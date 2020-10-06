Шахтер заявился на Лигу чемпионов с одним форвардом

«Шахтер» подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. По спискам А и Б заявлены 29 футболистов.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин.
Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь.
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо.
Нападающий: 10. Жуниор Мораес.
Соперниками «Шахтера» стали мадридский «Реал», миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия». 21-го октября подопечные Луиша Каштру проведут на выезде матч 1-го тура с чемпионом Испании.
⚒ Заявка «Шахтера» на групповой этап @ChampionsLeague 🧡 ⠀ ⚒ Shakhtar squad list for the @ChampionsLeague group stage 🧡 ⠀ ⚒ Заявка «Шахтаря» на груповий етап @ChampionsLeague 🧡 ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #жеребьевка #Champions #UCLdraw #ЛЧ #UCL #ЛігаЧемпіонів #ChampionsLeague #ЛигаЧемпионов
Источник — ФК Шахтер Донецк
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зато с каким форвардом,не форворд-ЗВЕРЬ!
зато с каким форвардом,не форворд-ЗВЕРЬ!
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