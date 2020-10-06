ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Костевич — игрок Динамо

Киевское «Динамо» заключило контракт с 27-летним украинским левым защитником Владимиром Костевичем. Срок соглашения составляет три года.

Владимир Костевич — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне он провел 6 лет в местных «Карпатах», после чего перешел в польский «Лех». С 2017-го года Владимир выступал в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа.

В активе Костевича 7 матчей за сборную Украины U-21.