Его очень хотел Луческу. Динамо могло арендовать Лукаку, но игрок отказался

Румынский наставник Мирча Луческу приглашал в киевское «Динамо» левого защитника Джордана Лукаку, младшего брата известного бельгийского футболиста Ромелу Лукаку.

Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации: «В последний день европейского трансферного окна в «Динамо» мог приехать Лукаку. Тот, который младше. Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел. Игрок был готов. Но посоветовался с тренером сборной и, чтобы быть под боком у Мартинеса на виду, поехал в «Антверпен».

Контракт Джордана Лукаку принадлежит итальянскому «Лацио». 26-летний защитник с 2016 года сыграл за бьянкочелести 85 матчей и забил 1 гол. За сборную Бельгии провел 8 поединков. 5 октября игрок был отправлен в аренду в «Антверпен».

Update. Телеграм-канал «Динамо» Киев Inside сообщает, что информация насчет возможной аренды Джордану Лукаку не является правдивой.