Его очень хотел Луческу. Динамо могло арендовать Лукаку, но игрок отказался

Румынский наставник Мирча Луческу приглашал в киевское «Динамо» левого защитника Джордана Лукаку, младшего брата известного бельгийского футболиста Ромелу Лукаку.
Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации: «В последний день европейского трансферного окна в «Динамо» мог приехать Лукаку. Тот, который младше. Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел. Игрок был готов. Но посоветовался с тренером сборной и, чтобы быть под боком у Мартинеса на виду, поехал в «Антверпен».
Контракт Джордана Лукаку принадлежит итальянскому «Лацио». 26-летний защитник с 2016 года сыграл за бьянкочелести 85 матчей и забил 1 гол. За сборную Бельгии провел 8 поединков. 5 октября игрок был отправлен в аренду в «Антверпен».
Update. Телеграм-канал «Динамо» Киев Inside сообщает, что информация насчет возможной аренды Джордану Лукаку не является правдивой.
Источник — Twitter
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Уважаю выбор игрока - видимо с мозгами у него всё в поряндосе
Бурбасу видимо шеф дал разнарядку лично бред придумывать , раз его подопечные , типо петуха МАКсА778 ни на что не годны .
До утра Динамо откажется от подписания Эвра , Кафу , Индзаги и Цехмайструка и всех конечно же просил румын
Бурбасу видимо шеф дал разнарядку лично бред придумывать , раз его подопечные , типо петуха МАКсА778 ни на что не годны .
До утра Динамо откажется от подписания Эвра , Кафу , Индзаги и Цехмайструка и всех конечно же просил румын
Уважаю выбор игрока - видимо с мозгами у него всё в поряндосе
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