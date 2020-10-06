Заболевших больше нет. Шахтер получил результаты повторных тестов

После того, как в воскресенье «Шахтер» объявил о том, что коронавирусом заболели Андрей Пятов и Тарас Степаненко, вся первая команда и работники клуба сдали внеплановые тесты.

Сегодня утром клуб сообщил, что больше заболевших в команде нет, результаты тестов отрицательные. Пятов и Степаненко тесты не сдавали.

Несмотря на отрицательные результаты, команда остается на самоизоляции и ждет четверга, когда состоится еще один внеплановый тест всех футболистов.

Вероятно, уже после этого, если не будет заражений, игроки «Шахтера» смогут отправиться в расположение сборной Украины, которой предстоят матчи Лиги наций против Германии и Испании.