарняки были запланированы в рамках подготовки к Евро-2020, которое перенесли, можно было по большому счету и тову перенести.
    САМ Франков ваш гуру, писал, что шахтер незадолго до матча прошел тесты - положительных не выявилось, потом, ОТДЕЛЬНО, сборники, как выезжающие за границу, прошли тесты, и тут уж получены положительные анализы, после чего всё и заверте...
    И шо ж тебе еще непонятно?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 16:12
    +2
    Несенюк і Франков проти Денисова та Метревелі.
    Боротьба за перемогу в чемпіонаті буде надзвичайною по усім фронтам.
    Ссылка
    Roger
      Roger, 06.10.2020 16:32
    +1
    pricolist, 06.10.2020 15:59
    вы, наверное, не читали прошлые новости. Тесты игроки сдавали перед матчем с Десной и все было нормально. Затем сдали тесты для УЕФА и они уже показали, что есть зараженные.
    Покажите мне новость о том что тесты сдавались для УЕФА, и что именно результаты этих тестов показали что есть зараженные. Не было таких новостей. Единственная новость гласила о том что у Пятова и Степаненко коронавирус. Это было озвучено после матча Десна - Шахтер. В новости не сказано для кого были сделаны эти тесты. И так же нет новостей что ДО матча с Десной Шахтер проходил тест, чтобы результат был озвучен ДО матча с Десной и чтобы результаты были отрицательные.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 06.10.2020 15:59
    +1
    Roger, 06.10.2020 15:53
    Чем дальше тем больше вопросом.
    Но на первый и возможно самый главный вопрос так никто и не ответил.
    Как может команда (Шахтер) выходить на матч сдав тесты, НО НЕ ПОЛУЧИВ РЕЗУЛЬТАТЫ???
    А товарняк нужно было отменять, не верю что в договоре не было никаких пунктов о форс-мажорных обстоятельствах, потому что вот это они вот и есть. Тем более товарняки были запланированы в рамках подготовки к Евро-2020, которое перенесли, можно было по большому счету и тову перенести.
    вы, наверное, не читали прошлые новости. Тесты игроки сдавали перед матчем с Десной и все было нормально. Затем сдали тесты для УЕФА и они уже показали, что есть зараженные.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 06.10.2020 17:17
    0
    Andre066, 06.10.2020 16:55
    А Динамо был ковид,ничего тренировались играли Суперкубок шума не было,но было 2 с ковид,не надо умничать
    Причём тут кубок, я про ситуацию со сборной Украины.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 17:10
    0
    kvv1404, 06.10.2020 17:00
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    Вадо. Ти мабуть впевнений, що тест на коронавірус можна робити лиш раз в житті?
    По-регламенту УЕФА,перед матчами збірних всі гравці повинні здати тест і принести папірець, що два дні тому ти вже здавав і зараз тобі вже не потрібно здавати, не пройде.
    Коронавірус у П'ятова та Степаненка був виявлений по - результатах тесту, який команда здавала перед матчем з Десною.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 17:08
    0
    kvv1404, 06.10.2020 17:00
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    https://sport.ua/news/506579-sborniki-shahtera-sdali-testy-na-koronavirus-v
    -den-matcha-s-desnoy
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 17:03
    0
    kvv1404, 06.10.2020 17:00
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    Да,это правдо была статья такая!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 17:00
    0
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 16:30
    Косоглазый урод давно из ума выжил.
    олег я тебя так люблю за твои высказывания - вечером по все щели оттарабань меня?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 17:00
    0
    Roger, 06.10.2020 16:32
    Покажите мне новость о том что тесты сдавались для УЕФА, и что именно результаты этих тестов показали что есть зараженные. Не было таких новостей. Единственная новость гласила о том что у Пятова и Степаненко коронавирус. Это было озвучено после матча Десна - Шахтер. В новости не сказано для кого были сделаны эти тесты. И так же нет новостей что ДО матча с Десной Шахтер проходил тест, чтобы результат был озвучен ДО матча с Десной и чтобы результаты были отрицательные.
    Вчора було дві статті присвячені тому що гравці збірної,перед матчем з Францією,згідно протоколу УЕФА,здавали тести в лабораторії визначеній УЕФА. Якщо ви прогавили цю новину то це ваші проблеми.По протоколу УЕФА тести гравці мають здати за 3 дні до гри,тому тести здавали в неділю.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 16:58
    0
    Игорь Петров, 06.10.2020 16:48
    Мне интересно, что писал бы этот параноик , если подобная ситуация случилась в Динамо ? А так, желаю всем здоровья, но эпидемию пока ещё не остановили.
    Жаль не могу скринить реакцию Шахтаря,не усспел,много иронии шуток и только
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.10.2020 16:41
    0
    Александр Шевченко, 06.10.2020 16:25
    Убогие шлаковцы уже прокололись по все фронтам, Бубас уже всяких даунов запустил смотрю на сайт, чтобы народ за лохов держали
    Почему народ, лох тут только ты убогий бот
    Ссылка
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