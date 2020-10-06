ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Костевич — игрок Динамо

Киевское «Динамо» заключило контракт с 27-летним украинским левым защитником Владимиром Костевичем. Срок соглашения составляет три года.
Владимир Костевич — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне он провел 6 лет в местных «Карпатах», после чего перешел в польский «Лех». С 2017-го года Владимир выступал в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа.
В активе Костевича 7 матчей за сборную Украины U-21.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Украинский защитник угробит карьеру в куевском питушатнике
Сподіваюсь це правильний крок для Костевича. Успіхів йому в ДК.
Украинский защитник угробит карьеру в куевском питушатнике
Сподіваюсь це правильний крок для Костевича. Успіхів йому в ДК.
Украинский защитник угробит карьеру в куевском питушатнике
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