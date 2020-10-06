Его очень хотел Луческу. Динамо могло арендовать Лукаку, но игрок отказался

Контракт защитника Джордана Лукаку принадлежит итальянскому «Лацио»

  • 06.10.2020 21:35
  • 874 просмотра
  • 3 комментария
Его очень хотел Луческу. Динамо могло арендовать Лукаку, но игрок отказался
© Twitter. Джордан Лукаку

Румынский наставник Мирча Луческу приглашал в киевское «Динамо» левого защитника Джордана Лукаку, младшего брата известного бельгийского футболиста Ромелу Лукаку.

Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации: «В последний день европейского трансферного окна в «Динамо» мог приехать Лукаку. Тот, который младше. Джордан. Речь шла об аренде. Луческу его очень хотел. Игрок был готов. Но посоветовался с тренером сборной и, чтобы быть под боком у Мартинеса на виду, поехал в «Антверпен».

Контракт Джордана Лукаку принадлежит итальянскому «Лацио». 26-летний защитник с 2016 года сыграл за бьянкочелести 85 матчей и забил 1 гол. За сборную Бельгии провел 8 поединков. 5 октября игрок был отправлен в аренду в «Антверпен».

Update. Телеграм-канал «Динамо» Киев Inside сообщает, что информация насчет возможной аренды Джордану Лукаку не является правдивой.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 21:49
    0
    Жду от Бурбаса новость, что Месси хотел в Динамо Киев, но не сложилось. Суркис отказался платить агентам футболиста.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 21:48
    0
    Но посоветовался с тренером сборной и чтобы быть под боком у Мартинеса на виду, послал куевских питушар найух и поехал в «Антверпен».
    Уважаю выбор игрока - видимо с мозгами у него всё в поряндосе
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:43
    +2
    Динамовские источники пишут что бред бредский
    Бурбасу видимо шеф дал разнарядку лично бред придумывать , раз его подопечные , типо петуха МАКсА778 ни на что не годны .
    До утра Динамо откажется от подписания Эвра , Кафу , Индзаги и Цехмайструка и всех конечно же просил румын
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:43
    +2
    Динамовские источники пишут что бред бредский
    Бурбасу видимо шеф дал разнарядку лично бред придумывать , раз его подопечные , типо петуха МАКсА778 ни на что не годны .
    До утра Динамо откажется от подписания Эвра , Кафу , Индзаги и Цехмайструка и всех конечно же просил румын
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 21:49
    0
    Жду от Бурбаса новость, что Месси хотел в Динамо Киев, но не сложилось. Суркис отказался платить агентам футболиста.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 21:48
    0
    Но посоветовался с тренером сборной и чтобы быть под боком у Мартинеса на виду, послал куевских питушар найух и поехал в «Антверпен».
    Уважаю выбор игрока - видимо с мозгами у него всё в поряндосе
    Ссылка
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