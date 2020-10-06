Щедрые авансы от The Guardian и новый шанс в Заре. Кто такой Аллахьяр?

Когда несколько недель назад в прессе появились слухи об интересе «Зари» к иранскому молодому нападающему «Фенербахче» Аллахьяру Сайядманешу, у большинства отечественных любителей футбола подобная новость, наверное, не вызвала ничего, кроме злорадной улыбки: мол, пусть переходит, заиграет или нет – еще вопрос, а вот языки нашим комментаторам повыкручивает знатно.

В итоге после ряда сложностей в переговорном процессе «черно-белым» все-таки удалось договориться, и они официально объявили о переходе новичка, которого арендовали у «Фенербахче» на полтора сезона. По неофициальной информации из турецкой прессы, у «Зари» также будет опция на выкуп контракта Аллахьяра за 3,5 миллиона евро. При нынешней стоимость иранца в 300 тысяч евро, по оценкам Transfermarkt, согласитесь, что сумма отнюдь незаурядная, тем более для «черно-белых», которые вообще никогда не платили такие деньги за футболистов.

Что же такого в Аллахьяре, что он приглянулся «Заре», и кто он такой вообще? Давайте выяснять…

Отец хотел сына-борца, а получил футболиста

Аллахьяр Сайядманеш родился 8 декабря 1999 года в городе Амоль, который находится на севере Ирана. С детства отец мальчишки хотел, чтобы тот выбрал для себя карьеру борца, однако в итоге Аллахьяр увлекся футболом, и этой страсти сына родители решили не перечить.

«Я хотел, чтобы сын был борцом. Однако он сказал мне, что любит футбол. Многие мальчишки любят футбол в детстве, а потому мы попытались быть настойчивее, но он не поддался. Помню как однажды я решил посмотреть на него в деле. Тогда я понял, что он действительно хорошо проявляет себя в футболе, даже несмотря на выступления за команду 10-летних. Мой сын действительно был талантлив», - вспоминает отец Аллахьяра.

В футбол Аллахьяр начинал играть в «Араше» из родного города, а через четыре года перебрался в «Падидех Сари», где отыграл пару лет, после чего перешел в юношескую команду клуба «Сайпа», который трижды в своей истории становился чемпионом Ирана. Уже тогда, на молодежном уровне, Аллахьяр выделялся среди сверстников, а потому неудивительно, что в мире скаутинга о нем начали говорить. На горизонте даже появился вариант с «Галатасараем», который полностью устраивал и самого футболиста, и его родителей, и даже руководителей «Сайпы», но сделка не состоялась из-за того, что на тот момент Аллахьяру не было 18 лет…

Успех на чемпионате мира

Впрочем, сам Аллахьяр недолго горевал по поводу сорвавшегося перехода в «Галатасарай». Крепко зашнуровав бутсы, он с утроенной энергией взялся за работу, и это принесло плоды осенью 2017 года на юношеском чемпионате мира U-17, который проходил в Индии.

Юношеская сборная Ирана попала в группу С, где ее соперниками стали сверстники из Германии, Гвинеи и Коста-Рики. В первом же матче против африканской команды Аллахьяру удалось проявить себя с лучшей стороны. Молодой форвард открыл счет в поединке феноменальным по точности и силе ударом с угла штрафной. Иранцы добыли победу 3:1, вслед за которой буквально нокаутировали немцев (4:0) и костариканцев (3:0), Причем в ворота Германии Аллахьяр также забил в левый верхний угол, но на этот раз уже ударом головой.

Набрав 9 очков в группе, забив 10 и пропустив только 1 мяч, сборная Ирана вышла в плей-офф чемпионата мира, где в 1/8 финала одолела Мексику (2:1), и снова не без активной помощи нынешнего новобранца «Зари». Аллахьяр подкараулил оплошность вратаря соперника, и забил второй мяч иранцев, ставший победным.

В четвертьфинале Иран уступил будущему финалисту турнира команде Испании (1:3), а Аллахьяр уже не забивал. Но и без того о нем заговорили во весь голос. Три забитых мяча в пяти матчах турнира, а еще потрясающий пас пяткой, который помог Ирану организовать красивую атаку на ворота сборной Германии на групповой стадии, завершившуюся четвертым голом азиатов, стали предвестниками скорой смены прописки.

В итоге расторопнее всех оказался 8-кратный чемпион Ирана «Эстегляль», куда Сайядманеш перебрался на правах свободного агента. Впрочем, в новой команде Аллахьяр провел только один год, отличившись 2 забитыми мячами в 15 матчах, после чего за 753 тысячи евро переехал в «Фенербахче».

Надежда «желтых канареек»

Изначально было понятно, что «Фенербахче» берет Аллахьяра на перспективу, а потому с ходу пробиться в основу стамбульского гранда, пусть и переживающего отнюдь не лучшие свои времена, молодому иранцу не удалось. С другой стороны, еще в октябре 2018 года авторитетное британское издание The Guardian включило Аллахьяра в свой рейтинг из 60 лучших молодых талантов мирового футбола, а потому руководству «желтых канареек» пришлось как следует постараться, чтобы заполучить перспективного иранца.

В итоге перед закрытием летнего трансферного окна-2019 «Фенербахче» успел отдать Аллахьяра в аренду перволиговому «Истанбулспору», но там иранец провел только полгода, успев отыграть 7 матчей в чемпионате и не сумев отличиться в них результативными действиями. Вернувшись в январе в «Фенербахче», Аллахьяр в концовке розыгрыша Суперлиги-2019/20 успел провести 2 матча за «желтых канареек», но также без голов.

С учетом недавних переходов в «Фенербахче» опытных Эннера Валенсии, Мбвана Саматты и Паписса Сиссе, клуб и Аллахьяр резонно решили, что молодому иранцу стоит попытать счастья еще в одной аренде. И тут как раз на горизонте возник вариант с «Зарей»…

Сильные и слабые стороны Аллахьяра

Аллахьяр Сайядманеш, несмотря на свои 19 лет, имеет прекрасные физические данные. Это мощный футболист, который, к тому же, обладает очень хорошей скоростью. По сути, умение убежать от соперника выгодно выделяло Аллахьяра среди сверстников еще на юношеском уровне, а потому тренерскому штабу «Зари» наверняка понравится такая перспектива в использовании новичка.

Помимо скорости Аллахьяр может похвастаться еще и неплохой техникой. В среднем он выполняет чуть более 5 обводок за матч, из которых 52% оказываются успешными. Как правило, иранец старается пробрасывать мяч мимо оппонента, а затем уничтожать того на скорости. Для этого очень важно наличие свободных зон, из-за чего в чемпионате Украины в матчах за «Зарю» у Аллахьяра возможны проблемы. Хотя и на «пятачке» разобраться с парой соперников Сайядманеш способен.

В свои 19 лет Аллахьяр достаточно тонко чувствует и понимает игру. Некоторые аналитики отмечают, что иранец чрезмерно любит брать инициативу на себя, из-за чего нередко страдают командные действия, но при должной интеграции Сайядманеша в коллектив, он способен дать ему и немало качества в завершающей стадии за счет хороших пасов под удар. Например, в «Истанбулспоре» Аллахьяр нередко использовался тренерским штабом не в центре нападения, а на правом фланге. Причем даже исполнял функции классического фулбека. Понятное дело, что забитыми мячами при такой роли на поле статистику не пополнишь, но Аллахьяр нередко удивлял нетривиальными решениями, позволявшими партнерам создавать опасность у ворот соперника.

Вообще видение поля и способность к мышлению – сильные стороны Аллахьяра. В этом плане он своеобразный самородок, который еще только подлежит огранке. По задумке многие действия и передачи иранца выглядят очень многообещающе, однако исполнение нередко пока подводит Сайядманеша, не говоря уже о необходимости полностью наладить взаимопонимание с коллегами по команде. Все это было заметно в товарищеском матче «Фенербахче» против «Баварии», который состоялся летом минувшего года. Несмотря на то, что турки были биты с унизительным счетом 1:6, Аллахьяр, проведя на поле 25 минут чистого игрового времени, запомнился целым рядом перспективных действий и решений. Но, снова-таки, точность пасов иранца далеко не всегда была идеальной, а потому над этим новобранцу «Зари» предстоит активно поработать в ближайшем будущем.

Что еще стоит выделить в игре Аллахьяра, так это его стремление по возможности играть в одно касание. За счет этого у иранца возрастает процент брака в действиях, но когда все проходит как нужно, то соперникам приходится крайне несладко. Например, гол Аллахьяра в спарринге против «Герты», проведенном за «Фенербахче» летом 2019 года, - это целиком и полностью заслуга нападающего. Сперва иранец грамотно «прочитал» эпизод, отклеившись от защитников, и отойдя немного вглубь штрафной, в касание переправил мяч в ближний угол ворот. Справляться с такими ударами вратарям всегда непросто, а потому если за «Зарю» Аллахьяр сумеет играть подобным образом, то в УПЛ сможет набрать немало вистов на свой счет в бомбардирской гонке.

С другой стороны Аллахьяру предстоит избавиться от желания пробить едва ли не с любой позиции. Его дальние попытки забить зачастую не приводят ни к чему опасному, что не позволяет команде лучше и качественнее завершать атаки. Впрочем, это звено все той же цепи, когда мы говорили о недостаточной командной вовлеченности иранца.

Однозначно приход Аллахьяра способен помочь «Заре» и тренерскому штабу во главе с Виктором Скрипником улучшить вариативность команды в атаке. Если коучам луганчан удастся найти общий язык с иранцем, то в перспективе «черно-белые» могут получить футболиста очень высокого уровня. Неслучайно «Фенербахче» предусмотрительно прописал существенные отступные в арендном соглашении, что еще раз свидетельствует о том, что «желтые канарейки» по-прежнему высоко ценят способности Аллахьяра, и не стремятся избавиться от него любой ценой.

Другой вопрос, насколько психологически Аллахьяр готов сделать следующий шаг в своей карьере, использовав представившуюся возможность в «Заре». Ранее луганский клуб давал столь необходимый толчок в развитии для Янника Боли, Эммануэля Денниса, Юри и некоторых других способных легионеров. Поэтому футбольный субстрат для развития у Аллахьяра будет исключительно правильный и подходящий, да и ключ к дальнейшему успеху в карьере однозначно только в его ногах.