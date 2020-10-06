Выборочная изоляция. Соломон и Хочолава уехали из Шахтера в свои сборные

Другие футболисты донецкого клуба отправились на карантин из-за коронавируса

  • 06.10.2020 18:30
  • 613 просмотров
  • 7 комментариев
Выборочная изоляция. Соломон и Хочолава уехали из Шахтера в свои сборные
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Два игрока «Шахтера», защитник Давид Хочолава и хавбек Манор Соломон, отправились в расположение сборных Грузии и Израиля соответственно, чтобы принять участие в матчах Лиги наций. 

Днем ранее донецкий клуб сообщил, что футболисты клуба уходят на изоляцию в результате положительных тестов на COVID-19 у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

5 октября футболисты и персонал первой команды сдали тесты на коронавирус. Сегодня, 6 октября, «Шахтер» получил результаты, все они оказались отрицательными. «Горняки» остаются на изоляции. В четверг, 8 октября, предстоит второе тестирование. 

Игроки «Шахтера», вызванные в национальную и молодежные сборные Украины, не поехали на сбор этих команд. Команде Андрея Шевченко предстоит товарищеский матч на выезде против сборной Франции, а затем два поединка Лиги наций против Германии и Испании.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.10.2020 18:49
    0
    если кто-то заболел с кем контактируешь и ты сидишь и две недели не тренируеся ТО ЭТО НЕНОРМАЛЬНО....по мне то на спортсменов он вообще не действует бессимптомно всё----короче бабушек бережём а молодёжь и дети пусть живёт нормально как было весной в Швеции и Белоруси
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.10.2020 18:48
    0
    То проблемы Грузии и Израиля. Не будем же мы рисковать здоровьем наших хлопцев в товарняке?
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 06.10.2020 18:46
    +2
    щось ви мутите-кроти...так не буває.... якщо збірників приймуть в сбірні своїх держав-значить грипу там і нема... ви не можете ні грати ні боліть в откриту... такий у вас стиль ...не правильний
    Ссылка
    Orel
      Orel, 06.10.2020 18:45
    +3
    Знову мутить рижий кінь.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.10.2020 18:44
    +2
    А ото вже цікавенько...
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.10.2020 18:39
    +3
    Двойные стандарты...
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 18:39
    +4
    Не слышно и не видно донецких патриотов Украины. Кто там за честь и совесть. За бабло в Полтаве ковидные потели, не жалея живота своего. Суки приборе пиковые. Слава Украине!
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 18:39
    +4
    Не слышно и не видно донецких патриотов Украины. Кто там за честь и совесть. За бабло в Полтаве ковидные потели, не жалея живота своего. Суки приборе пиковые. Слава Украине!
    Ссылка
    Orel
      Orel, 06.10.2020 18:45
    +3
    Знову мутить рижий кінь.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.10.2020 18:39
    +3
    Двойные стандарты...
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 06.10.2020 18:46
    +2
    щось ви мутите-кроти...так не буває.... якщо збірників приймуть в сбірні своїх держав-значить грипу там і нема... ви не можете ні грати ні боліть в откриту... такий у вас стиль ...не правильний
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.10.2020 18:44
    +2
    А ото вже цікавенько...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 06.10.2020 18:49
    0
    если кто-то заболел с кем контактируешь и ты сидишь и две недели не тренируеся ТО ЭТО НЕНОРМАЛЬНО....по мне то на спортсменов он вообще не действует бессимптомно всё----короче бабушек бережём а молодёжь и дети пусть живёт нормально как было весной в Швеции и Белоруси
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.10.2020 18:48
    0
    То проблемы Грузии и Израиля. Не будем же мы рисковать здоровьем наших хлопцев в товарняке?
    Ссылка
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