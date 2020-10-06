Владислав КОЧЕРГИН: «В группе Лиги Европы у нас один фаворит - Лестер»

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о ничейном матче луганчан с «Динамо», о жеребьевке Лиге Европы и возможном вызове в сборную Украины.

— Владислав, как оцените ничью в матче с «Динамо»?

— Для «Зари» — это позитивный результат сыграть с «Динамо» на выезде вничью. Тем более при счете 1:1 у нас был хороший момент. Ребята довольны. То, что забил, рад этому. Жалко, что это не победный гол. Но будем работать дальше, чтобы выигрывать такие тяжелые матчи.

— В матче с «Динамо» игроки «Зари» много били издали. Это указание Скрипника? Вы в таких эпизодах, как в моменте с голом, стараетесь всегда пробивать?

— Не то, чтобы указание, но, тот футболист, который с мячом, решает бить издали или нет. Такого указания не было. Сам как решишь – так и будет.

— Казалось, что «Заря» играла первым номером с «Динамо». Так и было или казалось со стороны?

— Мы в каждой игре стараемся контролировать мяч. Не знаю, играли ли мы первым номером, но мы не смотрим на соперника. Мы смотрим на свою игру и отталкиваемся от своих сильных качеств. Мы не ставим «автобус» возле своей штрафной, не играем так «лишь бы отбиться!». Мы стараемся играть в атакующий футбол. Думаю, у нас это получается.

— С «Шахтером» могли побеждать, и с «Динамо» тоже. И все-таки ничьи — это позитив в поединках с грандами?

— В принципе да, потому что в матчах с такими командами – ничья является хорошим результатом. Тем более, учитывая, как мы начали сезон, такие результаты для нас хорошие.

— Вы начал сезон с голов ворота грандов. Нацелили «пушку» на лидеров УПЛ?

— Хочется забивать в каждой игре, понятное дело, но не всегда получается. Я рад, что забил «Шахтеру» и «Динамо». Но хочется забивать всем, поэтому для этого тренируюсь и работаю, чтобы чаще забивать.

— После двух поражений на старте сезона вы собрались и выдали три классных матча. Был серьезный разговор с тренером или само собой игра наладилась?

— Ну, конечно, и тренер нам пару слов сказал. И, в принципе, каждый для себя понимает, что так нельзя. И удачно для нас сложилась календарная игра с «Шахтером». К тому моменту мы себя настроили, все понимали, что «Шахтер» — сильная команда, без настроя в матче с ними далеко не уедешь. Поэтому то, что нам пришлось играть с «Шахтером» в 3-м туре и то, что мы удачно с ними сыграли, это был хороший импульс для футболистов. Мы снова поверили в себя и вот набираем форму и оптимальные кондиции и стараемся улучшаться с каждым днем.

— Следующий матч у «Зари» с «Колосом», правда, аж 17 октября. «Колос» - опасный соперник?

— Да, конечно. «Колос» - хороший соперник, боевой, с характером. Где-то не повезло им в Лиге Европы, но в чемпионате Украины они неплохо идут. Хороший соперник, с которым всегда тяжело играть. Но будем стараться показать свою игру, атакующий футбол и попытаемся победить!

— Вообще в начале сезона в турнирной таблице плотно все идут. О чем это говорит? Уровень чемпионата поднимается?

— Это нужно у экспертов спрашивать: поднимается или нет. Но, если судить по турнирной таблице, можно сказать, что выравнивается чемпионат. Все понимают, что со всеми можно играть. И, можно сказать, что уравнивается уровень команд.

— Как вы восприняли жеребьевку Лиги Европы? Можно из этой группы выходить?

— Группа хорошая с одним фаворитом на бумаге. Это «Лестер». Но со всеми можно играть. Я не думаю, что «Лестер» сильнее «Шахтера». Поэтому будем стараться выходить на каждую игру и доказывать, что мы не просто так попали в групповой этап. И, конечно же, мы тоже хотим выйти из группы. Будем отдаваться полностью, чтоб получить положительный результат.

— «Брагу» проходили два года назад в Лиге Европы. Уже какие-то справки наводили по команде?

— Еще никаких справок не наводили. Когда была жеребьевка, мы готовились к «Динамо». Посмотрели жеребьевку всей командой вместе. Уже ближе к играм будем знакомиться с соперниками.

— То, что «Брагу» уже проходили будет каким-то плюсом, дополнительной уверенностью?

— Может быть будет, но все равно не думаю, что это какую-то роль играет. Но мы все равно понимаем, что с такими командами можно играть.

— Футболистов «Шахтера» не будет в сборной Украины в поединке с Францией. Неизвестно, приедут ли они на Испанию и Германию. Есть шанс получить вызов в сборную?

— Не знаю, есть ли шанс (смеется). Это тренерский штаб должен решать. Я работаю. Конечно же, это мечта – попасть в сборную Украины. Я для этого тренируюсь и работаю над собой. А там уже все зависит от тренера сборной Украины, который делает выбор. Но, конечно, хочется попасть в сборную и попробовать свои силы. Но в сборную надо приезжать полностью готовым футболистом. Я думаю, может быть, мне еще рано. Ну, посмотрим!