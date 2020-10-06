Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Реваншистских настроений у нас нет»

30-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от товарищеского поединка с национальной командой Франции.

«Конечно, воспоминания не самые лучшие после той игры (в ответном матче плей-офф отбора на ЧМ-2014 Украина на выезде проиграла Франции со счетом 0:3 и не попала в финальную стадию турнира — прим. ред.), потому что хотелось поехать на чемпионат мира. Но это уже история, все это в прошлом. На завтра никаких реваншистских настроений у нас нет. Мы готовимся с полной концентрацией. Мы понимаем, против кого мы будем играть. Мы будем играть против одной из лучших сборных мира. Мы должны проверить свои качества на фоне такого соперника, играть в свой футбол и радовать наших болельщиков результатами, я надеюсь.

Я могу сказать только одно — я постараюсь выполнить на футбольном поле все то, о чем попросит тренерский штаб. Отдам все силы ради результата. Молодых футболистов не просто так вызывают в сборную. Они заслужили это, они доказали это игрой в своих клубах. У них есть отличные качества. Для них эта игра будет огромным опытом и поможет в будущем прогрессировать и развиваться», — считает Ярмоленко.

Матч Франция — Украина состоится на стадионе «Стад де Франс» в среду, 7-го октября, в 22:10 по киевскому времени.