ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Костевич — игрок Динамо

Украинский защитник продолжит карьеру в киевском клубе

  • 06.10.2020 22:34
  • 3739 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Костевич — игрок Динамо
© ФК Лех. Владимир Костевич

Киевское «Динамо» заключило контракт с 27-летним украинским левым защитником Владимиром Костевичем. Срок соглашения составляет три года.

Владимир Костевич — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне он провел 6 лет в местных «Карпатах», после чего перешел в польский «Лех». С 2017-го года Владимир выступал в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа.

В активе Костевича 7 матчей за сборную Украины U-21.

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Источник — ФК Динамо Киев

(22 голоса)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 06.10.2020 23:12
    +1
    Говорят, что Мирча не согласовывал этот трансфер и подписали без его ведома. Так что защитнику может быть нелегко.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.10.2020 23:06
    -1
    А Лех разрешил объявить трансфер официальным?
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 06.10.2020 23:03
    0
    Время покажет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:59
    +7
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:50
    Вот неправильный заголовок. Правильно буит так:
    Украинский защитник угробит карьеру в куевском питушатнике
    Петушатник - это тот сарай где ты обитаешь
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 22:53
    -1
    Сегодня уже одного официально подписали. Теперь даже официальным новостям нельзя верить
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 22:51
    +10
    Після Польщі логічно переходити в Німеччину.
    Сподіваюсь це правильний крок для Костевича. Успіхів йому в ДК.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 22:50
    -15
    Вот неправильный заголовок. Правильно буит так:
    Украинский защитник угробит карьеру в куевском питушатнике
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 22:46
    -13
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 22:44
    +10
    за збірну U-21 7 матчів 6-7 років тому, потім Карпати і Польща, мда, тяжко йому буде в ЛЧ, якщо випустять, але пацанчик непоганий, удачі!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.10.2020 22:51
    +10
    Після Польщі логічно переходити в Німеччину.
    Сподіваюсь це правильний крок для Костевича. Успіхів йому в ДК.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 22:44
    +10
    за збірну U-21 7 матчів 6-7 років тому, потім Карпати і Польща, мда, тяжко йому буде в ЛЧ, якщо випустять, але пацанчик непоганий, удачі!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 22:59
    +7
    Forever_young_12, 06.10.2020 22:50
    Вот неправильный заголовок. Правильно буит так:
    Украинский защитник угробит карьеру в куевском питушатнике
    Петушатник - это тот сарай где ты обитаешь
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 06.10.2020 23:12
    +1
    Говорят, что Мирча не согласовывал этот трансфер и подписали без его ведома. Так что защитнику может быть нелегко.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 06.10.2020 23:03
    0
    Время покажет
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