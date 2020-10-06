Заболевших больше нет. Шахтер получил результаты повторных тестов

После того, как в воскресенье «Шахтер» объявил о том, что коронавирусом заболели Андрей Пятов и Тарас Степаненко, вся первая команда и работники клуба сдали внеплановые тесты.
Сегодня утром клуб сообщил, что больше заболевших в команде нет, результаты тестов отрицательные. Пятов и Степаненко тесты не сдавали.
Несмотря на отрицательные результаты, команда остается на самоизоляции и ждет четверга, когда состоится еще один внеплановый тест всех футболистов.
Вероятно, уже после этого, если не будет заражений, игроки «Шахтера» смогут отправиться в расположение сборной Украины, которой предстоят матчи Лиги наций против Германии и Испании.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
А Болбат это наш талисман.
Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.