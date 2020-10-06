Топ-10 трансферов лета-2020: много немцев, барселонские осколки и Бэйл

Коронавирус подкорректировал не только сроки окончания прошлого сезона практически во всех европейских лигах, но и сроки начала нового сезона. Параллельно с этими терминами изменились и «параметры» летнего трансферного окна.

Раньше всех из европейской топ-пятерки трансферное окно открылось в чемпионате Франции – 8 июля. Через неделю, 15 июля, распахнулось оно и в Бундеслиге. В АПЛ старт регистрации «пришли/ушли» - 25 июля, в Ла Лиге – 4 августа. Позже всех официально начала проворачивать сделки по переходам серия А – с первого сентября. Только вот крайний срок, когда это окно захлопывается, у всех (то бишь среди топ-пятерки) был общий – пятого октября.

Еще один общий нюанс для всех футбольных «толстосумов» - они «благодаря» пандемии таки научились экономить деньги. Во всяком случае, сумасшедших закупок почти не было. Как и запредельных (по фамилиям) переходов (Месси остался в «Барсе»). Но все равно «миграционный» период лета-2020 получился интересным. Вашему вниманию – топ-десять состоявшихся переходов последнего по счету трансферного периода. В нашем «перечне» собраны не только самые дорогостоящие трансферы, но и, на наш взгляд, самые резонансные.

10. Тимо ВЕРНЕР



Откуда: «Лейпциг»

Куда: «Челси»

Сумма: 53 млн евро

Забивной форвард «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернер явно перерос уровень своего уже бывшего клуба. Более именитые и денежные немецкие коллективы не спешили ангажировать Вернера, а вот за рубежом, в частности, на Туманном Альбионе, на него был серьезный спрос. Главным претендентом на Тимо долгое время называли «Ливерпуль». Поговаривали, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп якобы был лично заинтересован в этом трансфере, о чем уведомил форварда в телефонном разговоре. Но тренер «Челси» Френк Лэмпард пошел дальше: он лично полетел в Лейпциг, где встретился с Вернером. И Тимо «растаял».

9. Миралем ПЬЯНИЧ



Откуда: «Ювентус»

Куда: «Барселона»

Сумма: 60 млн евро

Один из множества странных трансферов нынешней «Барселоны». То, что «блаугранас» нуждаются в новой крови – ни для кого не секрет. Особенно в линию обороны и опорную зону. Но зачем менять 24-летнего перспективного Артура на 30-летнего Пьянича? Хотя, как сказал бы и по этому поводу тоже Лео Месси, «я уже ничему не удивляюсь». Кстати, сага с обменом Артура на Пьянича была затеяна еще при бывшем тренере каталонцев Сетьене. А вот нынешний наставник команды Куман своим вниманием пока что не очень жалует боснийца. Может, дальше будет лучше?

8. Виктор ОСИМХЕН.



Откуда: «Лилль»

Куда: «Наполи»

Сумма: 70 млн евро

История с переходом одного из лучших на данный момент африканских футболистов в «Наполи» мутная, но интересная. Долгое время атакующий полузащитник/форвард «Лилля», на счету которого в минувшем сезоне 13 забитых мячей, вроде бы как отказывался переходить на Апеннины. По слухам, Осимхен очень хотел продолжить свою карьеру либо в АПЛ, либо в чемпионате Испании. Однако конкретных предложений «оттуда» нигериец так и не получил. А вот «Наполи» был на удивление настойчивым. Даже очень. «Партенопеи» не смутила даже заоблачная на данный момент сумма – 70 миллионов евро (это рекорд для клуба). В итоге клуб из Неаполя получил, что хотел. Но вот получил ли то, что хотел, сам футболист, большой вопрос.

7. АРТУР



Откуда: «Барселона»

Куда: «Ювентус»

Сумма: 72 млн евро

В продолжении темы «Барселоны». Бразильский универсал оказался почему-то не нужен каталонскому клубу, хотя в будущем мог бы составить отличный дуэт в центре поля с де Йонгом. Теперь будет цементировать опорную зону в «Ювентусе». Такой игрок, как Артур, был очень нужен туринцам, потому что в средине поля «старая синьора» действительно слишком старая. Артур наверняка придется в Турине ко двору. Во всяком случае, он более разноплановый, чем Пьянич. Да и намного моложе Миралема.

6. Кай ХАВЕРТЦ



Откуда: «Байер»

Куда: «Челси»

Сумма: 80 млн евро

Еще одна трансферная сага, завершившаяся в пользу «Челси». Куда только не сватали ведущего полузащитника «Байера»: и в «Баварию», и в ПСЖ, и в итальянские клубы, и в испанские. Но в итоге Кай оказался в «Челси». Как и в случае с переходом к «пенсионерам» Вернера, существенную, если не решающую роль в этом трансфере сыграл наставник «синих» Лэмпард. Френк лично встречался с Хавертцом, чтобы убедить футболиста перебраться в Лондон. И таки убедил. Для «Челси» переход этого немецкого универсала стал вторым по дороговизне в клубной истории (после Аррисабалаги). Но в клубе надеются, что трансфер Кая будет более успешен, чем трансфер Кепы.

5. Тьяго АЛЬКАНТАРА



Откуда: «Бавария»

Куда: «Ливерпуль»

Сумма: 30 млн евро

Баварская история бывшего полузащитника «Барселоны» Алькантары подошла к концу. За время своей карьеры в лучшем немецком клубе Тьяго успел выиграть абсолютно все. И Лигу чемпионов в том числе. Главной причиной его ухода в «Ливерпуль» называют желание сменить обстановку, поиграть «на старости» в сильнейшей лиге мира. Хотя, как на старости? Сейчас полузащитнику 29 лет, но контракт с командой Юргена Клоппа он подписал на целых пять лет. Значит, собирается оставить свой след и в истории «Ливерпуля».

4. Лерой САНЕ



Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Бавария»

Сумма: 60 млн евро

Безумно талантливый немецкий вингер так и не смог стать по-настоящему своим в «МанСити», так и не смог по-настоящему раскрыться даже у такого мэтра, как Хосеп Гвардиола. Правда, отношения между Лероем и каталонцем сложно назвать безоблачными: время от времени между этими двумя пробегала черная кошка. Справедливости ради нужно отметить, что карьеру Сане на «Этихаде» подпортили и травмы: из-за них вингер долгое время был вне игры. Сане никогда не скрывал своего желания перейти именно в «Баварию». Такой вариант был еще тогда, когда он играл за «Шальке». Но тогда немец выбрал «МанСити» и Гвардиолу. Сейчас он с легким сердцем попрощался с Англией и вернулся в клуб своей мечты. А «Сити» и Гвардиола, по всей видимости, не долго горевали по этому поводу: на позицию Сане «горожане» купили у «Валенсии» Феррана Торреса.

3. Эдинсон КАВАНИ



Откуда: ПСЖ

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Сумма: свободный агент

То, что лучший в истории «Пари Сен-Жермен» нападающий (на счету Кавани за парижский клуб – 200 мячей во всех турнирах и шесть чемпионских титулов) уйдет по окончании минувшего сезона, знали все. В том числе и сам Эдинсон. Контракт уругвайского форварда с парижским клубом подошел к концу, и ПСЖ не стал его продлевать, о чем официально уведомил футболиста. Однако где именно продолжит карьеру знаменитый форвард, долгое время оставалось загадкой. Чаще всего его сватали в МЛС. Но в итоге Кавани в последний день трансферного окна перешел в «Манчестер Юнайтед». Британскому клубу уругваец достался совершенно бесплатно – в качестве свободного агента. Контракт с нападающий подписан по схеме 1+1.

2. Луис СУАРЕС



Откуда: «Барселона»

Куда: «Атлетико»

Сумма: 6 млн евро (в качестве бонусов)

Уход Луиса Суареса из «Барсы», многолетнего партнера по атаке Лео Месси, почти везде обставлялся, как изгнание. Действительно, «Барселона» практически вынудила уругвайского форварда уйти, хотя его контракт с клубом был рассчитан еще на один год. Да, со стороны вся эта ситуация смотрится некрасиво, ведь Луисито действительно не заслуживал подобного «бана». Но будем откровенны: 33-летний Суарес нынешней «Барселоне» уже не помощник. Безусловно, он еще может забивать голы середнякам и аутсайдерам, но против топовых соперников он уже не тянет. Решение отказаться от услуг Суареса в «Барселоне» было правильным по сути, но вот по форме – конечно же, нет. На уругвайца претендовал «Ювентус», и Суарес якобы даже сдал экзамен по итальянскому языку. Но что-то там в итоге не срослось. И один из лучших форвардов мира (во всяком случае, он недавно был таковым) перешел в «Атлетико». Совершенно бесплатно, хотя в качестве бонусов «матрасники» могут выплатить каталонцам шесть млн евро.

1. Гарет БЭЙЛ



Откуда: «Реал»

Куда: «Тоттенхэм»

Сумма: аренда

Наконец-то это произошло: Бэйл и Зидан больше не будут портить друг другу нервы. Валлийский полузащитник, пришедший на «Сантьяго Бернабеу» из «Тоттенхэма» в 2013-м, в 2020-м вернулся на круги своя. Пока что – в аренду до конца нынешнего сезона, то есть, до лета 2021 года, но почему-то кажется, что в обратном направлении некогда ведущий игрок «королевского клуба» уже не последует (срок его соглашения со «сливочными» заканчивается летом 2022 года). Все, что он мог дать «Мадриду», Бэйл уже отдал. Впрочем, и «Реал» дал валлийцу многое: «хотя бы» четыре Кубка чемпионов. Под конец его каденции в «Реале» отношения с Зиданом вдрызг испортились, да и травмы Гарета замучили. Возможно, в своей бывшей команде Бэйл найдет и новую мотивацию, и вторую молодость.