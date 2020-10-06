Шахтер заявился на Лигу чемпионов с одним форвардом

В состав донецкой команды вошли 29 футболистов

  • 06.10.2020 19:19
  • 3179 просмотров
  • 21 комментарий
Шахтер заявился на Лигу чемпионов с одним форвардом
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

«Шахтер» подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. По спискам А и Б заявлены 29 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо.

Нападающий: 10. Жуниор Мораес.

Соперниками «Шахтера» стали мадридский «Реал», миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия». 21-го октября подопечные Луиша Каштру проведут на выезде матч 1-го тура с чемпионом Испании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ Заявка «Шахтера» на групповой этап @ChampionsLeague 🧡 ⠀ ⚒ Shakhtar squad list for the @ChampionsLeague group stage 🧡 ⠀ ⚒ Заявка «Шахтаря» на груповий етап @ChampionsLeague 🧡 ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #жеребьевка #Champions #UCLdraw #ЛЧ #UCL #ЛігаЧемпіонів #ChampionsLeague #ЛигаЧемпионов

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 06.10.2020 20:19
    0
    Andy Chak, 06.10.2020 20:08
    от копанка дебільна, 4 голкіпера і 1 форвард, зато своїх молодих по арєндуполях роздали, рагулі позорні)))
    И после этого они заявляют что будут играть в атакующий футбол.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 20:14
    0
    Шахтер заявился на Лигу чемпионов с одним форвардом
    зато с каким форвардом,не форворд-ЗВЕРЬ!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 20:08
    +1
    от копанка дебільна, 4 голкіпера і 1 форвард, зато своїх молодих по арєндуполях роздали, рагулі позорні)))
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 20:06
    -1
    и один (Мораес) в поле воин,короче выходит,что большому кораблю(Шахтер),большую торпеду!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 19:59
    -1
    Yura Юрий, 06.10.2020 19:58
    зачем Кайоде отдали?
    Кайоде то фигня. Заслужено отдали
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.10.2020 19:58
    0
    зачем Кайоде отдали?
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 19:57
    +1
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 19:40
    Прыгун, это точно будет у кипрской днонамовской помойкой, над вами Лео и Кришти эксперименты ставить будут.
    Такие как Лукаку над кротопомойкой? Он еще и продолжит
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:56
    0
    Dmytro Dmytro, 06.10.2020 19:48
    Де Сікан?)))
    В марике!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.10.2020 19:56
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 19:52
    Лучшая команда !Исмаили на подходее!!Отлично ЧТО У Нас нет брёвен как у ДИНАМО!!
    Рух не хуже. Команды одного уровня
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 19:52
    -4
    Лучшая команда !Исмаили на подходее!!Отлично ЧТО У Нас нет брёвен как у ДИНАМО!!
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 06.10.2020 19:51
    0
    🔞🔞🔞
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.10.2020 19:48
    +5
    Де Сікан?)))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 19:45
    +5
    А вообще позор что бы такая багатая команда имела лишь одного форварда в своём составе. То что могут кого-то перевести из полузащиту, это я считаю не профессионально. Тем более Фернандо как показывает статистика форвард так мягко говоря не очень
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 06.10.2020 19:45
    -6
    Александр Шевченко, 06.10.2020 19:38
    Большой неудачи кротам в ЛЧ
    диркачам тоже, незнаю людей які цю помойку підтримують
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 19:45
    0
    уверен на 200 процентов, слопатыед, что в ЛЧ мы насмотримся хорошего немецкого, итальянского и испанского пoрно, в главной роли - Пяткин, Степашка и другие
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 06.10.2020 19:45
    -5
    Vytas Meskauskas, 06.10.2020 19:36
    С одним форвардом играя от обороны можно не выходить с сильными командами, катком проедутся , они только такой игры и ждут что бы не париться .
    Це диркачам можна не виходити, в минулому сезоні з Лугано, Мальмами і Копенгагенами позорились у ЛЄ, одна перемога у 6 матчах і почесне 3 місце. Навіть ваш гравець називає ваш клуб спонтанщина, позорите український футбол, за Олександрію так стидно не було, там команди іншого рівня були, я уявляю як вашу помойку Вольфсбург виніс би
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.10.2020 19:42
    +2
    Если что Фернандо может сыграть на острие
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 19:40
    -11
    Александр Шевченко, 06.10.2020 19:38
    Большой неудачи кротам в ЛЧ
    Прыгун, это точно будет у кипрской днонамовской помойкой, над вами Лео и Кришти эксперименты ставить будут.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 19:38
    -7
    Большой неудачи кротам в ЛЧ
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 06.10.2020 19:36
    +3
    С одним форвардом играя от обороны можно не выходить с сильными командами, катком проедутся , они только такой игры и ждут что бы не париться .
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.10.2020 19:48
    +5
    Де Сікан?)))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 19:45
    +5
    А вообще позор что бы такая багатая команда имела лишь одного форварда в своём составе. То что могут кого-то перевести из полузащиту, это я считаю не профессионально. Тем более Фернандо как показывает статистика форвард так мягко говоря не очень
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 06.10.2020 19:36
    +3
    С одним форвардом играя от обороны можно не выходить с сильными командами, катком проедутся , они только такой игры и ждут что бы не париться .
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 06.10.2020 19:42
    +2
    Если что Фернандо может сыграть на острие
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 20:08
    +1
    от копанка дебільна, 4 голкіпера і 1 форвард, зато своїх молодих по арєндуполях роздали, рагулі позорні)))
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 06.10.2020 19:57
    +1
    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 19:40
    Прыгун, это точно будет у кипрской днонамовской помойкой, над вами Лео и Кришти эксперименты ставить будут.
    Такие как Лукаку над кротопомойкой? Он еще и продолжит
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.10.2020 19:56
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 19:52
    Лучшая команда !Исмаили на подходее!!Отлично ЧТО У Нас нет брёвен как у ДИНАМО!!
    Рух не хуже. Команды одного уровня
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 06.10.2020 20:19
    0
    Andy Chak, 06.10.2020 20:08
    от копанка дебільна, 4 голкіпера і 1 форвард, зато своїх молодих по арєндуполях роздали, рагулі позорні)))
    И после этого они заявляют что будут играть в атакующий футбол.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 06.10.2020 20:14
    0
    Шахтер заявился на Лигу чемпионов с одним форвардом
    зато с каким форвардом,не форворд-ЗВЕРЬ!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.10.2020 19:58
    0
    зачем Кайоде отдали?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.10.2020 19:56
    0
    Dmytro Dmytro, 06.10.2020 19:48
    Де Сікан?)))
    В марике!
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 06.10.2020 19:51
    0
    🔞🔞🔞
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.10.2020 19:45
    0
    уверен на 200 процентов, слопатыед, что в ЛЧ мы насмотримся хорошего немецкого, итальянского и испанского пoрно, в главной роли - Пяткин, Степашка и другие
    Ссылка
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