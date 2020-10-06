Заболевших больше нет. Шахтер получил результаты повторных тестов

Пятов и Степаненко тесты не проходили

  • 06.10.2020 11:42
  • 2941 просмотр
  • 15 комментариев
Заболевших больше нет. Шахтер получил результаты повторных тестов
© shakhtar.com

После того, как в воскресенье «Шахтер» объявил о том, что коронавирусом заболели Андрей Пятов и Тарас Степаненко, вся первая команда и работники клуба сдали внеплановые тесты.

Сегодня утром клуб сообщил, что больше заболевших в команде нет, результаты тестов отрицательные. Пятов и Степаненко тесты не сдавали.

Несмотря на отрицательные результаты, команда остается на самоизоляции и ждет четверга, когда состоится еще один внеплановый тест всех футболистов.

Вероятно, уже после этого, если не будет заражений, игроки «Шахтера» смогут отправиться в расположение сборной Украины, которой предстоят матчи Лиги наций против Германии и Испании.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 12:17
    0
    DKTheBest2, 06.10.2020 11:59
    Мінімальниц інкубаційний період коронавірусу (теоретичний) приблизно 5днів. Мінімальна самоізоляція 10 днів.
    Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
    Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
    Мінусуйте хоч до усрачки. Від ваших тупих мінусів нічого не поміняється.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 12:16
    0
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 06.10.2020 12:14
    +4
    Щось не розумію як той вірус передається ...Пятов і Степаненко захворіли ...решта ні ...як так ...вони ж постійно разом ...тренуються в залі, на стадіоні, їдять разом , якісь тактичні заняття, роздягалки ...та й час вільний переважно разом проводять...як тільки двоє а решта ні ...вони ж не в скафандрах там ходять ...щось дивно це все
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 12:03
    +2
    AK_228, 06.10.2020 11:50
    в сборную поедут?!
    Ці двое точно ні,а ось решта збірників Шахтаря цілком може зіграти з німцями та іспанцями!!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 06.10.2020 12:03
    +3
    Лучше б ещё раз взяли у Степаненко и Пятов, вдруг они здоровы....
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 12:01
    0
    vitaha33, 06.10.2020 11:53
    Щоб в збірну поїхати повинні бути 2 негативні тести, другий робитимуть в четвер
    Щоби в збірну поїхати потрібен негативний тест від УЕФА. Поки що тести здавали всі гравці Шахти крім Стьопи та Пяткина.Як я розумію ці двое на самоізоляції і овторні тести будуть здавати не раніше ніж через тиждень якщо не більше,тож в збірній ми їх цього разу не побачимо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.10.2020 12:00
    -4
    Ураааа Коваленко спасет Украину в матчах против Немцев и Испанцев
    А Болбат это наш талисман.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 11:59
    0
    Мінімальниц інкубаційний період коронавірусу (теоретичний) приблизно 5днів. Мінімальна самоізоляція 10 днів.
    Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
    Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 11:59
    0
    vitaha33, 06.10.2020 11:53
    Щоб в збірну поїхати повинні бути 2 негативні тести, другий робитимуть в четвер
    ясно, спасибо... с Францией точно пропуск
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 06.10.2020 11:56
    +3
    DKTheBest2, 06.10.2020 11:47
    Казка.
    А сенсу? Ігри за збірну піднімають популярність гравців на ринку.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.10.2020 11:53
    -3
    AK_228, 06.10.2020 11:50
    в сборную поедут?!
    Щоб в збірну поїхати повинні бути 2 негативні тести, другий робитимуть в четвер
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.10.2020 11:53
    +3
    Cтепаненку и Пятову - крепкого здоровья! Давайте ребятки выздоравливайте по быстрее, впереди важные матчи
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 11:50
    -1
    в сборную поедут?!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 11:49
    +2
    От і добре,що всі решта здорові! Тепер якщо в четвер виявиться що що всі здорові то можна і за збірну пограти!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 11:47
    -2
    Казка.
    Ссылка
    remontnik
      remontnik, 06.10.2020 12:14
    +4
    Щось не розумію як той вірус передається ...Пятов і Степаненко захворіли ...решта ні ...як так ...вони ж постійно разом ...тренуються в залі, на стадіоні, їдять разом , якісь тактичні заняття, роздягалки ...та й час вільний переважно разом проводять...як тільки двоє а решта ні ...вони ж не в скафандрах там ходять ...щось дивно це все
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 06.10.2020 12:03
    +3
    Лучше б ещё раз взяли у Степаненко и Пятов, вдруг они здоровы....
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 06.10.2020 11:56
    +3
    DKTheBest2, 06.10.2020 11:47
    Казка.
    А сенсу? Ігри за збірну піднімають популярність гравців на ринку.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.10.2020 11:53
    +3
    Cтепаненку и Пятову - крепкого здоровья! Давайте ребятки выздоравливайте по быстрее, впереди важные матчи
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 12:03
    +2
    AK_228, 06.10.2020 11:50
    в сборную поедут?!
    Ці двое точно ні,а ось решта збірників Шахтаря цілком може зіграти з німцями та іспанцями!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 11:49
    +2
    От і добре,що всі решта здорові! Тепер якщо в четвер виявиться що що всі здорові то можна і за збірну пограти!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 12:17
    0
    DKTheBest2, 06.10.2020 11:59
    Мінімальниц інкубаційний період коронавірусу (теоретичний) приблизно 5днів. Мінімальна самоізоляція 10 днів.
    Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
    Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
    Мінусуйте хоч до усрачки. Від ваших тупих мінусів нічого не поміняється.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 12:16
    0
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.10.2020 12:01
    0
    vitaha33, 06.10.2020 11:53
    Щоб в збірну поїхати повинні бути 2 негативні тести, другий робитимуть в четвер
    Щоби в збірну поїхати потрібен негативний тест від УЕФА. Поки що тести здавали всі гравці Шахти крім Стьопи та Пяткина.Як я розумію ці двое на самоізоляції і овторні тести будуть здавати не раніше ніж через тиждень якщо не більше,тож в збірній ми їх цього разу не побачимо.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 11:59
    0
    Мінімальниц інкубаційний період коронавірусу (теоретичний) приблизно 5днів. Мінімальна самоізоляція 10 днів.
    Як можна заявляти про всіх здорових через 2 дніі?
    Якщо четверо з Шахтаря захворіли, то вірус 100% підхопив ще хтось.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 11:59
    0
    vitaha33, 06.10.2020 11:53
    Щоб в збірну поїхати повинні бути 2 негативні тести, другий робитимуть в четвер
    ясно, спасибо... с Францией точно пропуск
    Ссылка
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