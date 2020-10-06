Выборочная изоляция. Соломон и Хочолава уехали из Шахтера в свои сборные

Два игрока «Шахтера», защитник Давид Хочолава и хавбек Манор Соломон, отправились в расположение сборных Грузии и Израиля соответственно, чтобы принять участие в матчах Лиги наций.
Днем ранее донецкий клуб сообщил, что футболисты клуба уходят на изоляцию в результате положительных тестов на COVID-19 у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.
5 октября футболисты и персонал первой команды сдали тесты на коронавирус. Сегодня, 6 октября, «Шахтер» получил результаты, все они оказались отрицательными. «Горняки» остаются на изоляции. В четверг, 8 октября, предстоит второе тестирование.
Игроки «Шахтера», вызванные в национальную и молодежные сборные Украины, не поехали на сбор этих команд. Команде Андрея Шевченко предстоит товарищеский матч на выезде против сборной Франции, а затем два поединка Лиги наций против Германии и Испании.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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